Russland attackiert erneut ukrainische Energieinfrastruktur

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf die Ukraine sind am Mittwoch laut Behörden fünf Menschen in Kiew getötet worden. Zudem fiel für mindestens 600.000 Menschen der Strom aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, mit den gezielten Attacken auf die Energieinfrastruktur eine von US-Präsident Donald Trump angekündigte "Energie-Waffenruhe" demonstrativ zu missachten. Dabei seien 30 Energieanlagen beschädigt worden, sagte Selenskyj.

Benko bekommt Fußfessel, WKStA legt Beschwerde ein

Innsbruck/Österreich - Der bisher in der Innsbrucker Justizanstalt in U-Haft sitzende Ren� Benko bekommt die Fußfessel. Ein entsprechender Antrag auf Überstellung in den elektronisch überwachten Hausarrest wurde Mittwochvormittag bei einer 20-minütigen, nicht öffentlichen Haftprüfungsverhandlung am Innsbrucker Landesgericht bewilligt, erklärte Benko-Verteidiger Norbert Wess im Anschluss gegenüber Journalisten. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) legt Beschwerde dagegen ein.

Alarmierende Entwicklung bei E-Scooter-Unfällen

Wien/Österreich - Nach dem Tod eines 14-Jährigen in Wien sind in diesem Jahr in Österreich bereits mindestens fünf Menschen nach E-Scooter-Unfällen ums Leben gekommen - und damit fast so viele wie im gesamten Vorjahr. 2025 wurden insgesamt sechs Menschen getötet und mehr als 10.000 Personen bei E-Scooter-Unfällen verletzt, teilte das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Mittwoch mit. Verkehrsbeobachtungen und Befragungen durch das KFV zeigen noch Aufklärungsbedarf.

Prozess gegen Russell Brand: "Skrupellos und manipulativ"

London - Nach der Auswahl der Geschworenen am Montag war am Mittwoch im Prozess in London gegen den wegen Vorwürfen sexueller Gewalt angeklagten Russell Brand die Staatsanwaltschaft am Wort. Die Anklägerin bezeichnete den Schauspieler als "skrupellos" und "manipulativ". Der 51-Jährige habe "kindliche Erwartungen gehabt, dass jeder seiner Wünsche erfüllt werden müsse", sagte Staatsanwältin Riel Karmy-Jones zum Auftakt ihres Plädoyers, wie u.a. die Nachrichtenagentur PA berichtete.

Papst Leo XIV. verbrachte nach OP ruhige Nacht im Spital

Vatikanstadt/Rom - Nach dem 90-Minuten-Eingriff zur Entfernung eines Lungentumors hat Papst Leo XIV. eine ruhige Nacht in seinem Zimmer in der "Gemelli"-Klinik in Rom verbracht. Das teilte der Vatikan am Mittwoch mit. Weitere Informationen zum Zustand des 71-Jährigen werden im Laufe des Tages veröffentlicht. Bei dem Eingriff bestätigte sich beim Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche ein Lungenadenokarzinom - das ist die häufigste Form bösartiger Lungentumoren.

Verteidiger beantragen Einstellung des Nord-Stream-Prozesses

Hamburg/Moskau - Im Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter beim Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee hat die Verteidigung die Einstellung des Verfahrens durch Urteil gefordert. Zugleich wies sie den Vorwurf zurück, der 50 Jahre alte ehemalige Offizier der ukrainischen Armee habe sich eines Kriegsverbrechens schuldig gemacht. Auch der Vorwurf, dass ihr Mandant eine führende Rolle bei dem Anschlag im September 2022 gespielt habe, sei nicht belegt.

Industrie stützt Konjunktur - Inflation drückt Reallöhne

Wien - Österreichs Wirtschaft wächst heuer trotz des erneuten Energiepreisschubs durch den Iran-Krieg spürbar und setzt die leichte Erholung fort. Die Industrie-Exporte stützen die Konjunktur, die Bauwirtschaft befindet sich aber weiterhin in der Krise. Die Wirtschaftsforscher des Wifo und IHS bestätigten am Mittwoch ihre Prognosen von 0,9 bzw. 0,8 Prozent BIP-Wachstum für 2026. Die hohe Inflation lässt aber die Realeinkommen der privaten Haushalte sinken.

Wifo: Weiterer Budget-Konsolidierungsbedarf von 9 Mrd. Euro

Wien - Die Wirtschaftsforscher des Wifo rechnen mit einem weiteren Budgetkonsolidierungsbedarf der öffentlichen Hand von rund 9 Mrd. Euro bis 2031. Die steigenden Zinsen würden die Staatsfinanzen zusätzlich unter Druck setzen, sagte Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr am Mittwoch bei der Präsentation der Konjunkturprognose. IHS-Chef Holger Bonin sieht noch "eine Herkulesaufgabe" auf die Regierung zukommen. "Die bisherigen Sparausgaben reichen nicht aus."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red