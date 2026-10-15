Benko vom Gefängnis in den Hausarrest gewechselt

Innsbruck/Österreich - Der bisher in der Innsbrucker Justizanstalt in U-Haft sitzende Ren� Benko hat am frühen Donnerstagvormittag die Gefängnismauern hinter sich lassen können und ist in den elektronisch überwachten Hausarrest übergewechselt. Medienberichte wurden der APA aus sicherer Quelle bestätigt. Dem Signa-Gründer war in einer Haftprüfungsverhandlung am Mittwoch vom Landesgericht Innsbruck die beantragte Fußfessel genehmigt worden.

Hervis will nach Markenumbau noch über 20 Filialen schließen

Wien/Salzburg - Die neuen Hervis-Eigentümer drehen weiter an der Kostenschraube. Nach dem Marken-Umbau sollen noch über 20 Standorte schließen. Bis Ende 2027 werde die Zahl der Filialen hierzulande auf 50 bis 55 sinken, sagte Firmenchef Markus Hupach bei der Präsentation der neuen Firmenstrategie vor Journalisten. Im Juni gab man bereits bekannt, dass 17 von 93 Standorten bis Ende 2026 zusperren. Mit neuer App und neuem Webshop will der Sporthändler nun eine jüngere Kundschaft ansprechen.

EU-Gipfel diskutiert Budget, Erweiterung und Migration

Brüssel - Die großen Themen und großen Streitpunkte stehen beim EU-Gipfel Donnerstag und Freitag in Brüssel auf der Agenda, und deshalb dauert er auch zwei Tage statt einem: Die Positionen in den Verhandlungen um das nächste mehrjährige EU-Budget liegen nach der Präsentation der irischen "Verhandlungsbox" weiter auseinander als zuvor; die weitere Erweiterung und dafür nötige EU-Reformen sowie die Migrationspolitik nach der Ceuta-Krise spalten ebenso die Union.

Mehrheit der Verletzten beim Kraftsport ist unter 30

Wien - Der anhaltende Fitnessboom in Österreich geht mit einem deutlichen Anstieg der Verletzungen beim Kraftsport einher. Laut der Unfalldatenbank KFV IDB Austria mussten 2025 rund 3.300 Menschen nach Unfällen beim Krafttraining in Spitälern behandelt werden. Besonders betroffen sind junge Menschen: 52 Prozent der Verletzten waren zwischen 15 und 29 Jahre alt. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) rät Sportbegeisterten zu sauberer Technik und ausreichender Regeneration.

Schuldach in Pakistan eingestürzt - 28 Schüler tot

Peshawar - Beim Einsturz eines Schuldaches in Pakistan sind laut örtlichen Behörden mindestens 28 Schüler und eine Lehrerin ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei und Rettungskräften in Peshawar, im Nordwesten des Landes. Es wird befürchtet, dass weitere Opfer unter den Trümmern liegen. Die Rettungsarbeiten dauern an. Unter den Toten seien sechs Mädchen, hieß es am Donnerstag.

Kritik an Polizei-Dienstmodell auch Thema im Nationalrat

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat sich am Donnerstag im Nationalrat zahlreiche Fragen zum vielkritisierten neuen Dienstzeitmodell der Polizei anhören müssen. Karner verteidigte in der Fragestunde zum Auftakt der Sitzung die Reform, die aktuell in fünf Pilotregionen getestet wird, schloss aber weitere Nachbesserungen nicht aus. "Bei gleicher Arbeit wird es gleich viel Verdienst geben", versicherte der Innenminister.

Petition für Erhalt von Tiefkühlgemüse wegen Ardo-Aus

Groß-Enzersdorf - Wegen der für August 2027 angekündigten Schließung des Werks des Iglo-Zulieferers Ardo in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich ist eine Online-Petition zum Erhalt von Tiefkühlgemüse aus dem Marchfeld lanciert worden. Am Donnerstag wurden bereits mehr als 20.000 Unterschriften verzeichnet. Konkret in die Pflicht genommen wird die Bundesregierung, die entsprechende Anreize schaffen soll.

Tote nach russischen Angriffen in der Zentralukraine

Kiew (Kyjiw) - Infolge russischer Drohnenangriffe sind im zentralukrainischen Gebiet Kirowohrad mindestens drei Menschen getötet worden. Sechs Menschen seien verletzt worden, teilte der ukrainische Zivilschutz auf Telegram mit. Demnach dauerten die Angriffe über zehn Stunden. Einschläge habe es in der Gebietshauptstadt Kropywnyzkyj in Logistikzentren, Lagerhallen und Wohnhäusern gegeben. In der Region sei auch die Transportinfrastruktur angegriffen worden. Brände brachen demnach aus.

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red