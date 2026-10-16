EU-Spitzen versichern Selenskyj weitere Unterstützung

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa haben der Ukraine weitere europäische Hilfe und die Perspektive auf eine EU-Mitgliedschaft versichert. "Russland versucht alles, um die Energie- und Wasserinfrastruktur zu zerstören, aber wir stehen an Ihrer Seite", sagte von der Leyen am Freitag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Brüssel.

Verbrenner-Aus: Berlin und Paris einigen sich auf Lockerung

Brüssel/Berlin/Paris - Frankreich und Deutschland haben sich auf eine Aufweichung des Verbrenner-Aus ab 2035 verständigt. Das gaben beide Regierungen am Freitag bekannt. Zugleich wollen sie die Anforderungen für den Anteil in Europa produzierter Autobauteile erhöhen. Nach dem von Deutschlands Kanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ausgehandelten Plan soll das CO2-Reduktionsziel für Neuwagen von bisher 100 auf 90 Prozent sinken, ohne weitere Ausgleichsmaßnahmen.

Treibstoffpreise heizen die Teuerung in Österreich an

Wien - Steigende Treibstoff- und Heizölpreise heizen die Teuerung in Österreich an. Im September stieg die Inflationsrate auf 3,6 Prozent, nach 3,2 Prozent im August. Die Schnellschätzung der Statistik Austria wurde damit am Freitag bestätigt. Ohne Treibstoffe und Heizöl wäre die Inflation nur bei 2,4 Prozent gelegen, schrieben die Statistiker in einer Aussendung. Bedeutendster Preistreiber bleibe aber nach wie vor der Dienstleistungsbereich.

Schülerproteste auch in Italien

Rom - Aus Protest gegen die Zustände an den Schulen sind auch in mehreren Städten Italiens Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen. Demonstrationen gab es unter anderem in der Hauptstadt Rom sowie in Mailand, Turin und Verona. Mit Sprechchören und Spruchbändern versicherten die mehreren Tausend Teilnehmenden auch ihre Unterstützung für Schüler in Frankreich, wo es bereits seit Ende September immer wieder Demonstrationen gibt.

Fossile CO2-Emissionen in Österreich 2024 gesunken

Wien - Ein geringerer Dieselverbrauch, milde Witterung und schwächere Industrieproduktion sind laut "Luftemissionsrechnung 2024" der Statistik Austria die Gründe dafür, dass die CO2-Emissionen aus fossilen Quellen von in Österreich ansässigen Unternehmen, Institutionen und Privathaushalten im 2024 um 4,3 Prozent im Vergleich zum Jahr davor gesunken sind. Das entspricht einem Rückgang auf 40,97 Millionen Tonnen CO2 2024 nach 42,83 Millionen Tonnen im Jahr davor.

Hunderttausende in West-Ukraine nach Angriffen ohne Strom

Kiew (Kyjiw)/Rostow am Don - Nach einem russischen Angriff sind Hunderttausende in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und im Westen des Landes ohne Strom. Moskau habe ein Objekt der kritischen Energieinfrastruktur attackiert, teilte das ukrainische Energieministerium mit. Teile der Stadt und der Region Kiew seien in der Folge ohne Stromversorgung. Mit der Wiederherstellung werde begonnen, wenn die Sicherheitslage es zulasse. In Charkiw wurden drei Menschen bei einem russischen Drohnenangriff getötet.

Zoll entdeckte im Halbjahr 144 Kilo Suchtgift

Wien - Der österreichische Zoll hat heuer im ersten Halbjahr 552 Suchtgiftaufgriffe mit einer Gesamtmenge von 144,3 Kilogramm verzeichnet. Den größten Anteil machte Cannabis mit 108,7 Kilo aus, gefolgt von Kokain mit 28,6 Kilo. 1.311 Mal wurden Tabakschmuggel aufgedeckt und unter anderen Rauch- und Dampfwaren sowie 2,1 Millionen Zigaretten gefunden. 207.593 Stück Arzneiwaren wurden von Jänner bis Juni aufgegriffen. Beim Artenschutz gab es 105 Meldungen, darunter fünf lebende Tiere.

Christiane Frauscher wird Landesrätin in Oberösterreich

Linz - Die ÖVP Oberösterreich hat Landesfinanzdirektorin und Geschäftsführerin der OÖ. Landesholding, Christiane Frauscher, zur neuen Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Sport bestimmt. Die 53-Jährige ersetzt Markus Achleitner. Dies wurde in einer Sitzung des Landesparteivorstandes Freitagvormittag einstimmig beschlossen und anschließend durch den Landtagsklub - ebenfalls einstimmig - bestätigt. In der Landtagssitzung am 12. November soll ihre Wahl stattfinden.

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red