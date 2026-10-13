Erneut Proteste gegen Kürzungen beim Uni-Budget

Wien - Bis Ende Oktober muss laut Gesetz feststehen, wie viel Geld die öffentlichen Unis für ihr nächstes Dreijahresbudget ab 2028 erhalten. Am Wochenende will die Regierung die Summe fixieren. Die Universitätenkonferenz (uniko) befürchtet wegen der Einsparungen im aktuellen Doppelbudget Einschnitte von rund einer Mrd. Euro bis 2030 und warnt vor massivem Stellenabbau. Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) rief erneut zum Protest, Tausende nahmen teil.

Entwarnung nach Sperrung des Flughafens in Nürnberg

Nürnberg - Nach einem Alarm wegen eines möglichen Notfalls in einem Flugzeug am Nürnberger Flughafen hat die Polizei Entwarnung gegeben. Das vermeintlich in Not geratene Flugzeug sendete vor seiner sicheren Landung in Nürnberg den Notfallcode "7500", der für einen Entführungsfall steht. Möglicherweise habe ein Defekt des Funkgeräts im Cockpit dazu geführt, sagte ein Polizeisprecher, denn nach dem Absenden des Codes sei der Pilot der Maschine per Funk nicht mehr erreichbar gewesen.

Benko stellt Antrag auf Fußfessel - Haftprüfung am Mittwoch

Innsbruck/Wien - Der in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer Ren� Benko hat einen Antrag auf eine Fußfessel bzw. elektronisch überwachten Hausarrest gestellt. Sowohl Benkos Anwalt Norbert Wess als auch eine Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck bestätigten der APA am Dienstag Online-Berichte des "Kurier" und der "Kronen Zeitung". Der Gerichtstermin für die Haftprüfungsverhandlung war für Mittwoch in Innsbruck angesetzt.

NATO beginnt Manöver zur Verteidigung mit Atomwaffen

Mons/Brüssel - Die NATO hat ihr jährliches Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen begonnen. Das bestätigte ein Sprecher des militärischen Hauptquartiers im belgischen Mons. An der Übung "Steadfast Noon" werden bis Ende der nächsten Woche Streitkräfte aus 17 Staaten beteiligt sein. Deutschland hat für das Manöver drei Tornados des taktischen Luftwaffengeschwaders 33 auf die Aviano Air Base in Norditalien verlegt.

Causa Weißmann: ORF-Mitarbeiterin dienstfrei gestellt

Wien - Der ORF hat einem Bericht der Tageszeitung "Der Standard" (Online-Ausgabe) zufolge jene Mitarbeiterin dienstfrei gestellt, die mit ihren Vorwürfen gegen den damaligen Generaldirektor Roland Weißmann dessen Rücktritt im März dieses Jahres ausgelöst hat. Alexia Stuefer, die Anwältin der Mitarbeiterin, bestätigt gegenüber dem Blatt die "widerrufliche Dienstfreistellung". Sie sei mit "einem Bericht aus einem laufenden Ermittlungsverfahren" begründet.

Mann mit Fußfessel attackiert in Südkorea Menschen

Seoul - Ein Mann, der wegen einer Gewalttat bereits eine elektronische Fußfessel trug, hat bei einem Messerangriff in einem Supermarkt in Südkorea acht Menschen verletzt - darunter eine Frau lebensgefährlich. Bei dem Vorfall in der Küstenstadt Incheon habe die Frau in ihren Zwanzigern einen "Herzstillstand" erlitten, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Zudem habe der Angreifer sieben weitere Menschen verletzt. Der vorbestrafte mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Ambulanz für ME/CFS-Betroffene ab 2027 in Wien

Wien - In Wien soll Mitte 2027 die erste Ambulanz für postakute Infektionssyndrome (PAIS) eröffnen. Sie wird damit Anlaufstelle etwa für Menschen mit ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom) bzw. Long-Covid, wie am Dienstag in der Bürgermeister-Pressekonferenz erläutert wurde. Eingerichtet wird das PAIS-Zentrum im Diabeteszentrum Donaufeld in Floridsdorf. Zu ME/CFS wurden weiters große Forschungsprojekte dotiert.

Mehr als 9.000 bestätigte Ebola-Fälle im Kongo

Kinshasa/Bunia/Kampala - Die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle in der Demokratischen Republik Kongo ist auf mehr als 9.000 gestiegen. Entsprechende Daten hat die Regierung des zentralafrikanischen Landes am Dienstag veröffentlicht. Dem jüngsten Lagebericht des kongolesischen Instituts für öffentliche Gesundheit zufolge liegt die Zahl der Fälle bei 9.066 und die der Todesopfer bei 4.381. Der Ausbruch des Bundibugyo-Stammes des Virus war im Mai erklärt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red