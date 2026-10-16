EU-Gipfel diskutiert Ukraine-Unterstützung und Migration

Brüssel - Nachdem der erste Tag des EU-Gipfels am Donnerstag im Zeichen der schwierigen Verhandlungen für ein neues mehrjähriges EU-Budget stand, geht es am Freitag mit der nicht weniger umstrittenen Unterstützung für die Ukraine weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird dazu in Brüssel erwartet und dürfte erneut an die EU-Spitzen für mehr finanzielle und militärische Unterstützung appellieren. Österreich wird von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

Treibstoffpreise heizen die Teuerung in Österreich an

Wien - Steigende Treibstoff- und Heizölpreise heizen die Teuerung in Österreich an. Im September stieg die Inflationsrate auf 3,6 Prozent, nach 3,2 Prozent im August. Die Schnellschätzung der Statistik Austria wurde damit am Freitag bestätigt. Ohne Treibstoffe und Heizöl wäre die Inflation nur bei 2,4 Prozent gelegen, schrieben die Statistiker in einer Aussendung. Bedeutendster Preistreiber bleibe aber nach wie vor der Dienstleistungsbereich.

Evakuierungen wegen Waldbrand nahe Los Angeles

Malibu (Kalifornien) - Wegen eines Waldbrandes in den Bergen westlich von Los Angeles sind Anrainer der Küstenstadt Malibu zur Evakuierung aufgerufen worden. Die Anordnung gilt für das Gebiet Encinal Canyon, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Für die angrenzenden Gebiete wurden ebenfalls Warnungen ausgegeben. Das sogenannte Bryson-Feuer war nördlich von Malibu ausgebrochen. Am frühen Abend hatten sich die Flammen auf einer Fläche von 41 Hektar ausgebreitet.

Nur noch Hälfte mit Gesundheitssystem zufrieden

Wien/Bad Hofgastein - Nur noch 51 Prozent sind mit dem heimischen Gesundheitssystem sehr oder eher zufrieden. Das zeigt eine Umfrage im Vorfeld des Austrian Health Forum (AHF) in Bad Hofgastein und ist der schlechteste Wert seit Beginn der Messreihe 2019. Rund die Hälfte gibt an, fünf Wochen oder länger auf einen Facharzttermin warten zu müssen, 64 Prozent finden das unangemessen. 29 Prozent haben in den vergangenen zwölf Monaten aus finanziellen Gründen auf eine medizinische Leistung verzichtet.

Mehrere Opfer nach Schießerei in US-Schule in Oregon

Portland (Oregon) - Ein jugendlicher Schütze hat am Donnerstag an einer Volksschule im US-Bundesstaat Oregon drei Kinder und eine Lehrkraft getötet. Der 16 Jahre alte Angreifer wurde von einem zufälligen Augenzeugen verfolgt und erschossen, wie die Polizei auf einer Pressekonferenz mitteilte. Die getöteten Kinder waren demnach fünf, acht und elf Jahre alt.

Hunderttausende in West-Ukraine nach Angriffen ohne Strom

Kiew (Kyjiw)/Rostow am Don - Nach einem russischen Angriff sind Menschen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und ihrem Umland ohne Strom. Zudem fiel im Westen des Landes für Hunderttausende der Strom aus. Moskau habe ein Objekt der kritischen Energieinfrastruktur attackiert, teilte das ukrainische Energieministerium mit. Teile der Stadt und der Region Kiew seien in der Folge ohne Stromversorgung. Mit der Wiederherstellung werde begonnen, wenn die Sicherheitslage es zulasse.

Wirtschaftskammer verlor massiv an Vertrauen

Wien - Das Vertrauen in die Institutionen der Republik bleibt, gemessen an jenem der politischen Akteure, vergleichsweise hoch. Dennoch gibt es auch hier Ausreißer nach unten. Besonders massiv ist der Vertrauensverlust bei der Wirtschaftskammer (WKÖ), wie der aktuelle APA-OGM-Vertrauensindex zeigt. Zu den Gewinnern zählt einmal mehr die Polizei, die seit Oktober 2025 von einem hohen Niveau aus noch weiter gestiegen ist.

Hohe Ernteausfälle bei Obst- und Gemüse wegen Trockenheit

Wien - Hitze und Trockenheit haben neben dem Acker- und Weinbau heuer auch die Obst- und Gemüsebauern hart getroffen. Im Obstbau werde mit rund 30 Prozent weniger Ernte gerechnet, im Gemüsebau werde das Minus durchschnittlich bei 40 Prozent liegen, hieß es von der Landwirtschaftskammer Österreich und dem Branchenverband für Obst und Gemüse (ÖBOG) zur APA. Bei einzelnen Kulturen, etwa Chinakohl und Kraut, betragen die Ernteverluste in manchen Regionen sogar bis zu 50 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red