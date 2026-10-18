Frankreich-Proteste: "Entsetzliches Ausmaß an Gewalt"

Paris/Limoges - Nach einem landesweiten Protesttag mit beispiellosen Ausschreitungen und Plünderungen hat Frankreichs Premierminister S�bastien Lecornu am Sonntagvormittag ein "entsetzliches Ausmaß an Gewalt" beklagt. Es seien 150 Polizisten verletzt und rund 1.200 Menschen festgenommen worden. Am Rande der Proteste gegen hohe Lebenshaltungskosten, an denen sich Hunderttausende beteiligten, kam es in vielen Städten zu Gewalt, Plünderungen und Sachbeschädigungen mit Schäden in Millionenhöhe.

Zwei Jugendliche sterben bei Verkehrsunfall in Salzburg

Nußdorf - Eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall im Flachgau getötet worden. Der voll besetzte Pkw, den ein 17-Jähriger gelenkt hatte, geriet in Pabing (Gemeinde Nußdorf, Bezirk Salzburg-Land) ins Schleudern, prallte gegen einen Steinblock und überschlug sich mehrfach, berichtete die Polizei am Sonntag. Nur Fahrer und Beifahrer waren angegurtet. Die drei Jugendlichen am Rücksitz wurden aus dem Auto geschleudert.

Nach Zwist nun Einigkeit bei Zukunftsdepot-Gegenfinanzierung

Wien - Mit der am Samstag verkündeten Einigung der Koalition auf ein steuerlich begünstigtes "Zukunftsdepot" für unter 18-Jährige wurde ein schwelender Streit zwischen ÖVP und SPÖ überwunden. Seitens des roten Finanzministeriums hatte man ursprünglich eine ausreichende Gegenfinanzierung des ÖVP-Herzensprojekts vermisst. Nun gehen beide Seiten davon aus, dass die budgetäre Bedeckung gegeben ist. Im schwarzen Familienministerium sah man sich am Sonntag auf APA-Anfrage bestätigt.

Angriffe auf Moskau und St. Petersburg - Tote in der Ukraine

Moskau - Die Ukraine hat nach russischen Angaben Moskau und St. Petersburg angegriffen. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Metropole Sankt Petersburg wurde den Behörden zufolge ein Mensch getötet. Fünf weitere Personen wurden verletzt, wie Gouverneur Alexander Beglow am Sonntag mitteilte. Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine wurden mindestens zwei Menschen getötet. Bei Attacken auf die Stadt Saporischschja im Südosten des Landes starb eine Frau.

Papst meldet sich nach Krebs-Operation mit Gebet zurück

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. will nach seiner Lungenoperation vom Dienstag zur Entfernung eines bösartigen Krebsgeschwürs am Sonntag das traditionelle Angelus-Gebet am Petersplatz sprechen. Bis kommenden Dienstag wurden alle Audienzen abgesagt. Ob Leo die Generalaudienz am Mittwoch auf dem Petersplatz wird leiten können, war vorerst unklar. Der behandelnde Chirurg erklärte laut Medienberichten vom Sonntag, dass die für November geplante Lateinamerikareise für den Papst möglich sein sollte.

Tote und Verletzte bei Vorfall auf Militärbasis in Kanada

Ottawa - Auf einem Militärstützpunkt in Kanada ist es nach Behördenangaben zu einem "ernsthaften Zwischenfall" mit Toten und Verletzten gekommen. Der Vorfall löste auch ein großes Feuer auf dem Stützpunkt Wainwright in der Provinz Alberta aus. Die Regierung arbeite eng mit der Provinz und den örtlichen Behörden zusammen, schrieb Premierminister Mark Carney am Samstag (Ortszeit) auf der Plattform X. Ein Arzt sprach von einer Katastrophe.

Luftalarm an NATO-Ostflanke

Kaunas/Riga/Warschau - Ein unbekanntes Flugobjekt hat den Luftraum Litauens verletzt und die Streitkräfte des NATO-Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Bei dem Objekt habe es sich wahrscheinlich um eine aus dem benachbarten Polen eingedrungene Drohne gehandelt, sagte der litauische Verteidigungsminister Robertas Kaunas am Sonntag. Bewohner im Zentrum und Norden des Landes wurden aufgerufen, für etwa eine Stunde Schutzräume aufzusuchen.

Billa-Konzern drängt auf Lockerung der Öffnungszeiten

Wien/Wiener Neudorf - Kurz vor dem Start der Kollektivvertragsverhandlungen im Handel kommt ein neuer Vorstoß in der Debatte um eine Liberalisierung der Öffnungszeiten. Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ihm die derzeitigen Zeiten zu restriktiv sind. Laut einer vom Konzern beauftragten Umfrage wollen knapp drei Viertel der Befragten längere Öffnungsmöglichkeiten für Nahversorger-Container. Auch in den Geschäften will Rewe länger offen haben dürfen.

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red