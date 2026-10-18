Proteste in Frankreich: Macron hält Ansprache am Abend

Paris/Limoges - Nach den schweren Ausschreitungen bei den landesweiten Massenprotesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten in Frankreich will sich Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend mit einer Rede an seine Landsleute wenden. Die Fernsehansprache sei für 20.00 Uhr geplant, teilte der �lys�e-Palast mit. Am Samstag hatten Randalierer im Zuge der Kundgebungen vielerorts Autos und Gebäude in Brand gesetzt und Geschäfte geplündert.

Angelus-Gebet: Papst bedankte sich bei Spitalspersonal

Vatikanstadt - Nach seiner Lungenoperation vom Dienstag zur Entfernung eines bösartigen Krebsgeschwürs hat Papst Leo XIV. sich beim Angelus-Gebet am Sonntag bei allen bedankt, die während seiner Erkrankung für ihn gebetet haben. Er habe die Unterstützung deutlich gespürt, betonte das Kirchenoberhaupt vor den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen. Seinen besonderen Dank richtete er an die Ärzte, Pflegekräfte und alle Mitarbeiter der Gemelli-Klinik, die ihn medizinisch betreut hatten.

Tanner für frühere Zivildienst-Verlängerung

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) wünscht sich eine frühere Verlängerung des Zivildiensts im Rahmen der Wehrdienst-Reform. "Mir persönlich wäre es am liebsten, man würde hier über alle Parteigrenzen hinweg wirklich einen Beschluss finden, der auch diese Regelung für den Zivildienst nach vorne schiebt", sagte sie am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Es handle sich um eine Frage der Verhandlungen.

Rama: Massenproteste gefährden Albaniens EU-Beitritt

Tirana/Wien/EU-weit - Albaniens Ministerpräsident Edi Rama hat die seit Tagen andauernden Massenproteste in seinem Land als Gefahr für den angestrebten EU-Beitritt bezeichnet. Rücktrittsforderungen lehnte er am Sonntag zugleich entschieden ab. Rama hätte am Montag in Wien Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) treffen sollen. Der seit Monaten geplante offizielle Besuch wurde aber laut Informationen aus dem Bundeskanzleramt vom Sonntag von albanischer Seite kurzfristig abgesagt.

Gruppe um Rip-Deal-Betrüger zerschlagen - Festnahmen

Wien - Ein koordinierter länderübergreifender Polizeieinsatz der "Rip-Deal Unit Vienna" hat eine Betrügergruppe auffliegen lassen. Drei europaweit polizeibekannte Beschuldigte konnten im Zuge der Operation "CASTILLO" festgenommen und gefälschte Banknoten im Wert von rund 2,1 Millionen Euro sichergestellt werden. Es handelt sich laut Angaben der Polizei am Sonntag um den bisher größten Lockfallenerfolg im Bereich der Rip-Deal-Kriminalität in der heimischen Kriminalgeschichte.

Petschnig bleibt FPÖ-Chef im Burgenland

Jennersdorf - Alexander Petschnig bleibt FPÖ-Landesparteiobmann im Burgenland. Er setzte sich am Landesparteitag am Sonntag in Jennersdorf mit 115 der 173 gültigen Delegiertenstimmen gegen seinen Herausforderer, den Landtagsabgeordneten Mario Jaksch, durch. Auf den Kärntner Amtsinhaber entfielen somit rund 66,5 Prozent der Stimmen, Jaksch holte 33,5 Prozent.

Angriffe auf Moskau und St. Petersburg - Tote in der Ukraine

Moskau - Die Ukraine hat nach russischen Angaben Moskau und St. Petersburg angegriffen. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Metropole Sankt Petersburg wurde den Behörden zufolge ein Mensch getötet. Weitere 15 Personen wurden demnach verletzt. Ziele des Angriffs am Sonntag waren Ölanlagen, Logistik- und Datenzentren. Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine wurden mindestens zwei Menschen getötet.

Tote und Verletzte bei Vorfall auf Militärbasis in Kanada

Ottawa - Auf einem Militärstützpunkt in Kanada ist es nach Behördenangaben zu einem "ernsthaften Zwischenfall" mit Toten und Verletzten gekommen. Der Vorfall löste auch ein großes Feuer auf dem Stützpunkt Wainwright in der Provinz Alberta aus. Die Regierung arbeite eng mit der Provinz und den örtlichen Behörden zusammen, schrieb Premierminister Mark Carney am Samstag (Ortszeit) auf der Plattform X. Ein Arzt sprach von einer Katastrophe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red