EU-Gipfel diskutiert Budget, Erweiterung und Migration

Brüssel - Die großen Themen und großen Streitpunkte stehen beim EU-Gipfel Donnerstag und Freitag in Brüssel auf der Agenda, und deshalb dauert er auch zwei Tage statt einem: Die Positionen in den Verhandlungen um das nächste mehrjährige EU-Budget liegen nach der Präsentation der irischen "Verhandlungsbox" weiter auseinander als zuvor; die weitere Erweiterung und dafür nötige EU-Reformen sowie die Migrationspolitik nach der Ceuta-Krise spalten ebenso die Union.

Ukraine nimmt Angriffe auf russische Raffinerien wieder auf

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine will ihre Angriffe auf russische Öl-Raffinerien wieder aufnehmen. Dies kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der "Financial Times" an. "Die Blockade ist aufgehoben. Wir sind damit durch", sagte Selenskyj der Zeitung. Die Ukraine hatte die Angriffe Selenskyj zufolge Anfang der Woche für zwei Tage ausgesetzt, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe bei Angriffen auf Energieanlagen angekündigt hatte.

Schuldach in Pakistan eingestürzt - 21 Schüler tot

Peshawar - Beim Einsturz eines Schuldaches in Pakistan sind laut örtlichen Behörden mindestens 21 Schüler ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei und Rettungskräften in Peshawar, im Nordwesten des Landes.

Großbrand in Ruster Bucht am Neusiedler See

Rust - In der Ruster Bucht am Neusiedler See sind in der Nacht auf Donnerstag Lagerplätze der Elektroboote in Flammen gestanden. Bei dem Großbrand wurde niemand verletzt, 14 Feuerwehren der Umgebung waren im Einsatz. Donnerstag in der Früh war die Feuerwehr Rust noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, noch konnte kein "Brand Aus" gegeben werden, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland.

Mehr Tote nach Tropensturm "Rachel" in Mexiko

Tijuana - Nach dem Durchzug des Tropensturms "Rachel" an Mexikos Pazifikküste ist die Zahl der Toten im Land auf acht gestiegen. Zwei weitere Menschen wurden nach Angaben der Armee am Mittwoch noch vermisst. An der Suche war auch die mexikanische Marine beteiligt. Der Sturm "Rachel" hatte im nordwestlichen Bundesstaat Baja California, der an die USA grenzt, seit vergangener Woche für Starkregen und Überschwemmungen gesorgt.

Petition für Erhalt von Tiefkühlgemüse wegen Ardo-Aus

Groß-Enzersdorf - Wegen der für August 2027 angekündigten Schließung des Werks des Iglo-Zulieferers Ardo in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich ist eine Online-Petition zum Erhalt von Tiefkühlgemüse aus dem Marchfeld lanciert worden. Am Donnerstag wurden bereits mehr als 20.000 Unterschriften verzeichnet. Konkret in die Pflicht genommen wird die Bundesregierung, die entsprechende Anreize schaffen soll.

Papst verbrachte ruhige Nacht - Trump wünscht Genesung

Vatikanstadt/Washington - Nach dem 90-Minuten-Eingriff zur Entfernung eines Lungentumors am Dienstag verläuft die Rekonvaleszenz des Papstes in der römischen Poliklinik Agostino Gemelli nach Plan. Der Heilige Vater habe eine ruhige Nacht verbracht, er sei vom Bett aufgestanden und habe gefrühstückt, teilte der Vatikan mit. Am Mittwochabend hatte Leo XIV. die Messe in einem eigens dafür eingerichteten Raum auf seiner Krankenhaus-Etage konzelebriert.

Arbeitstraining für Haftentlassene wird eingestellt

Wien - Neustart stellt 2027 das Arbeitstraining für Haftentlassene ein. Ausschlaggebend dafür sind budgetäre Gründe. Dem Bewährungshilfeverein fehlen aufgrund der Kürzungen im Doppelbudget 2027/2028 in den kommenden zwei Jahren acht Millionen Euro. Er hoffe auf eine zumindest teilweise Rücknahme der Kürzungen, denn sonst seien weitere Auswirkungen auf Umfang und Qualität der sozialarbeiterischen Dienstleistungen die Konsequenz, warnt Neustart-Geschäftsführer Alfred Kohlberger.

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red