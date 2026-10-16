Regierung kämpft um Ergebnisse bei kleinem Gipfel

Wien - Die Regierung will vor ihrer Begegnung am Samstag keine zu großen Erwartungen hochkommen lassen. Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) spielte die Sitzung am Freitag bei einem Pressetermin als "reguläre Arbeitssitzung" herunter. Dennoch ist aus Regierungskreisen zu hören, dass es zumindest beim "Zukunftsdepot" und beim Uni-Budget zu einer Klärung kommt. Andere zuletzt diskutierte Materien wie Paketsteuer und Zivildienst dürften hingegen nicht Gegenstand der Beratungen sein.

EU-Spitzen versichern Selenskyj weitere Unterstützung

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa haben der Ukraine weitere europäische Hilfe und die Perspektive auf eine EU-Mitgliedschaft versichert. "Russland versucht alles, um die Energie- und Wasserinfrastruktur zu zerstören, aber wir stehen an Ihrer Seite", sagte von der Leyen am Freitag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Brüssel.

Verbrenner-Aus: Berlin und Paris einigen sich auf Lockerung

Brüssel/Berlin/Paris - Frankreich und Deutschland haben sich auf eine Aufweichung des Verbrenner-Aus ab 2035 verständigt. Das gaben beide Regierungen am Freitag bekannt. Zugleich wollen sie die Anforderungen für den Anteil in Europa produzierter Autobauteile erhöhen. Nach dem von Deutschlands Kanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ausgehandelten Plan soll das CO2-Reduktionsziel für Neuwagen von bisher 100 auf 90 Prozent sinken, ohne weitere Ausgleichsmaßnahmen.

Treibstoffpreise heizen die Teuerung in Österreich an

Wien - Steigende Treibstoff- und Heizölpreise heizen die Teuerung in Österreich an. Im September stieg die Inflationsrate auf 3,6 Prozent, nach 3,2 Prozent im August. Die Schnellschätzung der Statistik Austria wurde damit am Freitag bestätigt. Ohne Treibstoffe und Heizöl wäre die Inflation nur bei 2,4 Prozent gelegen, schrieben die Statistiker in einer Aussendung. Bedeutendster Preistreiber bleibe aber nach wie vor der Dienstleistungsbereich.

Rama ruft nach Ausschreitungen zur Ruhe in Albanien auf

Tirana - Nach den gewaltsamen Protesten gegen die Regierung in Albanien hat Ministerpräsident Edi Rama zur Ruhe aufgerufen und eine Einmischung aus dem Ausland für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht. Die Proteste hätten "absolut nichts" mit den schwierigen Lebensbedingungen zu tun oder dem legitimen Wunsch nach Verbesserung, so Rama am Freitag. "Ausländische Hände" würden die Unruhen befeuern, um den EU-Beitritt Albaniens zu behindern. Die Proteste in Tirana hielten indes an.

Schülerproteste auch in Italien

Rom - Aus Protest gegen die Zustände an den Schulen sind auch in mehreren Städten Italiens Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen. Demonstrationen gab es unter anderem in der Hauptstadt Rom sowie in Mailand, Turin und Verona. Mit Sprechchören und Spruchbändern versicherten die mehreren Tausend Teilnehmenden auch ihre Unterstützung für Schüler in Frankreich, wo es bereits seit Ende September immer wieder Demonstrationen gibt.

"Kakerlaken"-Gründer erneut in Indien festgenommen

Neu-Delhi - Der Gründer der "Kakerlaken"-Bewegung (CJP) in Indien, Abhijeet Dipke, ist erneut festgenommen worden. "Wir stellen Sie unter Präventivhaft", sagte ein Polizeibeamter am Freitag zu Dipke, wie die Liveübertragung des Senders NDTV zeigte. Dipke hatte für Freitag zu einer Demonstration gegen den Leiter der Wahlkommission in Indien in einem zentralen Park in Neu-Delhi aufgerufen. Zuvor hatte Dipke erklärt, er lasse sich von einer drohenden Festnahme nicht entmutigen.

Christiane Frauscher wird Landesrätin in Oberösterreich

Linz - Die ÖVP Oberösterreich hat Landesfinanzdirektorin und Geschäftsführerin der OÖ. Landesholding, Christiane Frauscher, zur neuen Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Sport bestimmt. Die 53-Jährige ersetzt Markus Achleitner. Dies wurde in einer Sitzung des Landesparteivorstandes Freitagvormittag einstimmig beschlossen und anschließend durch den Landtagsklub - ebenfalls einstimmig - bestätigt. In der Landtagssitzung am 12. November soll ihre Wahl stattfinden.

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red