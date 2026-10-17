Trump setzt Sanktionen gegen Russland aus

Washington - Eine Woche nach dem Diesel-Deal mit Moskau hat US-Präsident Donald Trump ein im September beschlossenes Sanktionspaket gegen Russland auf Eis gelegt. Trump unterzeichnete am Freitag (Ortszeit) ein Dekret, mit dem die vorgesehenen Sanktionen, Beschränkungen und Zölle ausgesetzt werden. Das Sanktionspaket, das Trump vor knapp einem Monat selbst unterzeichnet hatte, richtete sich insbesondere gegen den russischen Energiesektor. Es hätte in wenigen Tagen in Kraft treten sollen.

Höchste Alarmstufe in Südostasien nach Bränden in Indonesien

Singapur - Wegen giftiger Rauchwolken durch anhaltende Waldbrände in Indonesien hat das regionale Klimaüberwachungszentrum für Teile Südostasiens die höchste Alarmstufe ausgelöst. Für die südliche Region der sogenannten Asean-Staaten gelte Alarmstufe Drei, erklärte das Meteorologische Zentrum in Singapur (ASMC) am Samstag. Das nahe dem Flughafen Changi gelegene Zentrum verwendet ein vierstufiges Alarmsystem von Null bis Drei.

Gewalt bei landesweitem Protesttag in Frankreich befürchtet

Paris - Zu landesweiten Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten in Frankreich werden am Samstag bei zahlreichen Demonstrationszügen, Kundgebungen und Aktionen zehntausende Teilnehmer erwartet. Die Behörden befürchten Blockadeaktionen, Ausschreitungen und Gewalt und kündigten ein hartes Durchgreifen der Polizei an. Knapp sieben Monate vor der Präsidentschaftswahl will die Regierung verhindern, dass die Schülerproteste der vergangenen Wochen in eine allgemeine Protestwelle münden.

Eine Tote bei Attacke in deutschem Seniorenheim

Münster - Bei einem Messerangriff in einem Seniorenheim in Olfen im Münsterland im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist am Freitag eine 86 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Zudem gebe es zwei schwer verletzte Frauen, eine von ihnen schwebe in Lebensgefahr, so die Polizei. Die 81-und 83-Jährige seien ebenfalls Bewohnerinnen. Vom Täter gehe keine Gefahr mehr aus. Der 72-Jährige habe auch in dem Heim gelebt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Iran: Supertanker fuhr in Straße von Hormuz auf Seemine

Teheran - In der Straße von Hormuz ist ein Supertanker laut Iranischen Revolutionsgarden auf eine Seemine gefahren. Es habe eine Explosion und einen Brand an Bord gegeben. Iranische Medien berichteten in der Nacht auf Samstag, der Tanker habe mehr als zwei Millionen Barrel (Fässer je 159 Liter) Rohöl geladen. Das Schiff habe versucht, die Meerenge unerlaubt mit Täuschungsmanövern und der Unterstützung des US-Militärs zu passieren. Über das Befinden der Besatzung gab es keine Angaben.

Regierung will Zukunftsdepot fixieren

Wien - Die Bundesregierung trifft sich am Samstag im Kanzleramt zu einer größeren Arbeitssitzung. Bei zumindest zwei Themen sollen dabei schon Ergebnisse präsentiert werden. Einerseits soll das von der ÖVP forcierte "Zukunftsdepot" finalisiert werden, andererseits das von Hochschulen und Studierenden als zu niedrig kritisierte Uni-Budget endgültig fixiert werden.

Indien: Gründer von Kakerlaken-Protestbewegung festgenommen

Neu-Delhi/Bangalore - Indiens Behörden haben Medienberichten zufolge den Gründer der sogenannten Kakerlaken-Protestbewegung festgenommen. Abhijeet Dipke soll noch am Samstag einem Sonderrichter vorgeführt werden, berichteten die Fernsehsender NDTV und India Today. Dipke war am Freitag vor einer geplanten Demonstration in Neu-Delhi in Gewahrsam genommen worden, um eine Störung des öffentlichen Friedens zu verhindern. Die Bewegung wirft der Wahlkommission die Manipulation von Wählerlisten vor.

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red