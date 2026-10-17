Papst Leo XIV. hat Spital verlassen

Vatikanstadt/Rom - Papst Leo XIV. hat am Samstagnachmittag die Gemelli-Poliklinik in Rom verlassen, in der er seit Dienstag eingeliefert war. Der 71-jährige schien in guter Verfassung. Dem Papst war am vergangenen Dienstag ein Krebstumor aus der Lunge entfernt worden. Er will das Angelusgebet am morgigen Sonntagmittag bereits vom Apostolischen Palast aus sprechen.

Höchste Alarmstufe in Südostasien nach Bränden in Indonesien

Singapur - Wegen giftiger Rauchwolken durch anhaltende Waldbrände in Indonesien hat das regionale Klimaüberwachungszentrum für Teile Südostasiens die höchste Alarmstufe ausgelöst. Für die südliche Region der sogenannten Asean-Staaten gelte Alarmstufe Drei, erklärte das Meteorologische Zentrum in Singapur (ASMC) am Samstag. Das nahe dem Flughafen Changi gelegene Zentrum verwendet ein vierstufiges Alarmsystem von Null bis Drei.

Rumänische Jets schießen Drohnen über Schwarzem Meer ab

Bukarest - In Rumänien haben zwei F-16-Kampfjets am frühen Samstagabend zwei Drohnen noch unbekannter Herkunft, die in den rumänischen Luftraum eingedrungen waren, etwa 20 Kilometer östlich und südöstlich der Hafenstadt Sulina über dem Schwarzen Meer abgeschossen. Das gab Verteidigungsminister Radu Miruta (Reformpartei USR) wenig später bekannt.

Schwere Ausschreitungen bei Protesttag in Frankreich

Paris - An einem frankreichweiten Protesttag gegen hohe Lebenshaltungskosten ist es in Paris und anderen Städten zu schweren Ausschreitungen, Plünderungen und zahlreichen Festnahmen gekommen. Wie das Innenministerium mitteilte, hätten in Paris mehrere unkontrollierte Demonstrationszüge versucht, sich auf staatliche Behörden zuzubewegen. Die Ordnungskräfte griffen systematisch ein. Bis zum Nachmittag kam es landesweit bereits zu 272 Festnahmen.

Siedler attackierten EU-Diplomaten im Westjordanland

Ramallah/Tel Aviv - Israelische Siedler haben im besetzten Westjordanland einen Autokonvoi europäischer Diplomaten angegriffen. Nach Angaben des belgischen Außenministers Maxime Pr�vot hätten maskierte Siedler Palästinenser, katholische Vertreter sowie westliche Diplomaten und Amtsträger angegriffen. In einem eher seltenen Schritt kritisierte Israels Außenminister Gideon Saar den Angriff der Siedler, er bezeichnete die Täter als "Randalierer".

Iran meldet erneut Explosion an Supertanker

Teheran - Im Konflikt um die Straße von Hormuz ist nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden erneut ein Supertanker auf eine Seemine aufgefahren. Es sei heute zu einer "gewaltigen Explosion im Maschinenraum" des Tankers gekommen, hieß es in einer Erklärung der mächtigen Militärorganisation. Das Schiff sei in der Folge zum Stillstand gekommen. Bereits in der Nacht auf Samstag hatten die Revolutionsgarden einen ähnlichen Vorfall gemeldet.

Durchbruch bei Sondierungen zur Regierungsbildung in Berlin

Berlin - Vier Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben Linke, Grüne und SPD ihre Sondierungsgespräche über eine Regierungsbildung erfolgreich abgeschlossen. Den Parteigremien werde nun die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen vorgeschlagen. Überschattet wurden die Gespräche zwischen den drei Parteien von Antisemitismusvorwürfen gegen einzelne Mitglieder der Linken.

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red