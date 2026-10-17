Uni-Budget bei 16 Mrd., Zukunftsdepot kommt

Wien - Die Bundesregierung hat sich bei einer Arbeitssitzung auf das Universitätsbudget für 2028 bis 2030 sowie auf das von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) ins Spiel gebrachte Zukunftsdepot geeinigt. Die Unis erhalten 16 Mrd. Euro für die drei Jahre - deutlich weniger als gefordert. Nach einer Neuberechnung für die Jahre 2025 bis 2027 kommt man damit auf ein etwa nominell konstantes Budget. Das Zukunftsdepot soll für jedes ab 2027 geborene Kind einen Startbonus von 500 Euro bringen.

Papst meldet sich nach Krebs-Operation mit Gebet zurück

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. will fünf Tage nach seiner Lungenoperation zur Entfernung eines bösartigen Krebsgeschwürs am Sonntag das traditionelle Angelus-Gebet am Petersplatz sprechen. Unter dem Applaus von Mitarbeitern der Gemelli-Klinik in Rom war das Oberhaupt der katholischen Kirche am Samstag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er wirkte fit und entspannt. Vergangenen Dienstag war Leo der untere Lappen seines rechten Lungenflügels entfernt worden, in dem sich der Tumor befand.

Schwere Ausschreitungen bei Protesttag in Frankreich

Paris - An einem landesweiten Protesttag gegen hohe Lebenshaltungskosten ist es in Frankreich zu schweren Ausschreitungen, Plünderungen und zahlreichen Festnahmen gekommen. Wie das Innenministerium mitteilte, hätten in Paris mehrere unkontrollierte Demonstrationszüge versucht, sich auf staatliche Behörden zuzubewegen. Die Ordnungskräfte griffen systematisch ein. 400 Menschen seien festgenommen worden, teilte am Samstagabend Innenminister Laurent Nu�ez mit.

Siedler attackierten EU-Diplomaten im Westjordanland

Ramallah/Tel Aviv - Israelische Siedler haben im besetzten Westjordanland einen Autokonvoi europäischer Diplomaten angegriffen. Nach Angaben des belgischen Außenministers Maxime Pr�vot hätten maskierte Siedler Palästinenser, katholische Vertreter sowie westliche Diplomaten und Amtsträger angegriffen. In einem eher seltenen Schritt kritisierte Israels Außenminister Gideon Saar den Angriff der Siedler, er bezeichnete die Täter als "Randalierer".

Rumänische Jets schießen Drohnen über Schwarzem Meer ab

Bukarest - In Rumänien haben zwei F-16-Kampfjets am frühen Samstagabend zwei Drohnen noch unbekannter Herkunft, die in den rumänischen Luftraum eingedrungen waren, etwa 20 Kilometer östlich und südöstlich der Hafenstadt Sulina über dem Schwarzen Meer abgeschossen. Das gab Verteidigungsminister Radu Miruta (Reformpartei USR) wenig später bekannt.

FPÖ Burgenland wählt neuen oder bisherigen Obmann

Jennersdorf - Die FPÖ Burgenland wählt am Sonntag bei ihrem Landesparteitag in Jennersdorf ihren Obmann. Der Wahl stellen sich der Amtsinhaber Alexander Petschnig und der Landtagsabgeordnete Mario Jaksch - zumindest, denn bei der Konferenz selbst kann noch jeder Interessent kandidieren. Petschnig ist seit 2020 freiheitlicher Landesparteichef, bei seiner zweiten Kür 2023 in Neudörfl erzielte er 91,4 Prozent der Delegiertenstimmen.

17 Tote bei Massenpanik in Indien

Neu-Delhi - Bei einer Massenpanik während eines religiösen Fests in der indischen Millionenstadt Kolkata sind nach Medienberichten mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Personen seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, berichteten der Sender NDTV und andere indische Medien. Die Opferzahl wurde laut der Zeitung "The Hindu" vom Regierungschef des Bundesstaats Westbengalen, Suvendu Adhikari, bestätigt.

Polizei mit Tränengas gegen Demonstranten in Mailand

Mailand/Bologna - Die italienische Polizei hat am Samstag Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt, nachdem diese sie auf dem Platz vor dem Mailänder Dom mit Steinen und anderen Gegenständen angegriffen hatten. Polizisten in Schutzausrüstung versuchten zudem, vermummte Demonstranten aus der eleganten Einkaufspassage Galleria Vittorio Emanuele II mit den Shops namhafter Marken zu vertreiben, die an den Domplatz grenzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red