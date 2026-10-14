Russland attackiert erneut ukrainische Energieinfrastruktur

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf die Ukraine sind am Mittwoch laut Behörden fünf Menschen in Kiew getötet worden. Zudem fiel für mindestens 600.000 Menschen der Strom aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, mit den gezielten Attacken auf die Energieinfrastruktur eine von US-Präsident Donald Trump angekündigte "Energie-Waffenruhe" demonstrativ zu missachten. Dabei seien 30 Energieanlagen beschädigt worden, sagte Selenskyj.

Studentenproteste in Albanien eskalieren

Tirana - Bei gewaltsamen Studentenprotesten in der albanischen Hauptstadt Tirana ist am Mittwoch das Bildungsministerium in Brand geraten. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Menge auseinanderzutreiben. Tausende Demonstranten hatten sich am zweiten Tag der Proteste gegen Korruption und Missstände im Bildungssystem vor dem Ministerium versammelt. Einige warfen Ziegelsteine auf das Gebäude, rissen Absperrgitter nieder und warfen Mülltonnen um.

Ärzte melden regulären Heilungsverlauf bei Papst nach OP

Vatikanstadt/Rom - Nach dem 90-Minuten-Eingriff zur Entfernung eines Lungentumors am Dienstag verläuft die Rekonvaleszenz des Papstes nach Plan. Leo XIV. habe am Mittwoch die vorgesehenen Blutuntersuchungen und eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs absolviert. Die Ergebnisse bestätigten einen regulären Heilungsverlauf, teilten Leos Leibarzt Luigi Carbone und Professor Stefano Margaritora in einer Mitteilung zum postoperativen Verlauf mit. Die beiden Ärzte hatten den Papst am Dienstag operiert.

Verteidiger beantragen Einstellung des Nord-Stream-Prozesses

Hamburg/Moskau - Begleitet von einem großen internationalen Medien-Rummel und Solidaritätsbekundungen im Saal hat in Hamburg der Prozess um den Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee begonnen. Angeklagt ist der frühere Offizier einer Spezialeinheit der ukrainischen Armee, Serhij Kusnetzow. Der 50-Jährige soll die wohl spektakulärste Sabotageaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte vor rund vier Jahren geplant und überwacht haben.

"Großprotest" der Richter und Staatsanwälte in Wien

Wien - Mit einem "Großprotest" am Wiener Landesgericht für Strafsachen haben am Mittwoch 485 Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auf die personellen Engpässe in der Justiz aufmerksam gemacht. Im überfüllten Großen Schwurgerichtssaal - aufgrund des großen Andrangs wurden mit den Sälen 103 und 303 zwei weitere Schwurgerichtssäle den Protestierenden zur Verfügung gestellt - taten die Betroffenen lautstark ihren Unmut kund.

Alarmierende Entwicklung bei E-Scooter-Unfällen

Wien/Österreich - Nach dem Tod eines 14-Jährigen in Wien sind in diesem Jahr in Österreich bereits mindestens fünf Menschen nach E-Scooter-Unfällen ums Leben gekommen - und damit fast so viele wie im gesamten Vorjahr. 2025 wurden insgesamt sechs Menschen getötet und mehr als 10.000 Personen bei E-Scooter-Unfällen verletzt, teilte das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Mittwoch mit. Verkehrsbeobachtungen und Befragungen durch das KFV zeigen noch Aufklärungsbedarf.

Erste Großdemo von irischen Staatsdienern seit Finanzkrise

Dublin - Der erste große Streik von Staatsdienern seit der Finanzkrise 2009 hat das öffentliche Leben in Irland am Mittwoch beeinträchtigt. Rund 300.000 Beschäftigte beteiligten sich an dem Ausstand, mit dem höhere Löhne durchgesetzt werden sollen. Lehrer, Krankenhausmitarbeiter und Behördenmitarbeiter nahmen an der Aktion teil. Sie bildeten u. a. Streikposten vor dem Parlament in Dublin. Grund ist ein monatelanger, festgefahrener Streit mit der Regierung über neue Tarifverhandlungen.

Türkische Polizei stoppt Betrieb von oppositionsnahem Sender

Ankara - Handstreich der türkischen Regierung gegen den meistgesehenen Nachrichtensender des Landes: Ankara hat die Kontrolle über den oppositionellen Fernsehsender Halk TV übernommen. Die Polizei habe eine Razzia in seiner Zentrale in Istanbul ausgeführt und einen Zwangsverwalter eingesetzt, teilte der Sender am Mittwoch mit. Der Sendebetrieb sei gestoppt worden. Elf Mitarbeiter wurden festgenommen.

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red