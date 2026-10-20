US-Entscheidungen für Selenskyj "schwer zu erklären"

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisiert Entscheidungen der USA im Krieg gegen Russland. Verzögerungen bei Waffenlieferungen und Einschränkungen beim Austausch von Geheimdienstinformationen seien "unter Freunden schwer zu erklären", sagte er bei einem Treffen mit einer US-Kongressdelegation. In einem Video auf Telegram beklagte er außerdem fehlende Erklärungen für die eingeschränkte Nutzung des Satellitennetzwerks Starshield.

Drei Tote bei russischem Luftangriff in Region Kiew

Kiew (Kyjiw) - Durch einen russischen Luftangriff in der Nähe von Kiew sind nach offiziellen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Die Leichen wurden gefunden, als Rettungskräfte den Brand in einer Produktions- und Lagerhalle im Kreis Obuchiw südlich der ukrainischen Hauptstadt löschten. Das teilte der Militärgouverneur des Kiewer Gebiets, Tymur Tkatschenko, auf Telegram mit. Sechs Menschen seien verletzt worden.

Prozessstart für Siegfried Wolf und Ex-Minister Schelling

Wiener Neustadt/Wien - Mit zwanzigminütiger Verspätung hat am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Korruptionsprozess gegen den Industriellen Siegfried Wolf und den wegen Amtsmissbrauchs mitangeklagten ehemaligen ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling begonnen. Verfahrensgegenständlich ist eine mutmaßlich "korruptive Vereinbarung", die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Wolf und einer mitangeklagten Finanzbeamtin vorwirft. Wolf und Schelling bestreiten die Vorwürfe.

Trump nutzt Unruhen in Frankreich für US-Wahlkampf

Washington/Paris/Topeka (Kansas) - US-Präsident Donald Trump hat die gewaltsamen Unruhen in Frankreich als Argument im Kampf um einen Senatssitz im US-Staat Kansas genutzt. Bei einer Wahlkampfveranstaltung am Montag warnte Trump davor, dass ein ähnliches Szenario wie in Frankreich auch in den USA drohe, sollten seine politischen Gegner die Wahlen gewinnen. Unterdessen fielen Trumps Zustimmungswerte laut einer aktuellen Reuters/Ipsos-Umfrage auf einen Tiefstand von 31 Prozent.

Hegseth bei unangekündigtem Besuch in Israel

Jerusalem - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat sich einem Medienbericht zufolge am Montag bei einem unangekündigten Besuch in Israel mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu getroffen. Das meldete das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Das Pentagon lehnte eine Stellungnahme ab. Hegseth selbst teilte in einem Social-Media-Beitrag mit, er habe US-Soldaten im Nahen Osten besucht.

Wanderin in Straßenschuhen im Salzkammergut gerettet

Gosau - Bergrettung und Alpinpolizei haben eine 26-jährige Frau aus China, die sich auf einer Wanderung am Hinteren Gosausee (Bezirk Gmunden) völlig verstiegen hatte, gerettet. Die Frau trug Straßenkleidung, Übergangsstiefel mit glatter Sohle und hatte nur eine Handtasche bei sich. Es ist der zweite ähnliche Vorfall binnen kurzer Zeit im Salzkammergut: Erst am Freitag war ein Tourist aus Südkorea auf dem Dachsteinplateau in Bergnot geraten, auch er hatte nur Turnschuhe getragen.

Bankomatensprenger stehen in Wels vor Gericht

Wels/Gmunden/Brunn am Gebirge - Nach Bankomatensprengungen in Ober- und Niederösterreich sowie in Wien stehen am Dienstag in Wels drei Niederländer vor Gericht. Zum einen geht es um einen Coup in Gmunden, zum anderen um einen in Wels. Einer der Beschuldigten soll darüber hinaus an fünf Geldautomatensprengungen binnen drei Wochen in Wien bzw. Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) beteiligt gewesen sein.

Australische Abgeordnete hat nach Attacke nur noch ein Bein

Melbourne - Die bei einem mutmaßlichen Angriff lebensgefährlich verletzte australische Abgeordnete Helen Haines hat Medienberichten zufolge nur noch ein Bein. Das berichteten der Sender ABC und die Zeitung "Sydney Morning Herald" am Dienstag. Die 65-Jährige befinde sich weiter "in einem kritischen Zustand", sagte Premierminister Anthony Albanese im Fernsehen. Sie sei in der Nacht operiert worden und sei weiterhin im Krankenhaus. Er habe mit ihrem Mann Phil gesprochen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red