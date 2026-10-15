EU-Gipfel diskutiert Budget, Erweiterung und Migration

Brüssel - Die großen Themen und großen Streitpunkte stehen beim EU-Gipfel Donnerstag und Freitag in Brüssel auf der Agenda, und deshalb dauert er auch zwei Tage statt einem: Die Positionen in den Verhandlungen um das nächste mehrjährige EU-Budget liegen nach der Präsentation der irischen "Verhandlungsbox" weiter auseinander als zuvor; die weitere Erweiterung und dafür nötige EU-Reformen sowie die Migrationspolitik nach der Ceuta-Krise spalten ebenso die Union.

Benko vom Gefängnis in den Hausarrest gewechselt

Innsbruck/Österreich - Der bisher in der Innsbrucker Justizanstalt in U-Haft sitzende Ren� Benko hat am frühen Donnerstagvormittag die Gefängnismauern hinter sich lassen können und ist in den elektronisch überwachten Hausarrest übergewechselt. Medienberichte wurden der APA aus sicherer Quelle bestätigt. Dem Signa-Gründer war in einer Haftprüfungsverhandlung am Mittwoch vom Landesgericht Innsbruck die beantragte Fußfessel genehmigt worden.

Hervis will nach Markenumbau noch über 20 Filialen schließen

Wien/Salzburg - Die neuen Hervis-Eigentümer drehen weiter an der Kostenschraube. Nach dem Marken-Umbau sollen noch über 20 Standorte schließen. Bis Ende 2027 werde die Zahl der Filialen hierzulande auf 50 bis 55 sinken, sagte Firmenchef Markus Hupach bei der Präsentation der neuen Firmenstrategie vor Journalisten. Im Juni gab man bereits bekannt, dass 17 von 93 Standorten bis Ende 2026 zusperren. Mit neuer App und neuem Webshop will der Sporthändler nun eine jüngere Kundschaft ansprechen.

Ausweitung der Proteste gegen Regierung in Albanien

Tirana - In Albanien gehen die Proteste junger Menschen gegen Missstände im Hochschulwesen und gegen die Regierung in den dritten Tag in Folge. Nach ersten Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstrierenden in der Hauptstadt Tirana weiteten sich die Ausschreitungen am Donnerstag auf drei weitere Städte in dem EU-Kandidatenland aus. Das Parlament in Tirana vertagte wegen der Gewalt auf den Straßen vorsichtshalber eine für Donnerstag geplante Plenarsitzung auf kommende Woche.

Genesung von Papst Leo XIV. verläuft nach Plan

Vatikanstadt/Washington - Nach dem 90-Minuten-Eingriff zur Entfernung eines Lungentumors am Dienstag verläuft die Rekonvaleszenz des Papstes in der römischen Poliklinik Agostino Gemelli nach Plan. Der Papst hat sich am Donnerstag routinemäßigen Kontrolluntersuchungen unterzogen. Die Ergebnisse seien unauffällig gewesen, teilte der Vatikan in seinem medizinischen Bulletin mit. Eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs habe eine gute Erholung der operierten Lunge gezeigt.

Tote nach russischen Angriffen in der Zentralukraine

Kiew (Kyjiw) - Infolge russischer Drohnenangriffe sind im zentralukrainischen Gebiet Kirowohrad mindestens drei Menschen getötet worden. Sechs Menschen seien verletzt worden, teilte der ukrainische Zivilschutz auf Telegram mit. Demnach dauerten die Angriffe über zehn Stunden. Einschläge habe es in der Gebietshauptstadt Kropywnyzkyj in Logistikzentren, Lagerhallen und Wohnhäusern gegeben. In der Region sei auch die Transportinfrastruktur angegriffen worden. Brände brachen demnach aus.

117 Jahre alte Albanerin wohl älteste Frau der Welt

Tirana - Mit stolzen 117 Jahren ist die Albanerin Qamile Marra möglicherweise die älteste Frau der Welt: Laut ihren Ausweisdokumenten ist sie am 19. August 1909 zur Welt gekommen und damit zwei Tage älter als die derzeit vom Guinness-Buch als Rekordhalterin geführte Britin Ethel Caterham. Marras Angehörige kontaktierten inzwischen das Guinness-Buch, um ihren Rekord überprüfen zu lassen.

USA erwägen Einsatz der "Mutter aller Bomben" gegen Iran

Washington - Das US-Militär hat einem Medienbericht zufolge für den Fall neuer Kämpfe im Iran-Krieg Angriffspläne gegen Energie- und Atomanlagen der Islamischen Republik vorbereitet, die auch den Einsatz seiner schwersten konventionellen Bombe vorsehen. Dies berichtet der Sender CNN unter Berufung auf US-Vertreter. Sollte US-Präsident Donald Trump die Angriffe anordnen, könnte die GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb - auch bekannt als "Mutter aller Bomben" - abgeworfen werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red