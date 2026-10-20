Prozessstart für Siegfried Wolf und Ex-Minister Schelling

Wiener Neustadt/Wien - Mit zwanzigminütiger Verspätung hat am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Korruptionsprozess gegen den Industriellen Siegfried Wolf und den wegen Amtsmissbrauchs mitangeklagten ehemaligen ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling begonnen. Verfahrensgegenständlich ist eine mutmaßlich "korruptive Vereinbarung", die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Wolf und einer mitangeklagten Finanzbeamtin vorwirft. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe.

Haus der Geschichte Österreich bekommt neue Leiterin

Wien - Die 1974 in Innsbruck geborene Historikerin Mirjam Zadoff, seit 2018 Direktorin des NS-Dokumentationszentrums München, übernimmt ab 1. März 2027 die Leitung des Hauses der Geschichte Österreich (hdgö). Das wurde am Dienstag von der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB), in der das hdgö strukturell eingeordnet ist, bekanntgegeben. Zadoff folgt damit der Gründungsdirektorin Monika Sommer nach.

Selenskyj und US-Sondergesandter Witkoff beraten in Oslo

Oslo - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der US-Sondergesandte Steve Witkoff treffen am Dienstag zu Gesprächen in Oslo ein. An dem Treffen zur europäischen Sicherheit mit Blick auf den russischen Angriffskrieg nimmt auch der Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump, Jared Kushner, virtuell teil, wie die norwegische Regierung mitteilte. Kushner und Witkoff leiten auf US-Seite die Bemühungen um ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine.

Tote bei russischen Angriffen in Region Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen in der Nähe von Kiew sind mehrere Menschen getötet worden. Durch einen russischen Luftangriff wurden nach offiziellen Angaben mindestens drei Menschen getötet. Bei einem russischen Drohnenangriff nahe der Autobahn zwischen Kiew und der Hafenstadt Odessa wurden ebenfalls drei Menschen getötet. Die Leichen wurden gefunden, als Rettungskräfte den Brand in einer Produktions- und Lagerhalle im Kreis Obuchiw südlich der ukrainischen Hauptstadt löschten.

Schellhorn bringt Lockerungen bei Ladenöffnungszeiten ein

Wien/Wiener Neudorf/Salzburg - In die Debatte um eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten dürfte Bewegung kommen. Geht es nach Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS), sollen die Öffnungszeiten für eigentümergeführte Geschäfte, in denen der Unternehmer selbst arbeitet, ausgeweitet werden. Zudem plant er längere Öffnungszeiten für personallose Nahversorger und Smart Stores, wie der "Kurier" am Dienstag berichtete. Um die viel debattierte Sonntagsöffnung geht es ihm derzeit allerdings nicht.

Frankreich verlängert örtliche Ausgangssperren

Paris - Die in Frankreich wegen der schweren Ausschreitungen in Paris und anderen Städten verhängten Ausgangssperren haben die Lage nach Angaben von Premierminister S�bastien Lecornu beruhigt. Sie hätten dazu beigetragen, "dass diese Nacht ruhig verlief", teilte Lecornu am Dienstagmorgen mit. "Heute Abend werden dort, wo es die Lage erfordert, neue Ausgangssperren beschlossen." Diese Entscheidungen würden vor Ort von den Präfekten in Abstimmung mit den Bürgermeistern getroffen.

Zukunftsdepot bringt Startbonus für alle Neugeborenen

Wien - Das steuerlich begünstigte Zukunftsdepot, das die Bundesregierung mit kommendem Jahr realisieren will, bringt einen Startbonus von 500 Euro für alle Neugeborenen - egal ob die Eltern für sie ein Depot anlegen oder nicht. Darauf haben ÖVP, SPÖ und NEOS am Dienstag in einem Pressegespräch hingewiesen. Ziel ist der langfristige Vermögensaufbau. "Das Zukunftsdepot soll der Bausparer der nächsten Generation werden", sagte Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP).

Schlechte Justizwerte drücken Demokratie-Index

Wien - Der Zustand der Infrastruktur der Demokratie in Österreich hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut leicht verschlechtert. Das zeigt der am Dienstag präsentierte sogenannte Demokratie-Index. Die deutlichste Verschlechterung in einem Indikator gab es bei der Justiz aufgrund fehlender Planstellen, diverser Zwischen- und Todesfälle im Straf- bzw. Maßnahmenvollzug und der ausbleibenden bzw. mangelhaften Umsetzung der Bundesstaatsanwaltschaft.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red