EU-Spitzen versichern Selenskyj weitere Unterstützung

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa haben der Ukraine weitere Hilfe und Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft versichert. "Russland versucht alles, um die Energie- und Wasserinfrastruktur zu zerstören, aber wir stehen an Ihrer Seite", sagte von der Leyen am Freitag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Brüssel. Selenskyj bat den EU-Gipfel für das kommende Jahr um 70 Milliarden Euro.

Verbrenner-Aus: Berlin und Paris einigen sich auf Lockerung

Brüssel/Berlin/Paris - Frankreich und Deutschland haben sich auf eine Aufweichung des Verbrenner-Aus ab 2035 verständigt. Das gaben beide Regierungen am Freitag bekannt. Zugleich wollen sie die Anforderungen für den Anteil in Europa produzierter Autobauteile erhöhen. Nach dem von Deutschlands Kanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ausgehandelten Plan soll das CO2-Reduktionsziel für Neuwagen von bisher 100 auf 90 Prozent sinken, ohne weitere Ausgleichsmaßnahmen.

Regierung kämpft um Ergebnisse bei kleinem Gipfel

Wien - Die Regierung will vor ihrer Begegnung am Samstag keine zu großen Erwartungen hochkommen lassen. Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) spielte die Sitzung am Freitag bei einem Pressetermin als "reguläre Arbeitssitzung" herunter. Dennoch ist aus Regierungskreisen zu hören, dass es zumindest beim "Zukunftsdepot" und beim Uni-Budget zu einer Klärung kommt. Andere zuletzt diskutierte Materien wie Paketsteuer und Zivildienst dürften hingegen nicht Gegenstand der Beratungen sein.

Russland berät nach Dieseldeal über weitere Projekte mit USA

Moskau - Nach dem kürzlich abgeschlossenen Diesel-Abkommen berät Russland nach eigenen Angaben mit den USA über weitere gemeinsame Projekte. Trotz der US-Sanktionen prüften beide Seiten weitere Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, erklärte der russische Investitionsbeauftragte Kirill Dmitrijew am Freitag auf einer Energiekonferenz in Moskau. Unter anderem würden gemeinsame Projekte im Bereich russischer und US-amerikanischer Rechenzentren erörtert.

Erste Fotos vom Papst aus der Gemelli-Klinik

Vatikanstadt - Papst Leo befindet sich nach seiner Krebsoperation offenbar weiter auf Genesungskurs. Auf zwei Fotos, die der Vatikan am Freitag laut Kathpress veröffentlichte, ist zu sehen, wie Leo XIV. eine Messe in einem eigens als Kapelle hergerichteten Raum im zehnten Stock des römischen Gemelli-Krankenhauses feiert. Die Bilder zeigen den Papst im grünen Messgewand, wie er hinter dem Altar steht und die Hostie hochhält. Anzeichen einer schweren Erkrankung sind ihm nicht anzusehen.

"Fridays For Future"-Klimastreik nach Rekordhitze

Wien/Österreich-weit - Unter dem Motto "Ohne Klimaschutz ist alles nix!" hat der Österreich-Ableger von "Fridays For Future" (FFF) für den Freitag zu einem weiteren Klimastreik auf die Straßen gebeten. Zum Protest aufgerufen wurde neben der Bundeshauptstadt Wien auch in sechs weiteren Landeshauptstädten, um dort jeweils der "ganzen aufgestauten Wut dieses Klimakrisen-Sommers" Ausdruck zu verleihen. "Unbestreikt" blieben nur Niederösterreich und das Burgenland.

Trumps neue Sprecherin fiel bei Anwaltsprüfung durch

Washington - In der Debatte um ihre beruflichen Qualifikationen hat die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Katie Zacharia, zugegeben, bei einer Anwaltsprüfung durchgefallen zu sein. In einem außergewöhnlich kritischen Interview verneinte sie die Frage des Fox-News-Moderators Sean Hannity, ob sie die Prüfung bestanden habe. Auf Nachfragen gab sie außerdem zu, die Prüfung nicht wiederholt zu haben. Dass Hannity Zacharia so kritische Fragen stellte, ist bemerkenswert.

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red