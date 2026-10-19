AUA-Maschine nach Bombendrohung in Sofia zwischengelandet

Sofia/Wien/Tel Aviv - Ein Flugzeug der AUA ist am Sonntagabend nach einer Bombendrohung in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zwischengelandet. Das berichtete die bulgarische Nachrichtenagentur BTA am Montag mit Berufung auf das Verkehrsministerium. Die Maschine war auf dem Weg vom israelischen Tel Aviv nach Wien, teilte die AUA mit. "Im Zuge der Durchsuchung des betroffenen Flugzeugs, der Fluggäste und der Crew konnte keine Gefährdung festgestellt werden."

Tote Studentin in Tirol - Staatsanwältin: Gewichtige DNA

Innsbruck - Der Prozess in einem der spektakulärsten Kriminalfälle der Tiroler Geschichte hat Montag am Landesgericht Innsbruck begonnen. Ein 42-Jähriger muss sich wegen des Verdachts des Mordes an einer im Jahr 2005 in Innsbruck erstochenen 19-jährigen Studentin verantworten. Die Staatsanwältin betonte in ihrem Eröffnungsplädoyer, dass DNA-Spuren des Angeklagten mit "hoher Wahrscheinlichkeit" am Tatort gesetzt worden seien. Der Verteidiger argumentierte, dafür gebe es keinerlei Beweis.

Selenskyj: Erneut keine Warnung vor Angriffen erhalten

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt, dass sein Land vor den jüngsten russischen Angriffen auf den Energiesektor erneut keine Vorwarnung von seinen Verbündeten erhalten habe. In der Nacht habe Russland 16 ballistische Raketen und mehr als 200 Drohnen verschiedener Typen, darunter strahlgetriebene Shahed-Drohnen, abgefeuert, teilte Selenskyj am Montag auf Telegram mit. In Kiew wurde eine Frau getötet.

Blatt: Putin schlägt Trump und Xi Ukraine-Gipfel vor

Washington/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat offenbar ein Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping vorgeschlagen, um ein Ende des vierjährigen Ukraine-Krieges zugunsten Moskaus auszuhandeln. Dies berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit den Diskussionen vertraute Personen. Der Kreml habe vorgeschlagen, den Dialog am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels (APEC) am 18. und 19. November im chinesischen Shenzhen abzuhalten.

US-Drohnenentwickler Red Cat will Steyr Motors übernehmen

Steyr - Der US-Drohnenentwickler Red Cat Holdings will die börsennotierte Steyr Motors übernehmen und hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien des heimischen Motorenherstellers vorgelegt. Der Angebotspreis soll 39,00 Euro je Steyr-Aktie in bar betragen, wie das US-Unternehmen Montagfrüh mitteilte. Die an den Börsen in Frankfurt und Wien notierten Steyr-Titel sprangen am Montagvormittag zunächst um 19 Prozent auf 36,00 Euro hoch.

Frankreichs Innenminister räumt "Kontrollverlust" ein

Paris - Frankreichs Innenminister Laurent Nu�ez hat nach den landesweiten schweren Ausschreitungen vom Wochenende einen "Kontrollverlust" eingeräumt. Präsident Emmanuel Macron wies am Montag gleichzeitig das Rücktrittsangebot von Nu�ez zurück. Er solle im Amt bleiben, um die Befehlskette innerhalb der Polizei und der Sicherheitskräfte aufrechtzuerhalten, teilte das Präsidialamt in Paris mit. Im ganzen Land wurden Tausende Menschen festgenommen.

Festnahmen nach Siedler-Angriffen im Westjordanland

Ramallah/Tel Aviv - Die israelische Polizei hat nach gewaltsamen Übergriffen auf eine US-Journalistin und europäische Diplomaten im besetzten Westjordanland zehn Verdächtige festgenommen. Die Ermittlungen dauerten an, teilte die Polizei mit. Dem israelischen Radiosender Galatz zufolge handelt es sich bei den Verdächtigen um Israelis. Polizeichef Daniel Levy betonte, das Gesetz gelte für jeden. Die Strafverfolgung von israelischen Siedlerattacken gilt als selten.

Zwei Personen in illegaler Beautyklinik in Wien festgenommen

Wien - Erneut ist in Wien eine illegale Beautyklinik aufgeflogen. Bei Sonntagskontrollen der Gruppe Sofortmaßnahmen zusammen mit anderen Behörden wurden zwei Personen nach einem Hinweis an die Finanzpolizei in einer angemieteten Kurzzeitunterkunft in Mariahilf angetroffen, die illegal Eingriffe durchgeführt haben sollen. Spritzen, Präparate wie Botox und Hyaluronsäure, verschreibungspflichtige Schmerzmittel sowie tausende Euro Bargeld wurden sichergestellt, hieß es am Montag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red