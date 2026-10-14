14-Jähriger starb nach Unfall mit E-Scooter in Wien

Wien - Ein 14-Jähriger, der am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit seinem E-Scooter lebensgefährlich verletzt worden war, ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Der Jugendliche dürfte mit seinem Fahrzeug mit einem Lkw kollidiert sein, hieß es. Der Unfallhergang war allerdings weiterhin nicht genau geklärt. Laut Polizei kommen zwei Lkw als Unfallfahrzeuge in Frage. Beide Fahrer beteuerten jedoch, nichts bemerkt zu haben.

Marterbauer will erst später über SPÖ-Vorsitz entscheiden

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) will erst zu einem späteren Zeitpunkt über eine etwaige Übernahme des SPÖ-Parteivorsitzes nachdenken. Aktuell stellt sich diese Frage aus seiner Sicht nicht, wie er am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal" erklärte. Er habe lediglich den neun SPÖ-Landesvorsitzenden zugesagt, mit Jahresbeginn das Amt des Vizekanzlers zu übernehmen.

Marterbauer korrigiert Defizitprognose für 2027 nach oben

Wien - Wegen steigender Zinsausgaben korrigiert das Finanzministerium die Defizitprognose für das kommende Jahr nach oben. Man werde in der Vorausschau an die EU das Defizit für 2027 von 3,5 auf 3,6 Prozent erhöhen, kündigte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal an. Grund dafür seien die höheren Zinssätze in den USA, die Auswirkungen auf ganz Europa hätten und Österreich im kommenden Jahr 500 Millionen Euro mehr an Zinsausgaben beschere.

Prozess um Nord-Stream-Anschlag beginnt in Hamburg

Hamburg/Moskau - Rund vier Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee muss sich erstmals einer der mutmaßlichen Täter vor Gericht verantworten. Am Mittwochvormittag beginnt vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg der Prozess gegen den ukrainischen Staatsangehörigen Serhij K.

Türkische Polizei stoppt Betrieb von oppositionsnahem Sender

Ankara - Die türkische Polizei hat laut dem oppositionsnahen Sender Halk TV die Zentrale des Medienunternehmens in Ankara gestürmt und dessen Live-Übertragung gestoppt. "Polizeirazzia in der Halk-TV-Zentrale", erklärte Halk TV am Mittwoch im Onlinedienst X. "Ein Zwangsverwalter wurde eingesetzt, die Ausstrahlungen wurden eingestellt." Es handelt sich um den jüngsten Fall des wiederholten Einsatzes der Justiz- und Sicherheitsbehörden durch die Staatsmacht gegen die Opposition.

Papst Leo XIV. verbrachte nach OP ruhige Nacht im Spital

Vatikanstadt - Nach dem 90-Minuten-Eingriff zur Entfernung eines Lungentumors hat Papst Leo XIV. eine ruhige Nacht in seinem Zimmer in der "Gemelli"-Klinik in Rom verbracht. Das teilte der Vatikan am Mittwoch mit. Weitere Informationen zum Zustand des 71-Jährigen werden im Laufe des Tages veröffentlicht. Bei dem Eingriff bestätigte sich beim Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche ein Lungenadenokarzinom - das ist die häufigste Form bösartiger Lungentumoren.

Iran ändert laut Insidern Hormuz-Taktik vor US-Wahlen

Teheran/Wien - Der Iran ändert Insidern zufolge seine Taktik in der Straße von Hormuz, um die Ölpreise in der Höhe zu halten und Einfluss auf die US-Zwischenwahlen im November zu nehmen. Das neue Vorgehen in der für die weltweite Ölversorgung wichtigen Meerenge sei auf höchster Ebene der iranischen Führung beschlossen worden, sagten hochrangige iranische Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

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red