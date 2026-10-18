Zwei Jugendliche sterben bei Verkehrsunfall in Salzburg

Nußdorf - Eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall im Flachgau getötet worden. Der voll besetzte Pkw, den ein 17-Jähriger gelenkt hatte, geriet in Pabing (Gemeinde Nußdorf, Bezirk Salzburg-Land) ins Schleudern, prallte gegen einen Steinblock und überschlug sich mehrfach, berichtete die Polizei am Sonntag. Nur Fahrer und Beifahrer waren angegurtet. Die drei Jugendlichen am Rücksitz wurden aus dem Auto geschleudert.

Schwere Ausschreitungen überschatten Proteste in Frankreich

Paris - Schwere Ausschreitungen haben in Frankreich landesweite Proteste gegen gestiegene Lebenshaltungskosten überschattet. Während im ganzen Land am Samstag Hunderttausende Menschen auf die Straßen gingen, erlebten Städte wie Paris, Lyon und Marseille Chaos und Gewalt. Nach Angaben der Regierung wurden 1.200 Menschen festgenommen und 150 Polizisten verletzt. Premierminister S�bastien Lecornu sprach von "Gewalt von einer extremen Intensität".

Luftalarm in Litauen und Lettland

Kaunas/Riga - Litauen hat die Bewohner im Zentrum und Norden des Landes wegen eines unbekannten Flugobjekts vorübergehend dazu aufgerufen, in Schutzräume zu gehen. Während der "roten" Luftwarnung seien NATO-Abfangjäger aufgestiegen und der Flughafen Kaunas geschlossen worden, wie die Armee und das nationale Krisenzentrum am Sonntag mitteilten. Das nördliche Nachbarland Lettland gab für einige Grenzregionen wegen einer "möglichen Bedrohung" vorübergehend ebenfalls eine Warnung heraus.

Landesweite Anti-Trump-Proteste vor US-Kongresswahlen

Washington - Zweieinhalb Wochen vor den Kongresswahlen in den USA haben landesweit zahlreiche Menschen gegen Präsident Donald Trump demonstriert. Die Proteste unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige) vom Samstag richteten sich gegen die Politik und den Regierungsstil des Rechtspopulisten - und sollten vor den sogenannten Midterms am 3. November Wähler mobilisieren.

Russland meldet Angriffe auf Moskau und St. Petersburg

Moskau - Die Ukraine hat nach russischen Angaben Moskau und St. Petersburg angegriffen. Die russische Luftabwehr habe 195 ukrainische Drohnen auf dem Weg in die Hauptstadt zerstört, teilte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Telegram mit. Außerdem habe die Ukraine mit Dutzenden Drohnen Ziele in St. Petersburg angegriffen, darunter ein Ölterminal und ein Rechenzentrum, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Gouverneur Alexander Drosdenko.

Unis warnen vor "enorm negativen Folgen" durch Budget

Wien - Die Universitätenkonferenz (uniko) geht von "enorm negativen Folgen" für Unis, Studierende und Forschende durch das Budget für die Jahre 2028 bis 2030 aus. "Auf den ersten Blick hat sich nichts an der katastrophalen Ankündigung vom Frühjahr geändert", so Präsidentin Brigitte Hütter in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Die Zahlen bzw. Auskünfte würden erst vage sein. Von "Erfolg" oder "Stabilisierung des Universitätsbudgets" könne man aber absolut nicht sprechen.

Papst meldet sich nach Krebs-Operation mit Gebet zurück

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. will fünf Tage nach seiner Lungenoperation zur Entfernung eines bösartigen Krebsgeschwürs am Sonntag das traditionelle Angelus-Gebet am Petersplatz sprechen. Unter dem Applaus von Mitarbeitern der Gemelli-Klinik in Rom war das Oberhaupt der katholischen Kirche am Samstag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er wirkte fit und entspannt. Vergangenen Dienstag war Leo der untere Lappen seines rechten Lungenflügels entfernt worden, in dem sich der Tumor befand.

Tote und Verletzte bei Vorfall auf Militärbasis in Kanada

Ottawa - Auf einem Militärstützpunkt in Kanada ist es nach Behördenangaben zu einem "ernsthaften Zwischenfall" mit Toten und Verletzten gekommen. Der Vorfall löste auch ein großes Feuer aus. Die Regierung arbeite eng mit der Provinz Alberta und den örtlichen Behörden zusammen, schrieb Premierminister Mark Carney auf der Plattform X. "Unsere Gedanken sind bei all den tapferen Frauen und Männern, die betroffen sind."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red