1.200 Festnahmen bei Ausschreitungen in Frankreich

Paris - Bei den Ausschreitungen am Rande von Massenprotesten in Frankreich sind nach Angaben der Regierung rund 1.200 Menschen festgenommen worden. Premierminister S�bastien Lecornu sagte am späten Samstagabend bei einem Besuch von Einsatzkräften in Paris, 150 Polizisten seien bei der Gewalt verletzt worden. Er sprach von "Gewalt von einer extremen Intensität". Es sei "ein Wunder, dass die Bilanz heute Abend nicht noch schlimmer ausfällt", sagte der Premier.

Für Vance Einwanderung an Situation in Frankreich schuld

Paris - US-Vizepräsident JD Vance hat Einwanderung für die schweren Ausschreitungen am Rande von Massenprotesten in Frankreich verantwortlich gemacht. "Westliche Liberale haben im Namen von Diversität und Mitgefühl die Dritte Welt nach Frankreich und in andere Länder importiert", schrieb Vance am Samstag im Kurzbotschaftendienst X zu einem Video, das das in Brand gesteckte Rathaus der zentralfranzösischen Stadt Limoges zeigt.

Uni-Budget bei 16 Mrd., Zukunftsdepot kommt

Wien - Die Bundesregierung hat sich bei einer Arbeitssitzung auf das Universitätsbudget für 2028 bis 2030 sowie auf das von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) ins Spiel gebrachte Zukunftsdepot geeinigt. Die Unis erhalten 16 Mrd. Euro für die drei Jahre - deutlich weniger als gefordert. Nach einer Neuberechnung für die Jahre 2025 bis 2027 kommt man damit auf ein etwa nominell konstantes Budget. Das Zukunftsdepot soll für jedes ab 2027 geborene Kind einen Startbonus von 500 Euro bringen.

Unis warnen vor "enorm negativen Folgen" durch Budget

Wien - Die Universitätenkonferenz (uniko) geht von "enorm negativen Folgen" für Unis, Studierende und Forschende durch das Budget für die Jahre 2028 bis 2030 aus. "Auf den ersten Blick hat sich nichts an der katastrophalen Ankündigung vom Frühjahr geändert", so Präsidentin Brigitte Hütter in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Die Zahlen bzw. Auskünfte würden erst vage sein. Von "Erfolg" oder "Stabilisierung des Universitätsbudgets" könne man aber absolut nicht sprechen.

Tote und Verletzte bei Vorfall auf Militärbasis in Kanada

Ottawa - Auf einem Militärstützpunkt in Kanada ist es nach Behördenangaben zu einem "ernsthaften Zwischenfall" mit Toten und Verletzten gekommen. Der Vorfall löste auch ein großes Feuer aus. Die Regierung arbeite eng mit der Provinz Alberta und den örtlichen Behörden zusammen, schrieb Premierminister Mark Carney auf der Plattform X. "Unsere Gedanken sind bei all den tapferen Frauen und Männern, die betroffen sind."

Saudis fangen zwei ballistische Raketen aus dem Jemen ab

Riad/Sanaa - Das Militär in Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben einen Angriff mit zwei ballistischen Raketen der Houthi-Miliz aus dem Jemen abgewehrt. Sie seien auf die Großstadt Khamis Mushait im Südwesten des Landes zugeflogen. Im Bereich der Hauptstadt Riad wurden zudem zwei Drohnen abgefangen und zerstört und eine weitere im Osten des Landes, wie der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses zum Kampf gegen die Huthi, Turki al-Maliki, in der Nacht auf X erklärte.

Landesweite Anti-Trump-Proteste vor US-Kongresswahlen

Washington - Zweieinhalb Wochen vor den Kongresswahlen in den USA haben landesweit zahlreiche Menschen gegen Präsident Donald Trump demonstriert. Die Proteste unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige) vom Samstag richteten sich gegen die Politik und den Regierungsstil von Trump - und sollten vor den Midterms vom 3. November Wähler mobilisieren. "Es ist gut, seine Wut auszudrücken, und wir haben eine lange Liste an Beschwerden", sagte die pensionierte Lehrerin Sabine Carlson in Washington.

Fast 200 ukrainische Drohnen über Moskau abgefangen

Moskau - Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters fast 200 ukrainische Drohnen abgefangen. Seit Mitternacht seien 195 Drohnen auf dem Weg in die Hauptstadt zerstört worden, teilte Sergej Sobjanin auf Telegram mit. Die Moskauer Flughäfen Domodedowo und Wnukowo setzten den Flugbetrieb aus. Eine ukrainische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

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red