Papst Leo XIV. wird am heutigen Samstag aus Spital entlassen

Vatikanstadt/Rom - Papst Leo XIV. kann bereits am heutigen Samstagnachmittag die Gemelli-Poliklinik in Rom verlassen. Dies teilten die Ärzte mit, die den Papst behandeln. Ihm war am vergangenen Dienstag ein Krebstumor aus der Lunge entfernt worden. Demnach wird der Papst das Angelusgebet am morgigen Sonntagmittag bereits vom Apostolischen Palast aus sprechen.

Trump setzt Sanktionen gegen Russland aus

Washington/Moskau - Eine Woche nach dem Diesel-Deal mit Moskau hat US-Präsident Donald Trump ein im September beschlossenes Sanktionspaket gegen Russland auf Eis gelegt. Trump unterzeichnete am Freitag (Ortszeit) ein Dekret, mit dem die vorgesehenen Sanktionen, Beschränkungen und Zölle ausgesetzt werden. Russland zeigte sich erfreut über den Schritt. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj dagegen fürchtet dadurch eine Ermutigung Russlands, weiter zuzuschlagen.

Zehntausende bei Protesttag in Frankreich

Paris - In Frankreich haben am Samstag die ersten Kundgebungen beim landesweiten Protesttag gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände an Schulen begonnen. In Paris griffen rund hundert Demonstranten den Sitz des TV-Senders CNews an, der zum Konzern des rechtsgerichteten französischen Milliardärs Vincent Bollor� gehört. 21 Menschen wurden festgenommen, die Gegenstände auf Fenster des Gebäudes warfen, wie die Polizei mitteilte.

Regierung will Zukunftsdepot fixieren

Wien - Die Bundesregierung trifft sich am Samstag im Kanzleramt zu einer größeren Arbeitssitzung. Bei zumindest zwei Themen sollen dabei schon Ergebnisse präsentiert werden. Einerseits soll das von der ÖVP forcierte "Zukunftsdepot" finalisiert werden, andererseits das von Hochschulen und Studierenden als zu niedrig kritisierte Uni-Budget endgültig fixiert werden.

Iran: Supertanker fuhr in Straße von Hormuz auf Seemine

Teheran - In der Straße von Hormuz ist ein Supertanker laut Iranischen Revolutionsgarden auf eine Seemine gefahren. Es habe eine Explosion und einen Brand an Bord gegeben. Iranische Medien berichteten in der Nacht auf Samstag, der Tanker habe mehr als zwei Millionen Barrel (Fässer je 159 Liter) Rohöl geladen. Das Schiff habe versucht, die Meerenge unerlaubt mit Täuschungsmanövern und der Unterstützung des US-Militärs zu passieren. Über das Befinden der Besatzung gab es keine Angaben.

Höchste Alarmstufe in Südostasien nach Bränden in Indonesien

Singapur - Wegen giftiger Rauchwolken durch anhaltende Waldbrände in Indonesien hat das regionale Klimaüberwachungszentrum für Teile Südostasiens die höchste Alarmstufe ausgelöst. Für die südliche Region der sogenannten Asean-Staaten gelte Alarmstufe Drei, erklärte das Meteorologische Zentrum in Singapur (ASMC) am Samstag. Das nahe dem Flughafen Changi gelegene Zentrum verwendet ein vierstufiges Alarmsystem von Null bis Drei.

Der Teppich von Bayeux wird künftig gekippt

Bayeux/Wien - Der derzeit ans British Museum in London ausgeliehene Wandteppich von Bayeux wird nach seiner Rückkehr nach Frankreich auf einem geneigten Tisch anstatt, wie bisher, in einer vertikalen Vitrine ausgestellt werden. Die senkrechte Position wirke sich auf die Konservierung des Teppichs aus, erklärte das französische Kulturministerium am Freitag. Es bestätigte damit Berichte über eine geplante Veränderung der Präsentation.

90-jähriger Motorradfahrer rammt in Wels Radarkasten

Wels - Ein 90-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Freitagabend im Stadtgebiet von Wels in Oberösterreich in einen Radarkasten gekracht und dabei schwer verletzt worden. Seine 89-jährige Mitfahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Der Biker war auf der Eferdinger Straße stadtauswärts unterwegs, als er rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Kasten prallte, berichtete die Polizei.

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red