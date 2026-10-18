Proteste in Frankreich: Macron hält Ansprache am Abend

Paris/Limoges - Nach den schweren Ausschreitungen bei den landesweiten Massenprotesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten in Frankreich will sich Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend mit einer Rede an seine Landsleute wenden. Die Fernsehansprache sei für 20.00 Uhr geplant, teilte der �lys�e-Palast mit. Am Samstag hatten Randalierer im Zuge der Kundgebungen vielerorts Autos und Gebäude in Brand gesetzt und Geschäfte geplündert.

Tanner für frühere Zivildienst-Verlängerung

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) wünscht sich eine frühere Verlängerung des Zivildiensts im Rahmen der Wehrdienst-Reform. "Mir persönlich wäre es am liebsten, man würde hier über alle Parteigrenzen hinweg wirklich einen Beschluss finden, der auch diese Regelung für den Zivildienst nach vorne schiebt", sagte sie am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Es handle sich um eine Frage der Verhandlungen.

Petschnig bleibt FPÖ-Chef im Burgenland

Jennersdorf - Alexander Petschnig bleibt FPÖ-Landesparteiobmann im Burgenland. Er setzte sich am Landesparteitag am Sonntag in Jennersdorf mit 115 der 173 gültigen Delegiertenstimmen gegen seinen Herausforderer, den Landtagsabgeordneten Mario Jaksch, durch. Auf den Kärntner Amtsinhaber entfielen somit rund 66,5 Prozent der Stimmen, Jaksch holte 33,5 Prozent.

Angriffe auf Moskau und St. Petersburg - Tote in der Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat nach russischen Angaben Moskau und St. Petersburg angegriffen. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Metropole Sankt Petersburg wurde den Behörden zufolge ein Mensch getötet. Weitere 15 Personen wurden demnach verletzt. Ziele des Angriffs am Sonntag waren Ölanlagen, Logistik- und Datenzentren. Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine wurden mehrere Menschen getötet.

Vier Tote durch Feuer auf Militärbasis in Kanada

Ottawa - Bei einem Brand auf dem Militärstützpunkt Wainwright in Kanada sind nach Angaben von Premierminister Mark Carney vier Menschen gestorben. Dutzende hätten schwere Verletzungen erlitten, sagte Carney. Ein "heftiges, schnell rasendes Feuer" habe sich am Samstag auf dem Stützpunkt in der Provinz Alberta ausgebreitet. Carney sprach von einer der "schlimmsten Tragödien" für die Armee auf kanadischem Boden in Friedenszeiten.

Rama: Massenproteste gefährden Albaniens EU-Beitritt

Tirana/Wien/EU-weit - Albaniens Ministerpräsident Edi Rama hat die seit Tagen andauernden Massenproteste in seinem Land als Gefahr für den angestrebten EU-Beitritt bezeichnet. Rücktrittsforderungen lehnte er am Sonntag zugleich entschieden ab. Rama hätte am Montag in Wien Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) treffen sollen. Der seit Monaten geplante offizielle Besuch wurde aber laut Informationen aus dem Bundeskanzleramt vom Sonntag von albanischer Seite kurzfristig abgesagt.

Wien und Niederösterreich für Abschaffung der Flugabgabe

Schwechat - Der Flughafen Wien verzeichnet einen Passagierschwund. Für heuer rechnet man mit zwei Millionen Passagieren weniger. Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner hat zuletzt auf die hohen Standortkosten hingewiesen. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Wiens Landeshauptmann Michael Ludwig (SPÖ) sprechen sich daher für eine Abschaffung der Ticketabgabe aus, berichtet die "Kronen Zeitung" in der Sonntagsausgabe.

Krawalle in Mailand: 24 Verletzte und mehr als 50 Festnahmen

Mailand - Bei gewaltsamen Ausschreitungen am Rande von Protesten gegen steigende Lebenshaltungskosten, hohe Benzinpreise und die Steuerbelastung sind in Mailand am Samstagabend mindestens 24 Menschen verletzt worden. Vier Polizisten und 20 Demonstranten mussten medizinisch behandelt werden. Mehr als 50 Jugendliche wurden festgenommen, die Hälfte von ihnen ist minderjährig, berichtete die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red