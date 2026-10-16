EU-Spitzen versichern Selenskyj weitere Unterstützung

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa haben der Ukraine weitere Hilfe und Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft versichert. "Russland versucht alles, um die Energie- und Wasserinfrastruktur zu zerstören, aber wir stehen an Ihrer Seite", sagte von der Leyen am Freitag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Brüssel. Selenskyj bat den EU-Gipfel für das kommende Jahr um 70 Milliarden Euro.

Verbrenner-Aus: Berlin und Paris einigen sich auf Lockerung

Brüssel/Berlin/Paris - Frankreich und Deutschland haben sich auf eine Aufweichung des Verbrenner-Aus ab 2035 verständigt. Das gaben beide Regierungen am Freitag bekannt. Zugleich wollen sie die Anforderungen für den Anteil in Europa produzierter Autobauteile erhöhen. Nach dem von Deutschlands Kanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ausgehandelten Plan soll das CO2-Reduktionsziel für Neuwagen von bisher 100 auf 90 Prozent sinken, ohne weitere Ausgleichsmaßnahmen.

Regierung kämpft um Ergebnisse bei kleinem Gipfel

Wien - Die Regierung will vor ihrer Begegnung am Samstag keine zu großen Erwartungen hochkommen lassen. Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) spielte die Sitzung am Freitag bei einem Pressetermin als "reguläre Arbeitssitzung" herunter. Dennoch ist aus Regierungskreisen zu hören, dass es zumindest beim "Zukunftsdepot" und beim Uni-Budget zu einer Klärung kommt. Andere zuletzt diskutierte Materien wie Paketsteuer und Zivildienst dürften hingegen nicht Gegenstand der Beratungen sein.

Treibstoffpreise heizen die Teuerung in Österreich an

Wien - Steigende Treibstoff- und Heizölpreise heizen die Teuerung in Österreich an. Im September stieg die Inflationsrate auf 3,6 Prozent, nach 3,2 Prozent im August. Die Schnellschätzung der Statistik Austria wurde damit am Freitag bestätigt. Ohne Treibstoffe und Heizöl wäre die Inflation nur bei 2,4 Prozent gelegen, schrieben die Statistiker in einer Aussendung. Bedeutendster Preistreiber bleibe aber nach wie vor der Dienstleistungsbereich.

"Fridays For Future"-Klimastreik nach Rekordhitze

Wien/Österreich-weit - Unter dem Motto "Ohne Klimaschutz ist alles nix!" hat der Österreich-Ableger von "Fridays For Future" (FFF) für den Freitag zu einem weiteren Klimastreik auf die Straßen gebeten. Zum Protest aufgerufen wurde neben der Bundeshauptstadt Wien auch in sechs weiteren Landeshauptstädten, um dort jeweils der "ganzen aufgestauten Wut dieses Klimakrisen-Sommers" Ausdruck zu verleihen. "Unbestreikt" blieben nur Niederösterreich und das Burgenland.

Erste Fotos vom Papst aus der Gemelli-Klinik

Vatikanstadt - Papst Leo befindet sich nach seiner Krebsoperation offenbar weiter auf Genesungskurs. Auf zwei Fotos, die der Vatikan am Freitag laut Kathpress veröffentlichte, ist zu sehen, wie Leo XIV. eine Messe in einem eigens als Kapelle hergerichteten Raum im zehnten Stock des römischen Gemelli-Krankenhauses feiert. Die Bilder zeigen den Papst im grünen Messgewand, wie er hinter dem Altar steht und die Hostie hochhält. Anzeichen einer schweren Erkrankung sind ihm nicht anzusehen.

Krawalle bei Schülerprotesten auch in Italien

Rom - Bei Protesten von Schülerinnen und Schülern gegen die Zustände an Schulen ist es nun auch in Italien zu Ausschreitungen gekommen. In der Großstadt Turin warfen mehrere Dutzend Demonstrierender laut Augenzeugenberichten große Steine, Glasflaschen und Fackeln in Richtung der Sicherheitskräfte. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. In anderen Städten verliefen die Kundgebungen friedlich. Nach Schätzungen waren landesweit mehrere Zehntausend Schüler auf den Straßen.

Rama ruft nach Ausschreitungen zur Ruhe in Albanien auf

Tirana - Nach den gewaltsamen Protesten gegen die Regierung in Albanien hat Ministerpräsident Edi Rama zur Ruhe aufgerufen und eine Einmischung aus dem Ausland für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht. Die Proteste hätten "absolut nichts" mit den schwierigen Lebensbedingungen zu tun oder dem legitimen Wunsch nach Verbesserung, so Rama am Freitag. "Ausländische Hände" würden die Unruhen befeuern, um den EU-Beitritt Albaniens zu behindern. Die Proteste in Tirana hielten indes an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red