Frankreich verhängt nach Krawallen Ausgangssperren

Paris - Nach den schweren Ausschreitungen am Wochenende haben die französischen Behörden am Montag in Teilen mehrerer Städte Ausgangssperren verhängt. Betroffen sind unter anderem Paris, Lille und Nizza. Die Pariser Polizei untersagte Proteste in bestimmten Vierteln ab 20.00 Uhr. Für die Umgebung des Place de la Republique und des Viertels Les Halles gelte ab 23.00 Uhr eine Ausgangssperre. Beide Maßnahmen sollen bis Dienstag um 06.00 Uhr in Kraft bleiben.

Tote Studentin in Tirol - Angeklagter beteuert Unschuld

Innsbruck - Der erste Verhandlungstag im Prozess gegen einen 42-Jährigen wegen des Verdachts des Mordes an einer im Jahr 2005 in Innsbruck erstochenen 19-jährigen Studentin ist Montagnachmittag am Landesgericht zu Ende gegangen. Der Angeklagte beteuerte unter Tränen seine Unschuld, auch sein Verteidiger argumentierte, dass es keine belastbaren Beweise gebe. Die Staatsanwältin betonte hingegen, dass DNA-Spuren des Angeklagten mit "hoher Wahrscheinlichkeit" am Tatort gesetzt worden seien.

Litauen: Abgestürzte Drohne hatte Sprengsatz

Vilnius - Eine in Nordosten Litauens abgestürzte Drohne ist nach Angaben der Regierung in Vilnius mit Sprengstoff bestückt gewesen. Der unbemannte Flugkörper, der am Sonntag im Bezirk Pasvalys explodierte, sei ukrainischer Herkunft gewesen und aus Polen in das baltische EU- und NATO-Land eingeflogen, sagte Regierungschef Mindaugas Sinkevicius nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Vilnius. Daran gebe es keine Zweifel.

Selenskyj: Erneut keine Warnung vor Angriffen erhalten

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt, dass sein Land vor den jüngsten russischen Angriffen auf den Energiesektor erneut keine Vorwarnung von seinen Verbündeten erhalten habe. In der Nacht habe Russland 16 ballistische Raketen und mehr als 200 Drohnen verschiedener Typen, darunter strahlgetriebene Shahed-Drohnen, abgefeuert, teilte Selenskyj am Montag auf Telegram mit. In Kiew wurde eine U-Bahnstation angegriffen und dabei eine Frau getötet.

Viele Tote bei Houthi-Angriff auf Militärlager im Jemen

Sanaa - Bei einem Raketenangriff der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz auf ein Militärlager im Jemen sind nach Angaben der Lokalbehörden 53 Menschen getötet worden. Weitere 200 Personen seien verletzt worden, teilten die Behörden am Montag mit. Die Houthis hätten das Lager der Regierungstruppen in der Provinz Shabwa während einer morgendlichen Übung mit drei Raketen beschossen, sagten Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Sektenführer in Kenia schuldig gesprochen

Mombasa - Vor einem Gericht im kenianischen Mombasa ist am Montag der Sektenführer Paul Mackenzie der Tötung von 191 Menschen schuldig gesprochen worden. Dies teilte die zuständige Richterin mit. Der selbst ernannte Pastor hatte seine Anhänger aufgerufen, sich zu Tode zu hungern, um "Jesus zu begegnen". Bei einem Großteil der Opfer handelte es sich um Kinder.

Rama: Proteste in Albanien haben "rote Linie" überschritten

Tirana - Angesichts einer von Demonstranten angezündeten Polizeiwache ist nach Ansicht des albanischen Regierungschefs Edi Rama "eine rote Linie" bei den seit Tagen anhaltenden Protesten überschritten worden. "Proteste sind ein Recht, aber Gewalt ist ein Verbrechen", erklärte Rama am Montag im Onlinedienst Facebook. "Diese rote Linie muss eindeutig gezogen werden, in dieser entscheidenden Phase unserer demokratischen Entwicklung."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red