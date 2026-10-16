EU-Spitzen versichern Selenskyj weitere Unterstützung

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa haben der Ukraine weitere europäische Hilfe und die Perspektive auf eine EU-Mitgliedschaft versichert. "Russland versucht alles, um die Energie- und Wasserinfrastruktur zu zerstören, aber wir stehen an Ihrer Seite", sagte von der Leyen am Freitag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Brüssel.

Treibstoffpreise heizen die Teuerung in Österreich an

Wien - Steigende Treibstoff- und Heizölpreise heizen die Teuerung in Österreich an. Im September stieg die Inflationsrate auf 3,6 Prozent, nach 3,2 Prozent im August. Die Schnellschätzung der Statistik Austria wurde damit am Freitag bestätigt. Ohne Treibstoffe und Heizöl wäre die Inflation nur bei 2,4 Prozent gelegen, schrieben die Statistiker in einer Aussendung. Bedeutendster Preistreiber bleibe aber nach wie vor der Dienstleistungsbereich.

Fossile CO2-Emissionen in Österreich 2024 gesunken

Wien - Ein geringerer Dieselverbrauch, milde Witterung und schwächere Industrieproduktion sind laut "Luftemissionsrechnung 2024" der Statistik Austria die Gründe dafür, dass die CO2-Emissionen aus fossilen Quellen von in Österreich ansässigen Unternehmen, Institutionen und Privathaushalten im 2024 um 4,3 Prozent im Vergleich zum Jahr davor gesunken sind. Das entspricht einem Rückgang auf 40,97 Millionen Tonnen CO2 2024 nach 42,83 Millionen Tonnen im Jahr davor.

Evakuierungen wegen Waldbrand nahe Los Angeles

Malibu (Kalifornien) - Wegen eines Waldbrandes in den Bergen westlich von Los Angeles sind Anrainer der Küstenstadt Malibu zur Evakuierung aufgerufen worden. Die Anordnung gilt für das Gebiet Encinal Canyon, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Für die angrenzenden Gebiete wurden ebenfalls Warnungen ausgegeben. Das sogenannte Bryson-Feuer war nördlich von Malibu ausgebrochen. Am frühen Abend hatten sich die Flammen auf einer Fläche von 41 Hektar ausgebreitet.

Zoll entdeckte im Halbjahr 144 Kilo Suchtgift

Wien - Der österreichische Zoll hat heuer im ersten Halbjahr 552 Suchtgiftaufgriffe mit einer Gesamtmenge von 144,3 Kilogramm verzeichnet. Den größten Anteil machte Cannabis mit 108,7 Kilo aus, gefolgt von Kokain mit 28,6 Kilo. 1.311 Mal wurden Tabakschmuggel aufgedeckt und unter anderen Rauch- und Dampfwaren sowie 2,1 Millionen Zigaretten gefunden. 207.593 Stück Arzneiwaren wurden von Jänner bis Juni aufgegriffen. Beim Artenschutz gab es 105 Meldungen, darunter fünf lebende Tiere.

Hunderttausende in West-Ukraine nach Angriffen ohne Strom

Kiew (Kyjiw)/Rostow am Don - Nach einem russischen Angriff sind Hunderttausende in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und im Westen des Landes ohne Strom. Moskau habe ein Objekt der kritischen Energieinfrastruktur attackiert, teilte das ukrainische Energieministerium mit. Teile der Stadt und der Region Kiew seien in der Folge ohne Stromversorgung. Mit der Wiederherstellung werde begonnen, wenn die Sicherheitslage es zulasse. In Charkiw wurden drei Menschen bei einem russischen Drohnenangriff getötet.

Nur noch Hälfte mit Gesundheitssystem zufrieden

Wien/Bad Hofgastein - Nur noch 51 Prozent sind mit dem heimischen Gesundheitssystem sehr oder eher zufrieden. Das zeigt eine Umfrage im Vorfeld des Austrian Health Forum (AHF) in Bad Hofgastein und ist der schlechteste Wert seit Beginn der Messreihe 2019. Rund die Hälfte gibt an, fünf Wochen oder länger auf einen Facharzttermin warten zu müssen, 64 Prozent finden das unangemessen. 29 Prozent haben in den vergangenen zwölf Monaten aus finanziellen Gründen auf eine medizinische Leistung verzichtet.

Achleitner tritt als Landesrat in Oberösterreich ab

Linz - Markus Achleitner (ÖVP) tritt als Landesrat für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Sport in Oberösterreich zurück. In einer persönlichen Erklärung hat er am Freitag den Schritt damit begründet, dass er ein Jahr vor der Landtagswahl einen geordneten Übergang ermöglichen wolle. Bis zur nächsten Landtagssitzung am 12. November wird er sein Ressort noch führen. Der 57-Jährige will wieder zurück in die Privatwirtschaft wechseln. Wohin, sagte er noch nicht.

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red