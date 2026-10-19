AUA-Maschine nach Bombendrohung in Sofia zwischengelandet

Sofia/Wien/Tel Aviv - Ein Flugzeug der AUA ist am Sonntagabend nach einer Bombendrohung in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zwischengelandet. Das berichtete die bulgarische Nachrichtenagentur BTA am Montag mit Berufung auf das Verkehrsministerium. Die Maschine war auf dem Weg vom israelischen Tel Aviv nach Wien, teilte die AUA mit. "Im Zuge der Durchsuchung des betroffenen Flugzeugs, der Fluggäste und der Crew konnte keine Gefährdung festgestellt werden."

Tote Studentin in Tirol - Angeklagter beteuert Unschuld

Innsbruck - Ein 42-Jähriger hat sich am Montag wegen des Verdachts des Mordes an einer im Jahr 2005 in Innsbruck erstochenen 19-jährigen Studentin am Landesgericht Innsbruck verantworten müssen. Die Staatsanwältin betonte in ihrem Eingangsplädoyer, dass DNA-Spuren des Angeklagten mit "hoher Wahrscheinlichkeit" am Tatort gesetzt worden seien. Der Verteidiger argumentierte, dass es dafür keinerlei Beweise gebe. Auch der Angeklagte beteuerte vehement seine Unschuld.

Red Cat will Steyr Motors für 205 Mio. Euro übernehmen

Steyr - Der US-Drohnenentwickler Red Cat Holdings will die börsennotierte Steyr Motors für rund 205 Mio. Euro übernehmen und hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien des heimischen Motorenherstellers vorgelegt. Der Angebotspreis soll 39,00 Euro je Steyr-Aktie in bar betragen, wie das US-Unternehmen Montagfrüh mitteilte. Die an den Börsen in Frankfurt und Wien notierten Steyr-Titel sprangen am Montag zu Mittag um knapp 21 Prozent auf 36,80 Euro hoch.

ÖGK: 83 Prozent mehr Kinder mit Adipositas in zwei Jahren

Wien - Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit einer dokumentierten Adipositasdiagnose (Fettleibigkeit) ist bei der ÖGK innerhalb von zwei Jahren von 775 auf 1.415 gestiegen. Das ist ein Plus von 83 Prozent. Bildschirme gehören für viele Familien und vor allem Kinder zum Alltag. Umso wichtiger sei es, Bewegung im Alltag zu integrieren und gemeinsame Aktivitäten fest einzuplanen, riet die Österreichische Gesundheitskasse am Montag in einer Aussendung.

Selenskyj: Erneut keine Warnung vor Angriffen erhalten

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt, dass sein Land vor den jüngsten russischen Angriffen auf den Energiesektor erneut keine Vorwarnung von seinen Verbündeten erhalten habe. In der Nacht habe Russland 16 ballistische Raketen und mehr als 200 Drohnen verschiedener Typen, darunter strahlgetriebene Shahed-Drohnen, abgefeuert, teilte Selenskyj am Montag auf Telegram mit. In Kiew wurde eine U-Bahnstation angegriffen und dabei eine Frau getötet.

Zwei Tote bei heftigen Unwettern in Spanien

Las Palmas - Durch Überschwemmungen infolge starker Regenfälle sind im Osten Spaniens nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. In der Region Valencia riefen die Behörden die Bevölkerung am Montag auf, zuhause zu bleiben. Von der Wetterbehörde von Valencia veröffentlichte Videos zeigten Straßen, die sich in Sturzbäche verwandelten. In mehreren Orten der Provinzen Valencia und Alicante wurden Autos von den Wassermassen fortgespült.

Frankreichs Innenminister räumt "Kontrollverlust" ein

Paris - Frankreichs Innenminister Laurent Nu�ez hat nach den landesweiten schweren Ausschreitungen vom Wochenende einen "Kontrollverlust" eingeräumt. Präsident Emmanuel Macron wies am Montag gleichzeitig das Rücktrittsangebot von Nu�ez zurück. Er solle im Amt bleiben, um die Befehlskette innerhalb der Polizei und der Sicherheitskräfte aufrechtzuerhalten, teilte das Präsidialamt in Paris mit. Im ganzen Land wurden Tausende Menschen festgenommen.

Karner: "Beeindruckende Fortschritte" an bulgarischer Grenze

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Montag in Wien seinen bulgarischen Amtskollegen Iwan Demerdschiew empfangen. Ein wesentliches Thema sei der Schutz der EU-Außengrenzen gewesen, hieß es bei einem Medientermin im Anschluss. "Es ist beeindruckend, welche Fortschritte Bulgarien gemacht hat", sagte Karner. Auch Österreich profitiere davon. Am Nachmittag ist ein Treffen mit dem Innenminister aus Kasachstan, Jerschan Sädenow, geplant.

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red