EU-Gipfel diskutiert Budget, Erweiterung und Migration

Brüssel - Die großen Themen und großen Streitpunkte stehen beim EU-Gipfel Donnerstag und Freitag in Brüssel auf der Agenda, und deshalb dauert er auch zwei Tage statt einem: Die Positionen in den Verhandlungen um das nächste mehrjährige EU-Budget liegen nach der Präsentation der irischen "Verhandlungsbox" weiter auseinander als zuvor; die weitere Erweiterung und dafür nötige EU-Reformen sowie die Migrationspolitik nach der Ceuta-Krise spalten ebenso die Union.

Selenskyj fordert Musk zu Wiederherstellung von Starlink auf

London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den US-Technologieunternehmer Elon Musk aufgefordert, den Satelliten-Kommunikationsdienst Starlink in der Ukraine wiederherzustellen. "Wenn die Angriffe weitergehen und Starlink nicht funktioniert, werden natürlich Menschen sterben", sagte Selenskyj am Mittwoch während eines Besuchs in Großbritannien in einem Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan. Die Störung des Dienstes sei "ein großer Fehler".

Russland wirft der Ukraine Angriffe auf zwei Raffinerien vor

Saratow/Washington - In der Diskussion über eine Energiewaffenruhe im Ukraine-Krieg wirft Russlands Energieminister Alexander Nowak der ukrainischen Armee Angriffe auf zwei Raffinerien vor. Ölverarbeitungsanlagen in den Gebieten Rjasan und Saratow seien attackiert worden, sagte Nowak in Moskau laut staatlicher Nachrichtenagentur TASS. "Wir sehen, dass die Ukraine keine Bewegung hin zu einer Energiewaffenruhe zeigt", erklärte der Minister. Unabhängige Bestätigungen für seine Aussagen gab es nicht.

Ärzte melden regulären Heilungsverlauf bei Papst nach OP

Vatikanstadt/Rom - Nach dem 90-Minuten-Eingriff zur Entfernung eines Lungentumors am Dienstag verläuft die Rekonvaleszenz des Papstes nach Plan. Leo XIV. sei aus dem Bett aufgestanden, er habe sowohl gefrühstückt als auch zu Mittag gegessen und mit der Atemphysiotherapie begonnen, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni mit. Außerdem habe er gemeinsam mit anderen Geistlichen eine Messe in einem eigens dafür eingerichteten Raum im zehnten Stock des Krankenhauses "Agostino Gemelli" gefeiert.

Zunehmende Gewalteskalation bei Protesten in Albanien

Tirana - In Albanien ist es den zweiten Tag in Folge bei Protesten gegen die Regierung und für bessere Studienbedingungen zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Hunderte Menschen nahmen am Mittwoch in der Hauptstadt Tirana Kurs auf den Amtssitz von Regierungschef Edi Rama und zwei Ministerien. Die Demonstranten - darunter viele Studenten und Studentinnen - forderten den Rücktritt Ramas.

Brand an Starlink-Antennen auch in Bulgarien

Sofia - Nach einem Anschlag auf eine Starlink-Bodenstation in Polen ist es auch in Bulgarien zu einem Brand in einer Anlage des Satelliteninternetdienstes gekommen. Bulgariens Regierungschef Rumen Radew bestätigte in der Fragestunde des Parlaments in Sofia den Vorfall in der Nähe der Hauptstadt. Das Satellitennetz ist ein strategisch wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigung im Krieg gegen Russland.

Überflutungen nach Starkregen in Istanbul

Istanbul - Starke Regenfälle in Istanbul haben am Mittwoch vielerorts in der Millionenmetropole zu Überschwemmungen geführt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, füllten sich in vielen Stadtteilen Straßen und Unterführungen mit Wasser. In einigen Stadtteilen kam es zu Erdrutschen, Fahrzeuge blieben auf den überfluteten Straßen stecken. Auch in Erdgeschoss- und Kellerwohnungen sei in einigen Bezirken Wasser eingedrungen, hieß es.

Neue Trump-Sprecherin Zacharia unter Druck

Washington - Kurz nach ihrem ersten Auftritt im Weißen Haus ist die neue Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Katie Zacharia, unter Druck geraten. Die "Washington Post" und andere US-Medien berichteten am Mittwoch, Zacharia habe Falschangaben in ihrem Lebenslauf gemacht. Die 41-Jährige nenne sich "Anwältin", obwohl sie offenbar in den USA keine Zulassung habe. Die Ethikorganisation Campaign for Accountability rief die Anwaltskammer Kaliforniens auf, eine Untersuchung einzuleiten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red