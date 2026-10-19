AUA-Flugzeug nach Drohung in Sofia zwischengelandet

Sofia/Wien/Tel Aviv - Ein Flugzeug der AUA ist am Sonntagabend nach einer Drohung in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zwischengelandet. Die Maschine war auf dem Weg vom israelischen Tel Aviv nach Wien, bestätigte das Unternehmen auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Wie Ö3 in der Nacht auf Montag berichtete, ist das Flugzeug mittlerweile in Wien angekommen. Die AUA bestätigte, dass der Flug mit allen Fluggästen noch in der Nacht nach Wien weitergeführt wurde.

Festnahmen nach Siedler-Angriffen im Westjordanland

Ramallah/Tel Aviv - Die israelische Polizei hat nach gewaltsamen Zwischenfällen im Westjordanland acht Verdächtige festgenommen. Die Identität der Festgenommenen sowie die genauen Vorwürfe gegen sie werden zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauerten an, teilte die Polizei mit. Dem israelischen Radiosender Galatz zufolge handelt es sich bei den Verdächtigen um Israelis. Strafverfolgungen von israelischen Siedlern gelten als selten.

Nach Unruhen: Macron lehnt Rücktritt von Innenminister ab

Paris - Nach den schweren Ausschreitungen in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron ein Rücktrittsangebot von Innenminister Laurent Nu�ez zurückgewiesen. Nu�ez solle im Amt bleiben, um die Befehlskette innerhalb der Polizei und der Sicherheitskräfte aufrechtzuerhalten, teilte das Präsidialamt in Paris am Montag mit. Macron habe den Minister zudem angewiesen, so schnell wie möglich neue Konzepte für den Umgang mit Plünderern auszuarbeiten.

Blatt: Putin schlägt Trump und Xi Ukraine-Gipfel vor

Washington/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat offenbar ein Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping vorgeschlagen, um ein Ende des vierjährigen Ukraine-Krieges zugunsten Moskaus auszuhandeln. Dies berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit den Diskussionen vertraute Personen. Der Kreml habe vorgeschlagen, den Dialog am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels (APEC) am 18. und 19. November im chinesischen Shenzhen abzuhalten.

Frau bei Angriff auf Kiewer U-Bahn-Station getötet

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Witali Klitschko eine U-Bahn-Station auf dem linken Flussufer beschädigt worden. Eine 21-jährige Frau sei bei dem Angriff ums Leben gekommen, drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Außerdem seien bei dem Angriff eine medizinische Einrichtung und ein Nichtwohngebäude beschädigt worden.

Buschbrand löste Feuer auf Militärstützpunkt in Kanada aus

Calgary - Der Großbrand mit mehreren Toten auf einem Militärstützpunkt in Kanada ist nach offiziellen Angaben auf einen Buschbrand zurückzuführen. Das Feuer brach Samstagnachmittag während einer Übung mit scharfer Munition aus und wurde durch starken Wind zu einer Feuerwand angefacht, teilten die kanadischen Behörden am Sonntag (Ortszeit) mit. Bei dem Brand auf dem Stützpunkt Wainwright waren am Samstag mindestens vier Menschen getötet worden.

Lula und Bolsonaro überziehen sich gegenseitig mit Vorwürfen

Bras�lia - Eine Woche vor der entscheidenden zweiten Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien haben sich Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva und sein Herausforderer Fl�vio Bolsonaro in einem TV-Duell gegenseitig mit Vorwürfen und Beleidigungen überzogen. Lula entfernte sich am Sonntag demonstrativ kurzzeitig von Bolsonaro und erklärte, er wolle "Abstand zu einem Milizionär" halten. Damit spielte er auf angebliche Verbindungen des Abgeordneten zu kriminellen Banden an.

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red