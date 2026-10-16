Trophäen bei NIKI-Awards an Flock, Gall, LASK

Wien - Die Siege in den drei Hauptkategorien bei den NIKI-Awards haben sich Radprofi Felix Gall, Giro-Zweiter und Vuelta-Dritter, Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock und Österreichs Fußball-Doublegewinner LASK geholt. Durchgeführt wurde die Wahl von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA), vergeben wurden die Preise auf der Lotterien Sporthilfe Gala. In weiteren Kategorien räumte auch der Österreichische Skiverband ab, viel Ehre wurde dem Fußball zuteil.

Wirtschaftskammer verlor massiv an Vertrauen

Wien - Das Vertrauen in die Institutionen der Republik bleibt, gemessen an jenem der politischen Akteure, vergleichsweise hoch. Dennoch gibt es auch hier Ausreißer nach unten. Besonders massiv ist der Vertrauensverlust bei der Wirtschaftskammer (WKÖ), wie der aktuelle APA-OGM-Vertrauensindex zeigt. Zu den Gewinnern zählt einmal mehr die Polizei, die seit Oktober 2025 von einem hohen Niveau aus noch weiter gestiegen ist.

EU-Gipfel diskutiert Ukraine-Unterstützung und Migration

Brüssel - Nachdem der erste Tag des EU-Gipfels am Donnerstag im Zeichen der schwierigen Verhandlungen für ein neues mehrjähriges EU-Budget stand, geht es am Freitag mit der nicht weniger umstrittenen Unterstützung für die Ukraine weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird dazu in Brüssel erwartet und dürfte erneut an die EU-Spitzen für mehr finanzielle und militärische Unterstützung appellieren. Österreich wird von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

Mehrere Opfer nach Schießerei in US-Schule in Oregon

Portland (Oregon) - Ein jugendlicher Schütze hat am Donnerstag an einer Volksschule im US-Bundesstaat Oregon drei Kinder und eine Lehrkraft getötet. Der 16 Jahre alte Angreifer wurde von einem zufälligen Augenzeugen verfolgt und erschossen, wie die Polizei auf einer Pressekonferenz mitteilte. Die getöteten Kinder waren demnach fünf, acht und elf Jahre alt.

Menschen in Region Kiew nach russischem Angriff ohne Strom

Kiew (Kyjiw)/Rostow am Don - Nach einem russischen Angriff sind Menschen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und ihrem Umland ohne Strom. Moskau habe ein Objekt der kritischen Energieinfrastruktur attackiert, teilte das ukrainische Energieministerium mit. Teile der Stadt und der Region Kiew seien in der Folge ohne Stromversorgung. Mit der Wiederherstellung werde begonnen, wenn die Sicherheitslage es zulasse. In der Hauptstadt, ihrem Umland und weiteren Regionen war Drohnenalarm ausgelöst worden.

Aus der Schaltsekunde für Uhren beschlossen

Versailles - Die Schaltsekunde wird abgeschafft. Die Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) hat in Versailles bei Paris entschieden, dass ab dem 20. Mai 2027 eine fortlaufende Koordinierte Weltzeit (UTC) gelten soll. Bisher wurde immer wieder mal eine Schaltsekunde eingefügt, um unsere Uhren mit der astronomischen Zeit in Einklang zu halten. Mit der Entscheidung will die CGPM für mehr Stabilität sorgen. Bei der Zeitmessung gibt es zwei verschiedene Grundlagen.

Interpol: 95 Festnahmen bei Einsatz gegen Kindesmissbrauch

Lyon - Bei einem internationalen Einsatz gegen die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern im Internet sind 95 Verdächtige festgenommen worden. Das teilte die internationale Polizeiorganisation Interpol mit. "Hinter jeder Datei steht ein Kind, das missbraucht wurde und jedes Mal erneut zum Opfer wird, wenn dieses Bild weiterverbreitet wird", erklärte Stephen Fry, Interpols Exekutivdirektor für Ermittlungsunterstützung, laut einer Mitteilung der Organisation.

Maduro und seine Frau weisen US-Foltervorwürfe zurück

New York - Der entmachtete venezolanische Präsident Nicol�s Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores haben Foltervorwürfe der USA zurückgewiesen. Beide plädierten vor einem New Yorker Gericht auf nicht schuldig. Maduro sprach von "falschen Anschuldigungen". Die Staatsanwaltschaft hatte die Anklage gegen Maduro und seine Frau vergangene Woche um den Vorwurf der Folter von US-Bürgern wie venezolanischen Oppositionellen erweitert. Das Paar ist bereits wegen "Drogenterrorismus" angeklagt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red