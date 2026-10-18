Macron zu Protesten in Frankreich: "Wut und Scham"

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Ausschreitungen und Plünderungen am Rande von Protesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten scharf verurteilt. "Nichts rechtfertigt es, nichts erklärt es, nichts entschuldigt es", sagte Macron am Sonntagabend in einer Fernsehansprache an die Nation. "Heute Abend empfinden wir alle Wut und Scham." Der Präsident kündigte eine Überprüfung der Polizeieinsätze an.

Tanner für frühere Zivildienst-Verlängerung

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) wünscht sich eine frühere Verlängerung des Zivildiensts im Rahmen der Wehrdienst-Reform. "Mir persönlich wäre es am liebsten, man würde hier über alle Parteigrenzen hinweg wirklich einen Beschluss finden, der auch diese Regelung für den Zivildienst nach vorne schiebt", sagte sie am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Es handle sich um eine Frage der Verhandlungen.

Karner trifft Amtskollegen aus Bulgarien und Kasachstan

Wien/Sofia/Astana - Innenminister Gerhard Karner empfängt am Montag in Wien seine Amtskollegen aus Bulgarien, Iwan Demerdschiew, und Kasachstan, Jerschan Sädenow. Themen sind unter anderem die Kooperation beim Schutz der Außengrenzen und bei der "Bekämpfung der Schleppermafia". 2022 habe Österreich ein Veto gegen den Beitritt Bulgariens und Rumäniens zum Schengen-Raum eingelegt, erinnerte Karner im Vorfeld. "Seitdem habe Bulgarien seinen Außengrenzschutz "weiterentwickelt und verstärkt".

Prozess gegen 42-Jährigen in Fall von erstochener Studentin

Innsbruck - Der Prozess in einem der spektakulärsten Kriminalfälle der Tiroler Geschichte beginnt Montagvormittag am Innsbrucker Landesgericht: Ein mittlerweile 42-Jähriger muss sich im Fall einer im Jahr 2005 in Innsbruck erstochenen 19-jährigen niederösterreichischen Studentin wegen des Verdachts des Mordes verantworten. Der seit langem in Australien lebende jetzige Manager war ein Studienkollege der Getöteten. Der Prozess ist für zwei Tage angesetzt. Am Freitag soll ein Urteil fallen.

Angriffe auf Moskau und St. Petersburg - Tote in der Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat nach russischen Angaben Moskau und St. Petersburg angegriffen. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Metropole Sankt Petersburg wurde den Behörden zufolge ein Mensch getötet. Weitere 15 Personen wurden demnach verletzt. Ziele des Angriffs am Sonntag waren Ölanlagen, Logistik- und Datenzentren. Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine wurden mehrere Menschen getötet.

Vier Tote durch Feuer auf Militärbasis in Kanada

Ottawa - Bei einem Brand auf dem Militärstützpunkt Wainwright in Kanada sind nach Angaben von Premierminister Mark Carney vier Menschen gestorben. Dutzende hätten schwere Verletzungen erlitten, sagte Carney. Ein "heftiges, schnell rasendes Feuer" habe sich am Samstag auf dem Stützpunkt in der Provinz Alberta ausgebreitet. Carney sprach von einer der "schlimmsten Tragödien" für die Armee auf kanadischem Boden in Friedenszeiten.

Ecuador: Priester bei Messe von Kreuz erschlagen

Guayaquil - In Ecuador ist ein katholischer Priester während einer Messe von einem herabfallenden Kreuz erschlagen worden. Das große Holzkreuz hing über dem Altar in der Kirche "Unsere Liebe Frau von der Immerwährenden Hilfe" in der Stadt Guayaquil und fiel am Samstagabend (Ortszeit) direkt auf den Kopf des Priesters, wie ein Video zeigt. Als sich der tödliche Vorfall in dem südamerikanischen Land ereignete, wurde der Gottesdienst live in den sozialen Netzwerken der Pfarrei übertragen.

Krawalle in Mailand: 24 Verletzte und mehr als 50 Festnahmen

Mailand - Bei gewaltsamen Ausschreitungen am Rande von Protesten gegen steigende Lebenshaltungskosten, hohe Benzinpreise und die Steuerbelastung sind in Mailand am Samstagabend mindestens 24 Menschen verletzt worden. Vier Polizisten und 20 Demonstranten mussten medizinisch behandelt werden. Mehr als 50 Jugendliche wurden festgenommen, die Hälfte von ihnen ist minderjährig, berichtete die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red