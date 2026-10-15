FPÖ bleibt mit Misstrauensantrag alleine

Wien - Die FPÖ hat von der Regierung genug, für einen Misstrauensantrag brachte das am Donnerstagnachmittag im Nationalrat aber nicht die notwendige Mehrheit. Einzig die Freiheitlichen stimmten ihrer eigenen Initiative zu, wiewohl auch die Grünen an der Koalition so einiges auszusetzen hatten. ÖVP, SPÖ und NEOS ritten ihrerseits munter Gegenangriffe in Richtung FPÖ-Obmann Herbert Kickl.

Interpol: 95 Festnahmen bei Einsatz gegen Kindesmissbrauch

Lyon - Bei einem internationalen Einsatz gegen die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern im Internet sind 95 Verdächtige festgenommen worden. Das teilte die internationale Polizeiorganisation Interpol mit. "Hinter jeder Datei steht ein Kind, das missbraucht wurde und jedes Mal erneut zum Opfer wird, wenn dieses Bild weiterverbreitet wird", erklärte Stephen Fry, Interpols Exekutivdirektor für Ermittlungsunterstützung, laut einer Mitteilung der Organisation.

EU-Gipfel diskutiert Ukraine-Unterstützung und Migration

Brüssel - Nachdem der erste Tag des EU-Gipfels am Donnerstag im Zeichen der schwierigen Verhandlungen für ein neues mehrjähriges EU-Budget stand, geht es am Freitag mit der nicht weniger umstrittenen Unterstützung für die Ukraine weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird dazu in Brüssel erwartet und dürfte erneut an die EU-Spitzen für mehr finanzielle und militärische Unterstützung appellieren. Österreich wird von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

Genesung von Papst Leo XIV. verläuft nach Plan

Vatikanstadt/Washington - Nach dem 90-Minuten-Eingriff zur Entfernung eines Lungentumors am Dienstag verläuft die Rekonvaleszenz des Papstes in der römischen Poliklinik Agostino Gemelli nach Plan. Der Papst hat sich am Donnerstag routinemäßigen Kontrolluntersuchungen unterzogen. Die Ergebnisse seien unauffällig gewesen, teilte der Vatikan in seinem medizinischen Bulletin mit. Eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs habe eine gute Erholung der operierten Lunge gezeigt.

Ausweitung der Proteste gegen Regierung in Albanien

Tirana - In Albanien gehen die Proteste junger Menschen gegen Missstände im Hochschulwesen und gegen die Regierung in den dritten Tag in Folge. Nach ersten Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstrierenden in der Hauptstadt Tirana weiteten sich die Ausschreitungen am Donnerstag auf drei weitere Städte in dem EU-Kandidatenland aus. Das Parlament in Tirana vertagte wegen der Gewalt auf den Straßen vorsichtshalber eine für Donnerstag geplante Plenarsitzung auf kommende Woche.

Maduro und seine Frau weisen US-Foltervorwürfe zurück

New York - Der entmachtete venezolanische Präsident Nicol�s Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores haben Foltervorwürfe der USA zurückgewiesen. Beide plädierten vor einem New Yorker Gericht auf nicht schuldig. Maduro sprach von "falschen Anschuldigungen". Die Staatsanwaltschaft hatte die Anklage gegen Maduro und seine Frau vergangene Woche um den Vorwurf der Folter von US-Bürgern wie venezolanischen Oppositionellen erweitert. Das Paar ist bereits wegen "Drogenterrorismus" angeklagt.

Aus der Schaltsekunde für Uhren beschlossen

Versailles - Die Schaltsekunde wird abgeschafft. Die Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) hat in Versailles bei Paris entschieden, dass ab dem 20. Mai 2027 eine fortlaufende Koordinierte Weltzeit (UTC) gelten soll. Bisher wurde immer wieder mal eine Schaltsekunde eingefügt, um unsere Uhren mit der astronomischen Zeit in Einklang zu halten. Mit der Entscheidung will die CGPM für mehr Stabilität sorgen. Bei der Zeitmessung gibt es zwei verschiedene Grundlagen.

19 Verletzte bei Crash zwischen Bus und Zug am Eurotunnel

Lille - Bei einem Unfall zwischen einem Bus und einem Zug im französischen Eingangsbereich des Eurotunnels zwischen Frankreich und Großbritannien sind am Donnerstagabend 19 Menschen verletzt worden. Wie die Präfektur des nordfranzösischen D�partements Pas-de-Calais mitteilte, prallte der Bus gegen den Zug. Unter den Verletzten seien der Busfahrer und 18 Fahrgäste. Fünf der Verletzten seien zunächst als medizinische Notfälle eingestuft worden, erklärte die Präfektur.

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red