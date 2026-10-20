Prozessstart für Siegfried Wolf und Ex-Minister Schelling

Wiener Neustadt/Wien - Mit zwanzigminütiger Verspätung hat am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Korruptionsprozess gegen den Industriellen Siegfried Wolf und den wegen Amtsmissbrauchs mitangeklagten ehemaligen ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling begonnen. Verfahrensgegenständlich ist eine mutmaßlich "korruptive Vereinbarung", die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Wolf und einer mitangeklagten Finanzbeamtin vorwirft. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe.

Frankreich verlängert lokale Ausgangssperren

Paris - Die in Frankreich wegen der schweren Ausschreitungen in Paris und anderen Städten verhängten Ausgangssperren haben die Lage nach Angaben von Premierminister S�bastien Lecornu beruhigt. Sie hätten dazu beigetragen, "dass diese Nacht ruhig verlief", teilte er am Dienstag in der Früh mit. "Heute Abend werden dort, wo es die Lage erfordert, neue Ausgangssperren beschlossen." Indes wurde in der zentralfranzösischen Stadt Limoges ein Mann wegen der Brandstiftung im Rathaus gefasst.

Lebenslange Haft für Tötung von Partnerin in NÖ

Korneuburg - Weil er seine 36-jährige Partnerin im Jänner im Bezirk Mistelbach erdrosselt haben soll, ist ein 48-Jähriger am Dienstag am Landesgericht Korneuburg zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch wegen Mordes ist nicht rechtskräftig. Der Niederösterreicher hatte sich im Geschworenenprozess umfassend geständig gezeigt, sein Verteidiger hatte auf Totschlag plädiert. Als Hintergrund der Tat gilt laut Staatsanwaltschaft eine "nachhaltig toxische Beziehung".

Protest aus Serbien gegen SPÖ-Schieder als Wahlbeobachter

Straßburg - Im Vorfeld der Parlamentswahl in Serbien am Wochenende hat die amtierende serbische Präsidentin Ana Brnabić gegen den SPÖ-Europaabgeordneten Andreas Schieder als Leiter der Wahlbeobachtungsmission des EU-Parlaments in Serbien protestiert. In einem am Montag verfassten Brief an die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, wirft Brnabić Schieder und dem NEOS-Abgeordneten Helmut Brandstätter, ebenfalls Teil der Delegation, "politische Voreingenommenheit" vor.

Rotes Kreuz will 250 Mio. Euro jährlich für Krisenvorsorge

Wien - Das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) hat sich am Dienstag für Investitionen von 250 Millionen Euro jährlich für die zivile Krisenvorsorge ausgesprochen. Das sei keine Forderung für das ÖRK allein, sondern für alle Einrichtungen der kritischen Infrastruktur insgesamt, betonte Generalsekretär Michael Opriesnig. Es seien "nicht nur Ausgaben für das Militär und Vorbereitung für das Militär wichtig". Auch Privatpersonen sollten zudem ein Notpaket für den Krisenfall parat haben.

Schellhorn bringt Lockerungen bei Ladenöffnungszeiten ein

Wien/Wiener Neudorf/Salzburg - In die Debatte um eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten dürfte Bewegung kommen. Geht es nach Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS), sollen die Öffnungszeiten für eigentümergeführte Geschäfte, in denen der Unternehmer selbst arbeitet, ausgeweitet werden. Zudem plant er längere Öffnungszeiten für personallose Nahversorger und Smart Stores, wie der "Kurier" am Dienstag berichtete. Um die viel debattierte Sonntagsöffnung geht es ihm derzeit allerdings nicht.

Zukunftsdepot bringt Startbonus für alle Neugeborenen

Wien - Das steuerlich begünstigte Zukunftsdepot, das die Bundesregierung mit kommendem Jahr realisieren will, bringt einen Startbonus von 500 Euro für alle Neugeborenen - egal ob die Eltern für sie ein Depot anlegen oder nicht. Darauf haben ÖVP, SPÖ und NEOS am Dienstag in einem Pressegespräch hingewiesen. Ziel ist der langfristige Vermögensaufbau. "Das Zukunftsdepot soll der Bausparer der nächsten Generation werden", sagte Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP).

Schlechte Justizwerte drücken Demokratie-Index

Wien - Der Zustand der Infrastruktur der Demokratie in Österreich hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut leicht verschlechtert. Das zeigt der am Dienstag präsentierte sogenannte Demokratie-Index. Die deutlichste Verschlechterung in einem Indikator gab es bei der Justiz aufgrund fehlender Planstellen, diverser Zwischen- und Todesfälle im Straf- bzw. Maßnahmenvollzug und der ausbleibenden bzw. mangelhaften Umsetzung der Bundesstaatsanwaltschaft.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red