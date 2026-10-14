Russland attackiert erneut ukrainische Energieinfrastruktur

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf die Ukraine sind am Mittwoch laut Behörden fünf Menschen in Kiew getötet worden. Zudem fiel für mindestens 600.000 Menschen der Strom aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, mit den gezielten Attacken auf die Energieinfrastruktur eine von US-Präsident Donald Trump angekündigte "Energie-Waffenruhe" demonstrativ zu missachten. Dabei seien 30 Energieanlagen beschädigt worden, sagte Selenskyj.

Ärzte melden regulären Heilungsverlauf bei Papst nach OP

Vatikanstadt/Rom - Nach dem 90-Minuten-Eingriff zur Entfernung eines Lungentumors am Dienstag verläuft die Rekonvaleszenz des Papstes nach Plan. Leo XIV. habe am Mittwoch die vorgesehenen Blutuntersuchungen und eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs absolviert. Die Ergebnisse bestätigten einen regulären Heilungsverlauf, teilten Leos Leibarzt Luigi Carbone und Professor Stefano Margaritora in einer Mitteilung zum postoperativen Verlauf mit. Die beiden Ärzte hatten den Papst am Dienstag operiert.

Studentenproteste in Albanien eskalieren

Tirana - Bei gewaltsamen Studentenprotesten in der albanischen Hauptstadt Tirana ist am Mittwoch das Bildungsministerium in Brand geraten. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Menge auseinanderzutreiben. Tausende Demonstranten hatten sich am zweiten Tag der Proteste gegen Korruption und Missstände im Bildungssystem vor dem Ministerium versammelt. Einige warfen Ziegelsteine auf das Gebäude, rissen Absperrgitter nieder und warfen Mülltonnen um.

Kurz hält sich Hintertür in die Politik offen

Wien - Nachdem Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Rückkehrambitionen in die Politik bisher stets dementiert hat, lässt er sich nun eine Hintertür offen. "Ich bin erst 40 und habe noch viele Jahre vor mir. Aber derzeit fühle ich mich sehr wohl mit dem, was ich tue", sagte er in einem am Mittwochabend veröffentlichten Interview mit dem deutschen "Handelsblatt". Konkrete Pläne nannte der Ex-Politiker, gegen den in der ÖVP-Korruptionsaffäre weiter ermittelt wird, nicht.

Erste Großdemo von irischen Staatsdienern seit Finanzkrise

Dublin - Der erste große Streik von Staatsdienern seit der Finanzkrise 2009 hat das öffentliche Leben in Irland am Mittwoch beeinträchtigt. Rund 300.000 Beschäftigte beteiligten sich an dem Ausstand, mit dem höhere Löhne durchgesetzt werden sollen. Lehrer, Krankenhausmitarbeiter und Behördenmitarbeiter nahmen an der Aktion teil. Sie bildeten u. a. Streikposten vor dem Parlament in Dublin. Grund ist ein monatelanger, festgefahrener Streit mit der Regierung über neue Tarifverhandlungen.

Verteidiger beantragen Einstellung des Nord-Stream-Prozesses

Hamburg/Moskau - Begleitet von einem großen internationalen Medien-Rummel und Solidaritätsbekundungen im Saal hat in Hamburg der Prozess um den Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee begonnen. Angeklagt ist der frühere Offizier einer Spezialeinheit der ukrainischen Armee, Serhij Kusnetzow. Der 50-Jährige soll die wohl spektakulärste Sabotageaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte vor rund vier Jahren geplant und überwacht haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red