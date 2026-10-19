Unis kündigen Personalabbau an

Wien - Die Universitäten kündigen in Folge des am Samstag bekanntgegebenen Budgets für die Jahre 2028 bis 2030 einen Abbau von Personal im Ausmaß von mindestens zehn Prozent an. Der Regierung warf die Universitätenkonferenz (uniko) aufgrund der Darstellung der Budgetzahlen ein Schönrechnen der Beträge vor. Für Donnerstagnachmittag rief man ebenso wie die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) zu einer Demonstration auf.

Ausgangssperren und weitere Proteste in Frankreich geplant

Paris - Nach den schweren Ausschreitungen bei Protesten in Frankreich am Wochenende hat Premierminister S�bastien Lecornu örtlich begrenzte Ausgangssperren angekündigt. Er habe die Präfekten angewiesen, für Montagabend Ausgangssperren zu verhängen, die "teilweise" und "sehr lokal begrenzt" seien, sagte Lecornu nach einem Krisentreffen der Regierung. Unterdessen plant die wiedererstandene "Gelbwesten"-Bewegung für Samstag einen weiteren Protesttag.

Selenskyj: Erneut keine Warnung vor Angriffen erhalten

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt, dass sein Land vor den jüngsten russischen Angriffen auf den Energiesektor erneut keine Vorwarnung von seinen Verbündeten erhalten habe. In der Nacht habe Russland 16 ballistische Raketen und mehr als 200 Drohnen verschiedener Typen, darunter strahlgetriebene Shahed-Drohnen, abgefeuert, teilte Selenskyj am Montag auf Telegram mit. In Kiew wurde eine U-Bahnstation angegriffen und dabei eine Frau getötet.

Zwei Tote bei heftigen Unwettern in Spanien

Las Palmas - Durch Überschwemmungen infolge starker Regenfälle sind im Osten Spaniens nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. In der Region Valencia riefen die Behörden die Bevölkerung am Montag auf, zuhause zu bleiben. Von der Wetterbehörde von Valencia veröffentlichte Videos zeigten Straßen, die sich in Sturzbäche verwandelten. In mehreren Orten der Provinzen Valencia und Alicante wurden Autos von den Wassermassen fortgespült.

EU verbessert Schutz vor giftigen Chemikalien bei der Arbeit

EU-weit/Brüssel - Arbeitnehmer in der EU sollen künftig besser vor schädlichen Chemikalien geschützt werden. Die EU-Staaten haben endgültig grünes Licht für strengere Grenzwerte für mehrere Stoffe gegeben, die Krebs oder Asthma auslösen können. Diese Stoffe kommen unter anderem in Batterien für Elektrofahrzeuge vor oder entstehen bei der Stahlproduktion. Die neuen Regeln sollen in den kommenden 40 Jahren rund 1.700 Lungenkrebsfälle und 19.000 andere Erkrankungen verhindern.

Karner: "Beeindruckende Fortschritte" an bulgarischer Grenze

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Montag in Wien seinen bulgarischen Amtskollegen Iwan Demerdschiew empfangen. Ein wesentliches Thema sei der Schutz der EU-Außengrenzen gewesen, hieß es bei einem Medientermin im Anschluss. "Es ist beeindruckend, welche Fortschritte Bulgarien gemacht hat", sagte Karner. Auch Österreich profitiere davon. Am Nachmittag ist ein Treffen mit dem Innenminister aus Kasachstan, Jerschan Sädenow, geplant.

Urania Sternwarte in Wien mit neuem Teleskop

Wien - Die Urania Sternwarte in Wien hat ein neues, modernes Teleskop. Nach Ausbau des alten Doppelfernrohrs im Mai wurde am Montag ein neues Spiegelteleskop sowie das adaptierte alte Linsenteleskop in die 26 Meter über Straßenniveau befindliche Kuppel des Observatoriums gehoben. Erste Blicke durch das neue Fernrohr werden ab 6. November möglich sein. Es soll im Vergleich zu bisher mehr Details und bessere Beobachtungsmöglichkeiten für lichtschwächere Himmelsobjekte ermöglichen.

Welternährungsprogramm kürzt Gaza-Hilfe um ein Drittel

Rom/Gaza - Das Welternährungsprogramm (WFP) fährt eigenen Angaben zufolge seine Ernährungshilfe für notleidende Menschen im Gazastreifen runter. Rund eine halbe Million Palästinenser in dem vom Krieg gezeichneten Gebiet erhalte nun keine Hilfe mehr, hieß es in einer Mitteilung. Grund für die Kürzung der Ernährungshilfe um rund ein Drittel seien Finanzierungslücken. Ab diesem Monat unterstützt die UNO-Organisation demnach noch 1,1 Millionen Menschen.

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red