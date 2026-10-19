AUA-Flugzeug nach Drohung in Sofia zwischengelandet

Sofia/Wien/Tel Aviv - Ein Flugzeug der AUA ist am Sonntagabend nach einer Drohung in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zwischengelandet. Die Maschine war auf dem Weg vom israelischen Tel Aviv nach Wien, bestätigte das Unternehmen auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Wie Ö3 in der Nacht auf Montag berichtete, ist das Flugzeug mittlerweile in Wien angekommen. Das Flugzeug sei vor einer guten halben Stunde gelandet, meldete das ORF-Radio in den Nachrichten um 4.00 Uhr.

Macron zu Protesten in Frankreich: "Wut und Scham"

Paris - Die Gewaltexzesse am Rande eines landesweiten Protesttages haben eine Schockwelle durch Frankreich gesandt. "Wir alle empfinden heute Abend Wut und Scham", sagte Präsident Emmanuel Macron am Sonntag. Er verurteilte die "ungezügelte" Gewalt und rief zugleich dazu auf, zwischen Demonstranten mit "legitimen Forderungen" und Randalierern zu unterscheiden. Bei den Ausschreitungen am Samstag wurden rund 2.400 Menschen festgenommen, fast tausend Sicherheitskräfte verletzt.

Lula und Bolsonaro überziehen sich gegenseitig mit Vorwürfen

Bras�lia - Eine Woche vor der entscheidenden zweiten Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien haben sich Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva und sein Herausforderer Fl�vio Bolsonaro in einem TV-Duell gegenseitig mit Vorwürfen und Beleidigungen überzogen. Lula entfernte sich am Sonntag demonstrativ kurzzeitig von Bolsonaro und erklärte, er wolle "Abstand zu einem Milizionär" halten. Damit spielte er auf angebliche Verbindungen des Abgeordneten zu kriminellen Banden an.

Buschbrand löste Feuer auf Militärstützpunkt in Kanada aus

Calgary - Der Großbrand mit mehreren Toten auf einem Militärstützpunkt in Kanada ist nach offiziellen Angaben auf einen Buschbrand zurückzuführen. Das Feuer brach Samstagnachmittag während einer Übung mit scharfer Munition aus und wurde durch starken Wind zu einer Feuerwand angefacht, teilten die kanadischen Behörden am Sonntag (Ortszeit) mit. Bei dem Brand auf dem Stützpunkt Wainwright waren am Samstag mindestens vier Menschen getötet worden.

Blatt: Putin schlägt Trump und Xi Ukraine-Gipfel vor

Washington/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat einem Zeitungsbericht zufolge offenbar ein Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping vorgeschlagen, um ein Ende des vierjährigen Ukraine-Krieges zugunsten Moskaus auszuhandeln. Das Treffen solle im kommenden Monat stattfinden, berichtete das "Wall Street Journal" am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf einen ehemaligen russischen Geheimdienstmitarbeiter.

Prozess gegen 42-Jährigen in Fall von erstochener Studentin

Innsbruck - Der Prozess in einem der spektakulärsten Kriminalfälle der Tiroler Geschichte beginnt Montagvormittag am Innsbrucker Landesgericht: Ein mittlerweile 42-Jähriger muss sich im Fall einer im Jahr 2005 in Innsbruck erstochenen 19-jährigen niederösterreichischen Studentin wegen des Verdachts des Mordes verantworten. Der seit langem in Australien lebende jetzige Manager war ein Studienkollege der Getöteten. Der Prozess ist für zwei Tage angesetzt. Am Freitag soll ein Urteil fallen.

Karner trifft Amtskollegen aus Bulgarien und Kasachstan

Wien/Sofia/Astana - Innenminister Gerhard Karner empfängt am Montag in Wien seine Amtskollegen aus Bulgarien, Iwan Demerdschiew, und Kasachstan, Jerschan Sädenow. Themen sind unter anderem die Kooperation beim Schutz der Außengrenzen und bei der "Bekämpfung der Schleppermafia". 2022 habe Österreich ein Veto gegen den Beitritt Bulgariens und Rumäniens zum Schengen-Raum eingelegt, erinnerte Karner im Vorfeld. "Seitdem habe Bulgarien seinen Außengrenzschutz "weiterentwickelt und verstärkt".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red