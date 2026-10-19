Ausgangssperren und weitere Proteste in Frankreich geplant

Paris - Nach den schweren Ausschreitungen bei Protesten in Frankreich am Wochenende hat Premierminister S�bastien Lecornu örtlich begrenzte Ausgangssperren angekündigt. In mehreren Städten im Norden Frankreichs gibt es Ausgangsbeschränkungen für Minderjährige. Die Maßnahmen sollen vorerst für Montag und Dienstag zwischen 20 und 6 Uhr gelten und betreffen die Städte Lille, Douai, Wattignies und Denain, wie das Premierministeramt der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Tote Studentin in Tirol - Angeklagter beteuert Unschuld

Innsbruck - Der erste Verhandlungstag im Prozess gegen einen 42-Jährigen wegen des Verdachts des Mordes an einer im Jahr 2005 in Innsbruck erstochenen 19-jährigen Studentin ist Montagnachmittag am Landesgericht zu Ende gegangen. Der Angeklagte beteuerte unter Tränen seine Unschuld, auch sein Verteidiger argumentierte, dass es keine belastbaren Beweise gebe. Die Staatsanwältin betonte hingegen, dass DNA-Spuren des Angeklagten mit "hoher Wahrscheinlichkeit" am Tatort gesetzt worden seien.

Unis kündigen Personalabbau an

Wien - Die Universitäten kündigen in Folge des jüngst bekanntgegebenen Budgets für 2028 bis 2030 einen Personalabbau von mindestens zehn Prozent an. Der Regierung warf die Universitätenkonferenz (uniko) aufgrund der Darstellung der Budgetzahlen ein Schönrechnen der Beträge vor. Für Donnerstag rief man wie auch die ÖH zur Demo auf. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner und Finanzminister Markus Marterbauer (beide SPÖ) appellierten an die Unis, Verantwortung zu übernehmen.

Mann mit Schussverletzungen in Wien entdeckt

Wien - Die Wiener Berufsrettung hat Montagmittag einen Schwerverletzten in einer Wohnung in Penzing behandelt. Der 35-Jährige wies Schussverletzungen auf, befand sich aber nicht in Lebensgefahr, wie der Sprecher der Berufsrettung, Daniel Melcher, berichtete. In weiterer Folge wurde der Mann stationär in einem Krankenhaus behandelt.

Sektenführer in Kenia schuldig gesprochen

Mombasa - Vor einem Gericht im kenianischen Mombasa ist am Montag der Sektenführer Paul Mackenzie der Tötung von 191 Menschen schuldig gesprochen worden. Dies teilte die zuständige Richterin mit. Der selbst ernannte Pastor hatte seine Anhänger aufgerufen, sich zu Tode zu hungern, um "Jesus zu begegnen". Bei einem Großteil der Opfer handelte es sich um Kinder.

Selenskyj: Erneut keine Warnung vor Angriffen erhalten

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt, dass sein Land vor den jüngsten russischen Angriffen auf den Energiesektor erneut keine Vorwarnung von seinen Verbündeten erhalten habe. In der Nacht habe Russland 16 ballistische Raketen und mehr als 200 Drohnen verschiedener Typen, darunter strahlgetriebene Shahed-Drohnen, abgefeuert, teilte Selenskyj am Montag auf Telegram mit. In Kiew wurde eine U-Bahnstation angegriffen und dabei eine Frau getötet.

Viele Tote bei Houthi-Angriff auf Militärlager im Jemen

Sanaa - Bei einem Raketenangriff der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz auf ein Militärlager im Jemen sind nach Angaben der Lokalbehörden 53 Menschen getötet worden. Weitere 200 Personen seien verletzt worden, teilten die Behörden am Montag mit. Die Houthis hätten das Lager der Regierungstruppen in der Provinz Shabwa während einer morgendlichen Übung mit drei Raketen beschossen, sagten Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red