Erneut Proteste gegen Kürzungen beim Uni-Budget

Wien - Bis Ende Oktober muss laut Gesetz feststehen, wie viel Geld die öffentlichen Unis für ihr nächstes Dreijahresbudget ab 2028 erhalten. Am Wochenende will die Regierung die Summe fixieren. Die Universitätenkonferenz (uniko) befürchtet wegen der Einsparungen im aktuellen Doppelbudget Einschnitte von rund einer Mrd. Euro bis 2030 und warnt vor massivem Stellenabbau. Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) rief erneut zum Protest, Tausende nahmen teil.

E-Scooterfahrer nach Crash mit Lkw in Wien in Lebensgefahr

Wien - Ein 14-Jähriger, der mit einem E-Scooter unterwegs war, ist am Dienstag nach einer Kollision mit einem Lkw in Wien-Liesing lebensgefährlich verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Josef-Österreicher-Gasse, wie die Landespolizeidirektion per Aussendung mitteilte. Der Bub wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit dem Wiener Rettungshubschrauber unter laufender Reanimation in den Schockraum eines Spitals gebracht.

NATO beginnt Manöver zur Verteidigung mit Atomwaffen

Mons/Brüssel - Die NATO hat ihr jährliches Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen begonnen. Das bestätigte ein Sprecher des militärischen Hauptquartiers im belgischen Mons. An der Übung "Steadfast Noon" werden bis Ende der nächsten Woche Streitkräfte aus 17 Staaten beteiligt sein. Deutschland hat für das Manöver drei Tornados des taktischen Luftwaffengeschwaders 33 auf die Aviano Air Base in Norditalien verlegt.

Trump trennt sich von US-Botschafterin in Athen

Washington/Athen - Die US-Botschafterin in Griechenland, Kimberly Guilfoyle, muss nach Berichten über die mutmaßliche Käuflichkeit ihres politischen Einflusses ihren Posten räumen. "Wir haben Botschafterin Guilfoyle gebeten zurückzutreten", sagte die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Katie Zacharia, auf Nachfrage eines Journalisten. "Sie war eine großartige Bereicherung für das Team, und wir wünschen ihr alles Gute." Nähere Angaben zur Personalie machte Zacharia nicht.

Schwere Unwetter in Griechenland vorhergesagt

Athen - In Griechenland ist am Dienstag vor schweren Unwettern gewarnt worden. Für manche Regionen versendete das Bürgerschutzministerium bereits Alarm-SMS, darunter für die Inseln Euböa, Skiathos, Skopelos, Kreta, Samos und die Halbinsel Peloponnes. Es drohen stürmische Winde, Starkregen und örtlich Hagel. In den betroffenen Regionen sollen am Mittwoch vielerorts die Schulen geschlossen bleiben, berichtete die Zeitung "Kathimerini".

BMW investiert in Werk in Steyr weitere gut 100 Mio. Euro

Steyr - Der bayerische Autohersteller BMW wird in sein Werk in Steyr bis 2029 mehr als 100 Mio. Euro in den Ausbau der E-Motorenproduktion investieren. Konkret soll eine Fertigung für Leistungselektronik und Inverter-Komponenten aufgebaut werden, teilte das Unternehmen Dienstagabend in einer Aussendung mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red