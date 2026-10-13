Papst erfolgreich an der Lunge operiert

Vatikanstadt/Rom/Wien - Papst Leo XIV. ist im Agostino-Gemelli-Krankenhaus in Rom zwecks Entfernung eines Gewebeknotens an der Lunge im frühen Stadium operiert worden. Der Eingriff sei planmäßig und ohne Komplikationen abgeschlossen worden, teilte der Vatikan mit. Der Heilige Vater sei in sein Zimmer zurückgekehrt. Weitere Informationen zum Eingriff sollen am Dienstagabend geliefert werden. Der Spitalsaufenthalt des Papstes dürfte eine Woche dauern.

Entscheidung über Benko-Antrag auf Fußfessel

Innsbruck/Österreich - Der in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer Ren� Benko will in den elektronisch überwachten Hausarrest kommen bzw. eine Fußfessel erhalten. Der Verteidiger des Tirolers, Norbert Wess, hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Über diesen wird Mittwochvormittag durch das Landesgericht Innsbruck im Rahmen einer nicht öffentlichen Haftprüfungsverhandlung entschieden.

40 Jahre Haft für Drahtzieher des Mordes an Tupac Shakur

Las Vegas - Gut 30 Jahre nach dem Mord an US-Rapper Tupac Shakur ist der frühere Gang-Anführer Duane Davis (63) zu mindestens 40 Jahren Haft verurteilt worden. Richterin Carlin Kierny verkündete das Strafmaß am Dienstag in Las Vegas (US-Bundesstaat Nevada) - rund sechs Wochen nachdem Geschworene einen Schuldspruch verhängt hatten. Die Jury in dem mehrwöchigen Prozess sah es als erwiesen an, dass er als Drahtzieher für den Tod des Rappers verantwortlich war.

Trump trennt sich von US-Botschafterin in Athen

Washington/Athen - Die US-Botschafterin in Griechenland, Kimberly Guilfoyle, muss nach Berichten über die mutmaßliche Käuflichkeit ihres politischen Einflusses ihren Posten räumen. "Wir haben Botschafterin Guilfoyle gebeten zurückzutreten", sagte die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Katie Zacharia, auf Nachfrage eines Journalisten. "Sie war eine großartige Bereicherung für das Team, und wir wünschen ihr alles Gute." Nähere Angaben zur Personalie machte Zacharia nicht.

Rektoren wollen weniger Latein-Pflicht an Unis

Wien - Die Universitätenkonferenz tritt dafür ein, Latein als Zugangsvoraussetzung für diverse Studien zu streichen. Eine entsprechende Empfehlung wurde laut "Standard" an den zuständigen Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) gerichtet. Kein Latinum mehr vorweisen müsste man gemäß dem Vorschlag der Rektoren für sämtliche Lehramtsfächer mit Ausnahme von Latein, aber auch nicht für Jus, Medizin und beispielsweise evangelische Theologie.

Wieder Gewalt und Tränengas bei Schulprotesten in Frankreich

Paris - Schulproteste in Paris und anderen französischen Großstädten sind erneut mit massiven Polizeieinsätzen und Gewalt zu Ende gegangen. In Paris ging die Polizei nach eigenen Angaben mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Randalierer im Umfeld eines Demonstrationszuges vor, die sie mit Gegenständen beworfen sowie Geschäfte und Caf�s beschädigt hatten.

E-Scooterfahrer nach Crash mit Lkw in Wien in Lebensgefahr

Wien - Ein 14-Jähriger, der mit einem E-Scooter unterwegs war, ist am Dienstag nach einer Kollision mit einem Lkw in Wien-Liesing lebensgefährlich verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Josef-Österreicher-Gasse, wie die Landespolizeidirektion per Aussendung mitteilte. Der Bub wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit dem Wiener Rettungshubschrauber unter laufender Reanimation in den Schockraum eines Spitals gebracht.

Nationalrat ebnet schnellere Abschiebung von Sträflingen

Wien - Der Nationalrat macht es leichter, Strafgefangene in ihren Heimatstaat zu überstellen. Konkret ist vorgesehen, dass sie nach Verbüßung der halben Haft auch gegen ihren Willen außer Landes gebracht werden können. Die Verurteilung darf allerdings nicht wegen eines schweren Gewalt- bzw. Sexualverbrechens oder wegen einer terroristischen Straftat erfolgt sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red