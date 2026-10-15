EU-Gipfel diskutiert Budget, Erweiterung und Migration

Brüssel - Die großen Themen und großen Streitpunkte stehen beim EU-Gipfel Donnerstag und Freitag in Brüssel auf der Agenda, und deshalb dauert er auch zwei Tage statt einem: Die Positionen in den Verhandlungen um das nächste mehrjährige EU-Budget liegen nach der Präsentation der irischen "Verhandlungsbox" weiter auseinander als zuvor; die weitere Erweiterung und dafür nötige EU-Reformen sowie die Migrationspolitik nach der Ceuta-Krise spalten ebenso die Union.

Trump würde Informanten für Verrat erschießen lassen

Washington - Wer Informationen zu US-Militäreinsätzen an die Presse durchsticht, sollte nach Meinung von Präsident Donald Trump erschossen werden. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Arizona echauffierte er sich über einen unbekannten Tippgeber, der die Uhrzeit für Angriffe auf die iranischen Atomanlagen an Journalisten weitergegeben haben soll. "Informanten sollten meiner Meinung nach erschossen werden", sagte Trump - das sei auch "in den alten Zeiten" schon üblich gewesen.

Nach Selenskyj-Appell meldet Kiew bessere Starlinkverbindung

London/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den US-Technologieunternehmer Elon Musk zur Wiederherstellung des Satellitenkommunikationsdienstes Starlink in der Ukraine aufgefordert - kurz darauf meldete das ukrainische Verteidigungsministerium eine Verbesserung der Verbindungen. "Wenn die Angriffe weitergehen und Starlink nicht funktioniert, werden natürlich Menschen sterben", sagte Selenskyj am Mittwoch in einem Interview mit dem Journalisten Piers Morgan.

Russland wirft der Ukraine Angriffe auf zwei Raffinerien vor

Saratow/Washington - In der Diskussion über eine Energiewaffenruhe im Ukraine-Krieg wirft Russlands Energieminister Alexander Nowak der ukrainischen Armee Angriffe auf zwei Raffinerien vor. Ölverarbeitungsanlagen in den Gebieten Rjasan und Saratow seien attackiert worden, sagte Nowak in Moskau laut staatlicher Nachrichtenagentur TASS. "Wir sehen, dass die Ukraine keine Bewegung hin zu einer Energiewaffenruhe zeigt", erklärte der Minister. Unabhängige Bestätigungen für seine Aussagen gab es nicht.

Überflutungen nach Starkregen in Istanbul - Bursch stirbt

Istanbul - Starke Regenfälle in Istanbul haben vielerorts in der Millionenmetropole zu Überschwemmungen geführt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, füllten sich in vielen Stadtteilen Straßen und Unterführungen mit Wasser. In einigen Stadtteilen kam es zu Erdrutschen, Fahrzeuge blieben auf den überfluteten Straßen stecken. Im Bezirk Fatih auf der europäischen Seite Istanbuls starb ein 14-Jähriger, nachdem er von einem Stromschlag in einer Pfütze getroffen wurde.

Zunehmende Gewalteskalation bei Protesten in Albanien

Tirana - In Albanien ist es den zweiten Tag in Folge bei Protesten gegen die Regierung und für bessere Studienbedingungen zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Hunderte Menschen nahmen am Mittwoch in der Hauptstadt Tirana Kurs auf den Amtssitz von Regierungschef Edi Rama und zwei Ministerien. Die Demonstranten - darunter viele Studenten und Studentinnen - forderten den Rücktritt Ramas.

Ärzte melden regulären Heilungsverlauf bei Papst nach OP

Vatikanstadt/Rom - Nach dem 90-Minuten-Eingriff zur Entfernung eines Lungentumors am Dienstag verläuft die Rekonvaleszenz des Papstes nach Plan. Leo XIV. sei aus dem Bett aufgestanden, er habe sowohl gefrühstückt als auch zu Mittag gegessen und mit der Atemphysiotherapie begonnen, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni mit. Außerdem habe er gemeinsam mit anderen Geistlichen eine Messe in einem eigens dafür eingerichteten Raum im zehnten Stock des Krankenhauses "Agostino Gemelli" gefeiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red