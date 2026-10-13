Entwarnung nach Sperrung des Flughafens in Nürnberg

Nürnberg - Nach einem Alarm wegen eines möglichen Notfalls in einem Flugzeug am Nürnberger Flughafen hat die Polizei Entwarnung gegeben. Das vermeintlich in Not geratene Flugzeug sendete vor seiner sicheren Landung in Nürnberg den Notfallcode "7500", der für einen Entführungsfall steht. Möglicherweise habe ein Defekt des Funkgeräts im Cockpit dazu geführt, sagte ein Polizeisprecher, denn nach dem Absenden des Codes sei der Pilot der Maschine per Funk nicht mehr erreichbar gewesen.

Erneut Proteste gegen Kürzungen beim Uni-Budget

Wien - Bis Ende Oktober muss laut Gesetz feststehen, wie viel Geld die öffentlichen Unis für ihr nächstes Dreijahresbudget ab 2028 erhalten. Am Wochenende will die Regierung die Summe fixieren. Die Universitätenkonferenz (uniko) befürchtet wegen der Einsparungen im aktuellen Doppelbudget Einschnitte von rund einer Mrd. Euro bis 2030 und warnt vor massivem Stellenabbau. Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) ruft heute erneut zum Protest, die Unis unterstützen die Aktion.

Benko stellt Antrag auf Fußfessel - Haftprüfung am Mittwoch

Innsbruck/Wien - Der in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer Ren� Benko hat einen Antrag auf eine Fußfessel bzw. elektronisch überwachten Hausarrest gestellt. Sowohl Benkos Anwalt Norbert Wess als auch eine Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck bestätigten der APA am Dienstag Online-Berichte des "Kurier" und der "Kronen Zeitung". Der Gerichtstermin für die Haftprüfungsverhandlung war für Mittwoch in Innsbruck angesetzt.

Mann mit Fußfessel attackiert in Südkorea Menschen

Seoul - Ein Mann, der wegen einer Gewalttat bereits eine elektronische Fußfessel trug, hat bei einem Messerangriff in einem Supermarkt in Südkorea acht Menschen verletzt - darunter eine Frau lebensgefährlich. Bei dem Vorfall in der Küstenstadt Incheon habe die Frau in ihren Zwanzigern einen "Herzstillstand" erlitten, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Zudem habe der Angreifer sieben weitere Menschen verletzt. Der vorbestrafte mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Erstmals keine Angriffe auf Energieanlagen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach ukrainischen Angaben am Dienstag erstmals seit der Ankündigung einer sogenannten "Energie-Waffenruhe" durch US-Präsident Donald Trump keine entsprechenden Anlagen angegriffen. Bei nächtlichen Luftschlägen mit ballistischen Raketen und Drohnen auf Transport- und Logistikziele in mehreren Städten wurden jedoch mindestens vier Menschen getötet. Betroffen war unter anderem die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw.

Papst Leo zu Entfernung von Lungenknoten im Spital

Vatikanstadt/Rom/Wien - Papst Leo XIV. ist am Dienstag in das Agostino-Gemelli-Krankenhaus in Rom zwecks Entfernung eines Gewebeknotens an der Lunge im frühen Stadium eingeliefert worden. Der Eingriff wird noch am Dienstagnachmittag erfolgen, teilte der Vatikan mit. Weitere Informationen zum Eingriff sollen am Dienstagabend geliefert werden. Der Spitalsaufenthalt des Papstes dürfte eine Woche dauern.

Flussuferläufer ist Österreichs Vogel des Jahres

Wien - Der Flussuferläufer ist Österreichs Vogel des Jahres 2027. Mit der Wahl will die Organisation BirdLife Österreich auf die Gefährdung des selten gewordenen Bodenbrüters und den Verlust seiner natürlichen Lebensräume aufmerksam machen. Die Art gilt laut Österreichischer Ampelliste für den Vogelschutz als gefährdet, ihre Bestände haben sich nach starken Rückgängen zuletzt auf niedrigem Niveau stabilisiert, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß.

Hameseder fordert von NEOS bei Wehrersatzdienst Reset-Taste

Wien - Nach ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner nimmt nun auch Milizbeauftragter Erwin Hameseder die NEOS in Sachen Zivildienst-Verlängerung in die Pflicht. Hameseder, der auch der Wehrdienstkommission vorgesessen ist, drängt die Pinken darauf, "die Reset-Taste zu drücken, so wie es beim Thema Paketsteuer gemacht wurde". Schließlich gehe es um "nichts weniger als die strategische Weichenstellung für die Sicherheit Österreichs".

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red