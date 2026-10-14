Benko bekommt Fußfessel, WKStA legt Beschwerde ein

Innsbruck/Österreich - Der bisher in der Innsbrucker Justizanstalt in U-Haft sitzende Ren� Benko bekommt die Fußfessel. Ein entsprechender Antrag auf Überstellung in den elektronisch überwachten Hausarrest wurde Mittwochvormittag bei einer 20-minütigen, nicht öffentlichen Haftprüfungsverhandlung am Innsbrucker Landesgericht bewilligt, erklärte Benko-Verteidiger Norbert Wess im Anschluss gegenüber Journalisten. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) legt Beschwerde dagegen ein.

Marterbauer will erst später über SPÖ-Vorsitz entscheiden

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) will erst zu einem späteren Zeitpunkt über eine etwaige Übernahme des SPÖ-Parteivorsitzes nachdenken. Aktuell stellt sich diese Frage aus seiner Sicht nicht, wie er am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal" erklärte. Er habe lediglich den neun SPÖ-Landesvorsitzenden zugesagt, mit Jahresbeginn das Amt des Vizekanzlers zu übernehmen.

14-Jähriger starb nach Unfall mit E-Scooter in Wien

Wien - Ein 14-Jähriger, der am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit seinem E-Scooter lebensgefährlich verletzt worden war, ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Der Jugendliche dürfte mit seinem Fahrzeug mit einem Lkw kollidiert sein, hieß es. Der Unfallhergang war allerdings weiterhin nicht genau geklärt. Laut Polizei kommen zwei Lkw als Unfallfahrzeuge in Frage. Beide Fahrer beteuerten jedoch, nichts bemerkt zu haben.

Erholung der Industrie stützt leichte Wirtschaftserholung

Wien - Österreichs Wirtschaft dürfte dem erneuten Energiepreisschub durch den Iran-Krieg trotzen und ihre leichte Erholung fortsetzen. Die bessere Geschäftsentwicklung der Industrie stützt heuer die Konjunktur. Die Wirtschaftsforscher des Wifo und IHS bestätigten am Mittwoch ihre Prognosen von 0,9 bzw. 0,8 Prozent BIP-Wachstum für 2026. Die Inflation soll heuer 3,3 bzw. 3,1 Prozent betragen, 2027 dann 2,6 bzw. 2,8 Prozent.

Ökonomen sehen Budgetdefizit heuer bei gut vier Prozent

Wien - Die umfangreichen Sparmaßnahmen dürften Österreichs Budgetdefizit in den Jahren 2026 und 2027 nur geringfügig drücken. Für heuer prognostiziert das Wifo ein gesamtstaatliches Defizit von 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), das IHS 3,9 Prozent. Im kommenden Jahr rechnen die Institute mit 3,8 bzw. 3,7 Prozent. Damit verfehlt Österreich die EU-Defizitgrenze von 3 Prozent weiterhin deutlich. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) peilt deren Einhaltung 2028 an.

Russland attackiert erneut ukrainische Energieinfrastruktur

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf die Ukraine sind am Mittwoch laut Behörden drei Menschen in Kiew getötet worden. Zudem fiel für mindestens 600.000 Menschen der Strom aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, mit den gezielten Attacken auf die Energieinfrastruktur eine von US-Präsident Donald Trump angekündigte "Energie-Waffenruhe" demonstrativ zu missachten. Dabei seien 30 Energieanlagen beschädigt worden, sagte Selenskyj.

Üblicher parlamentarischer Schlagabtausch im Nationalrat

Wien - Eine "Aktuelle Stunde" hat am Mittwoch zum Auftakt der Plenarwoche des Nationalrats Gelegenheit zum schon üblichen Schlagabtausch zwischen FPÖ und Koalition gegeben. In der eigentlich auf EU-Themen ausgerichteten Aussprache hagelte es bekannte Vorwürfe. Während die Freiheitlichen die "hergeschenkte Souveränität" Österreichs beklagten, wurde ihnen vorgeworfen, das Land "verzwergen" zu wollen. Die Grünen vermissten Investitionen in die Energiewende.

Prozess um Nord-Stream-Anschlag beginnt in Hamburg

Hamburg/Moskau - Rund vier Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee muss sich erstmals einer der mutmaßlichen Täter vor Gericht verantworten. Am Mittwochvormittag beginnt vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg der Prozess gegen den ukrainischen Staatsangehörigen Serhij K.

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red