Ausgangssperren und weitere Proteste in Frankreich geplant

Paris - Nach den schweren Ausschreitungen bei Protesten in Frankreich am Wochenende hat Premierminister S�bastien Lecornu örtlich begrenzte Ausgangssperren angekündigt. Er habe die Präfekten angewiesen, für Montagabend Ausgangssperren zu verhängen, die "teilweise" und "sehr lokal begrenzt" seien, sagte Lecornu nach einem Krisentreffen der Regierung. Unterdessen plant die wiedererstandene "Gelbwesten"-Bewegung für Samstag einen weiteren Protesttag.

Unis kündigen Personalabbau an

Wien - Die Universitäten kündigen in Folge des jüngst bekanntgegebenen Budgets für 2028 bis 2030 einen Personalabbau von mindestens zehn Prozent an. Der Regierung warf die Universitätenkonferenz (uniko) aufgrund der Darstellung der Budgetzahlen ein Schönrechnen der Beträge vor. Für Donnerstag rief man wie auch die ÖH zur Demo auf. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner und Finanzminister Markus Marterbauer (beide SPÖ) appellierten an die Unis, Verantwortung zu übernehmen.

Selenskyj: Erneut keine Warnung vor Angriffen erhalten

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt, dass sein Land vor den jüngsten russischen Angriffen auf den Energiesektor erneut keine Vorwarnung von seinen Verbündeten erhalten habe. In der Nacht habe Russland 16 ballistische Raketen und mehr als 200 Drohnen verschiedener Typen, darunter strahlgetriebene Shahed-Drohnen, abgefeuert, teilte Selenskyj am Montag auf Telegram mit. In Kiew wurde eine U-Bahnstation angegriffen und dabei eine Frau getötet.

Vier Tote bei heftigen Unwettern in Spanien

Las Palmas - Schwere Unwetter haben beliebte Urlaubsregionen an der spanischen Mittelmeerküste unter Wasser gesetzt und mindestens vier Menschenleben gefordert. In den Provinzen Valencia und Alicante wurden zahlreiche Straßen, Häuser und Campingplätze überschwemmt. Einsatzkräfte befreiten am Montag Dutzende Menschen, die unter anderem auf Dächern. Auch auf den Balearen-Inseln Mallorca und Ibiza gab es Überschwemmungen.

Viele Tote bei Houthi-Angriff auf Militärlager im Jemen

Sanaa - Bei einem Raketenangriff der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz auf ein Militärlager im Jemen sind nach Angaben der Lokalbehörden 53 Menschen getötet worden. Weitere 200 Personen seien verletzt worden, teilten die Behörden am Montag mit. Die Houthis hätten das Lager der Regierungstruppen in der Provinz Shabwa während einer morgendlichen Übung mit drei Raketen beschossen, sagten Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Wien schärft mit Integrationsmaßstab Profil

Wien - Wien entwickelt einen Integrationsmaßstab. In diesem soll festgehalten werden, "was in der Stadt für alle gilt, wohin wir wollen und woran wir messen, ob unsere Integrationspolitik wirkt", erklärte Vizebürgermeisterin und Integrationsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) am Montag bei einer Pressekonferenz. Man stehe für eine Integrationspolitik, "die nicht beschönigt, auch Erwartungen formuliert und Maßstäbe setzt".

EU verbessert Schutz vor giftigen Chemikalien bei der Arbeit

EU-weit/Brüssel - Arbeitnehmer in der EU sollen künftig besser vor schädlichen Chemikalien geschützt werden. Die EU-Staaten haben endgültig grünes Licht für strengere Grenzwerte für mehrere Stoffe gegeben, die Krebs oder Asthma auslösen können. Diese Stoffe kommen unter anderem in Batterien für Elektrofahrzeuge vor oder entstehen bei der Stahlproduktion. Die neuen Regeln sollen in den kommenden 40 Jahren rund 1.700 Lungenkrebsfälle und 19.000 andere Erkrankungen verhindern.

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red