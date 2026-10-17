Kritik am Uni-Budget begleitet Arbeitsgespräch der Regierung

Wien - Die Bundesregierung berät sich derzeit bei einer größeren Arbeitssitzung im Kanzleramt. Bei zumindest zwei Themen sollen am Samstagnachmittag Ergebnisse präsentiert werden. Einerseits soll das von der ÖVP forcierte "Zukunftsdepot" finalisiert werden, andererseits das von Hochschulen und Studierenden als zu niedrig kritisierte Uni-Budget endgültig fixiert werden.

Papst Leo XIV. hat Spital verlassen

Vatikanstadt/Rom - Papst Leo XIV. hat am Samstagnachmittag die Gemelli-Poliklinik in Rom verlassen, in der er seit Dienstag eingeliefert war. Der 71-jährige schien in guter Verfassung. Dem Papst war am vergangenen Dienstag ein Krebstumor aus der Lunge entfernt worden. Er will das Angelusgebet am morgigen Sonntagmittag bereits vom Apostolischen Palast aus sprechen.

Trump setzt Sanktionen gegen Russland aus

Washington/Moskau - Eine Woche nach dem Diesel-Deal mit Moskau hat US-Präsident Donald Trump ein im September beschlossenes Sanktionspaket gegen Russland auf Eis gelegt. Trump unterzeichnete am Freitag (Ortszeit) ein Dekret, mit dem die vorgesehenen Sanktionen, Beschränkungen und Zölle ausgesetzt werden. Russland zeigte sich erfreut über den Schritt. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj dagegen fürchtet dadurch eine Ermutigung Russlands, weiter zuzuschlagen.

Höchste Alarmstufe in Südostasien nach Bränden in Indonesien

Singapur - Wegen giftiger Rauchwolken durch anhaltende Waldbrände in Indonesien hat das regionale Klimaüberwachungszentrum für Teile Südostasiens die höchste Alarmstufe ausgelöst. Für die südliche Region der sogenannten Asean-Staaten gelte Alarmstufe Drei, erklärte das Meteorologische Zentrum in Singapur (ASMC) am Samstag. Das nahe dem Flughafen Changi gelegene Zentrum verwendet ein vierstufiges Alarmsystem von Null bis Drei.

Durchbruch bei Sondierungen zur Regierungsbildung in Berlin

Berlin - Vier Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben Linke, Grüne und SPD ihre Sondierungsgespräche über eine Regierungsbildung erfolgreich abgeschlossen. Den Parteigremien werde nun die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen vorgeschlagen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen aller drei beteiligten Parteien. Überschattet wurden die Gespräche zwischen den drei Parteien von Antisemitismusvorwürfen gegen einzelne Mitglieder der Linken.

Ausschreitungen bei Protesttag in Frankreich

Paris - In Frankreich fanden am Samstag zahlreiche Kundgebungen beim landesweiten Protesttag gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände an Schulen statt. In mehreren Städten ging die Polizei mit Tränengas und Schlagstöcken gegen Protestierende vor, es kam in mehreren Städten zu Ausschreitungen, wie das Innenministerium in Paris mitteilte. Mehr als 160 Menschen wurden festgenommen.

Iran meldet erneut Explosion an Supertanker

Teheran - Im Konflikt um die Straße von Hormuz ist nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden erneut ein Supertanker auf eine Seemine aufgefahren. Es sei heute zu einer "gewaltigen Explosion im Maschinenraum" des Tankers gekommen, hieß es in einer Erklärung der mächtigen Militärorganisation. Das Schiff sei in der Folge zum Stillstand gekommen. Bereits in der Nacht auf Samstag hatten die Revolutionsgarden einen ähnlichen Vorfall gemeldet.

Indien: Gründer von Kakerlaken-Protestbewegung wieder frei

Neu-Delhi/Bangalore - Der Gründer der sogenannten Kakerlaken-Bewegung (CJP) in Indien, Abhijeet Dipke, ist einen Tag nach seiner Festnahme wieder freigelassen worden. Dipke verließ am Samstagnachmittag eine Polizeiwache in Neu Delhi, winkte Medienvertretern zu und machte das "Victory"-Zeichen, als er in einem Auto weggefahren wurde, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. "Abhijeet Dipke wurde freigelassen", teilte die Leiterin der Rechtsabteilung der CJP, Ratna Singh, mit.

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red