Papst wegen Lungenkrebs operiert

Vatikanstadt/Rom/Wien - Papst Leo XIV. leidet nach Angaben seiner behandelnden Ärzte an Lungenkrebs. Dies teilte das Ärzte-Team der Gemelli-Klinik in Rom nach einer Operation des 71-Jährigen mit. Bei dem Eingriff, der planmäßig und ohne Komplikationen abgeschlossen wurde, sei der untere Lappen der rechten Lunge entfernt worden. Die anschließende Untersuchung habe bestätigt, dass es sich bei dem Knoten um ein sogenanntes Lungenadenokarzinom handle.

Wehrdienstreform kostet bis 2031 rund eine Mrd.

Wien - Die auf den Weg gebrachte Reform der Wehrpflicht wird das Budget bis 2031 mit rund einer Mrd. belasten. Den größten Anteil macht laut der wirkungsorientierten Folgenabschätzung zum kürzlich in Begutachtung geschickten Regierungsentwurf der Wehrdienst aus. Vergleichsweise gering sind die Mehrkosten für die Verlängerung des Zivildienstes auf elf Monate, die zunächst freiwillig erfolgt und sich dann wohl ab 2029 verpflichtend zu Buche schlägt.

40 Jahre Haft für Drahtzieher des Mordes an Tupac Shakur

Las Vegas - Gut 30 Jahre nach dem Mord an US-Rapper Tupac Shakur ist der frühere Gang-Anführer Duane Davis (63) zu mindestens 40 Jahren Haft verurteilt worden. Richterin Carlin Kierny verkündete das Strafmaß am Dienstag in Las Vegas (US-Bundesstaat Nevada) - rund sechs Wochen nachdem Geschworene einen Schuldspruch verhängt hatten. Die Jury in dem mehrwöchigen Prozess sah es als erwiesen an, dass er als Drahtzieher für den Tod des Rappers verantwortlich war.

Raketen treffen Kiew - Selenskyj beklagt fehlende Vorwarnung

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist erneut von ballistischen Raketen aus Russland getroffen worden - und auch diesmal habe es keine vorherige Warnung der Verbündeten gegeben, beklagte die Staatsführung. Laut Bürgermeister Vitali Klitschko sei ein neunstöckiges Wohngebäude getroffen worden und in Flammen aufgegangen, es gebe mindestens zwei Tote und mehr als 20 Verletzte.

Mars-Rover "Perseverance" schaffte Streckenrekord im All

Washington - Rekord im All: Der NASA-Rover "Perseverance" hat eine längere Strecke auf der Oberfläche eines anderen Planeten zurückgelegt als je ein menschengemachtes Fahrzeug zuvor. "Perseverance" (auf Deutsch etwa: Ausdauer) sei seit seiner Landung auf dem Mars 2021 nun insgesamt 45,22 Kilometer gefahren, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Damit habe er den bisherigen Rekord des Rovers "Opportunity" übertroffen, der zwischen 2004 und 2018 45,16 Kilometer zurückgelegt hatte.

Entscheidung über Benko-Antrag auf Fußfessel

Innsbruck/Österreich - Der in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer Ren� Benko will in den elektronisch überwachten Hausarrest kommen bzw. eine Fußfessel erhalten. Der Verteidiger des Tirolers, Norbert Wess, hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Über diesen wird Mittwochvormittag durch das Landesgericht Innsbruck im Rahmen einer nicht öffentlichen Haftprüfungsverhandlung entschieden.

Rektoren wollen weniger Latein-Pflicht an Unis

Wien - Die Universitätenkonferenz tritt dafür ein, Latein als Zugangsvoraussetzung für diverse Studien zu streichen. Eine entsprechende Empfehlung wurde laut "Standard" an den zuständigen Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) gerichtet. Kein Latinum mehr vorweisen müsste man gemäß dem Vorschlag der Rektoren für sämtliche Lehramtsfächer mit Ausnahme von Latein, aber auch nicht für Jus, Medizin und beispielsweise evangelische Theologie.

E-Scooterfahrer nach Crash mit Lkw in Wien in Lebensgefahr

Wien - Ein 14-Jähriger, der mit einem E-Scooter unterwegs war, ist am Dienstag nach einer Kollision mit einem Lkw in Wien-Liesing lebensgefährlich verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Josef-Österreicher-Gasse, wie die Landespolizeidirektion per Aussendung mitteilte. Der Bub wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit dem Wiener Rettungshubschrauber unter laufender Reanimation in den Schockraum eines Spitals gebracht.

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red