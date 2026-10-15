FPÖ bleibt mit Misstrauensantrag alleine

Wien - Die FPÖ hat von der Regierung genug, für einen Misstrauensantrag brachte das am Donnerstagnachmittag im Nationalrat aber nicht die notwendige Mehrheit. Einzig die Freiheitlichen stimmten ihrer eigenen Initiative zu, wiewohl auch die Grünen an der Koalition so einiges auszusetzen hatten. ÖVP, SPÖ und NEOS ritten ihrerseits munter Gegenangriffe in Richtung FPÖ-Obmann Herbert Kickl.

Benko vom Gefängnis in den Hausarrest gewechselt

Innsbruck/Österreich - Der bisher in der Innsbrucker Justizanstalt in U-Haft sitzende Ren� Benko hat am frühen Donnerstagvormittag die Gefängnismauern hinter sich lassen können und ist in den elektronisch überwachten Hausarrest übergewechselt. Medienberichte wurden der APA aus sicherer Quelle bestätigt. Dem Signa-Gründer war in einer Haftprüfungsverhandlung am Mittwoch vom Landesgericht Innsbruck die beantragte Fußfessel genehmigt worden.

Aus der Schaltsekunde für Uhren beschlossen

Versailles - Die Schaltsekunde wird abgeschafft. Die Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) hat in Versailles bei Paris entschieden, dass ab dem 20. Mai 2027 eine fortlaufende Koordinierte Weltzeit (UTC) gelten soll. Bisher wurde immer wieder mal eine Schaltsekunde eingefügt, um unsere Uhren mit der astronomischen Zeit in Einklang zu halten. Mit der Entscheidung will die CGPM für mehr Stabilität sorgen. Bei der Zeitmessung gibt es zwei verschiedene Grundlagen.

Genesung von Papst Leo XIV. verläuft nach Plan

Vatikanstadt/Washington - Nach dem 90-Minuten-Eingriff zur Entfernung eines Lungentumors am Dienstag verläuft die Rekonvaleszenz des Papstes in der römischen Poliklinik Agostino Gemelli nach Plan. Der Papst hat sich am Donnerstag routinemäßigen Kontrolluntersuchungen unterzogen. Die Ergebnisse seien unauffällig gewesen, teilte der Vatikan in seinem medizinischen Bulletin mit. Eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs habe eine gute Erholung der operierten Lunge gezeigt.

Trump verwirft Livehinrichtung des Attentäters von Fort Hood

Washington/Fort Hood (Texas) - US-Präsident Donald Trump hat Pläne für eine Liveübertragung der Hinrichtung des Amokläufers von Fort Hood verworfen. Die Exekution werde nicht im Internet übertragen, die engsten Angehörigen der Opfer könnten jedoch vor Ort sein, teilte Trump mit. Eine Liveübertragung hätte zwar stark zur Abschreckung dienen können, um der Welt zu zeigen, wie die USA mit "Terroristen und Abschaum" umgingen. Viele "sehr gute und wohlmeinende Menschen" wollten ihn jedoch nicht sterben sehen.

Ausweitung der Proteste gegen Regierung in Albanien

Tirana - In Albanien gehen die Proteste junger Menschen gegen Missstände im Hochschulwesen und gegen die Regierung in den dritten Tag in Folge. Nach ersten Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstrierenden in der Hauptstadt Tirana weiteten sich die Ausschreitungen am Donnerstag auf drei weitere Städte in dem EU-Kandidatenland aus. Das Parlament in Tirana vertagte wegen der Gewalt auf den Straßen vorsichtshalber eine für Donnerstag geplante Plenarsitzung auf kommende Woche.

Sitz der jemenitschen Regierung in Aden attackiert

Sanaa/Riad - Im Jemen ist der Sitz der international anerkannten Regierung in der südlichen Hafenstadt Aden mit Raketen angegriffen worden. Die Gegend um den Al-Maashiq-Palast sei unter Beschuss geraten, sagten Augenzeugen und Regierungsvertreter. Über das Ausmaß der Schäden oder mögliche Opfer gab es zunächst keine Angaben. Es war auch unklar, ob das Palastgebäude selbst getroffen wurde. Unterdessen warf Saudi-Arabien dem Iran das Anheizen des Konflikts mit den Houthis vor.

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red