Prozessstart für Siegfried Wolf und Ex-Minister Schelling

Wiener Neustadt/Wien - Am Dienstag hat am Landesgericht Wiener Neustadt der Korruptionsprozess gegen den Industriellen Siegfried Wolf und den wegen versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch mitangeklagten ehemaligen ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling begonnen. Verfahrensgegenständlich ist eine mutmaßlich "korruptive Vereinbarung", die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Wolf und einer mitangeklagten Finanzbeamtin vorwirft. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe.

Lebenslange Haft für Tötung von Partnerin in NÖ

Korneuburg - Weil er seine 36-jährige Partnerin im Jänner im Bezirk Mistelbach erdrosselt haben soll, ist ein 48-Jähriger am Dienstag am Landesgericht Korneuburg zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch wegen Mordes ist nicht rechtskräftig. Der Niederösterreicher hatte sich im Geschworenenprozess umfassend geständig gezeigt, sein Verteidiger hatte auf Totschlag plädiert. Als Hintergrund der Tat gilt laut Staatsanwaltschaft eine "nachhaltig toxische Beziehung".

Nationalfeiertag mit "Bundesheer zum Anfassen"

Wien - Das Bundesheer präsentiert sich am Nationalfeiertag wieder mit einem umfassenden Programm am Wiener Heldenplatz. "Ein Bundesheer wahrlich zum Anfassen", kündigte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch an. Neben der Leistungsschau finde eine "wirklich große Angelobung" mit 1.200 Rekruten statt. Am Montag, den 26. Oktober, steht allerdings nicht nur das Bundesheer im Mittelpunkt. Auch Politik und Justiz öffnen ihre Türen.

13 Tote bei Zusammenstoß von Touristenbus und Lkw in Ägypten

Gizeh - Beim Zusammenstoß eines Touristenbusses mit einem Lastwagen sind in Ägypten mindestens 13 Menschen getötet worden. Zudem seien 34 Menschen verletzt worden, berichtete am Dienstag die staatliche Zeitung "Al-Ahram". Der Unfall habe sich westlich der Hauptstadt Kairo auf der durch die Wüste verlaufenden Verbindungsautobahn mit Assiut ereignet. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus in Gizeh gebracht.

Europäischer Gaspreis steigt erstmals seit 2022 über 90 Euro

Washington - Der Preis für europäisches Erdgas hat am Dienstag den Höhenflug seit Beginn des Monats fortgesetzt und ist auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren gestiegen. Der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat stieg am Dienstag an der Börse in Amsterdam erstmals seit Ende 2022 über 90 Euro je Megawattstunde (MWh) auf 90,15 Euro. Das sind über zwei Prozent mehr als am Vortag. Zuletzt hat der Gaspreis mehrfach mehrjährige Höchststände erreicht.

Rotes Kreuz will 250 Mio. Euro jährlich für Krisenvorsorge

Wien - Das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) hat sich am Dienstag für Investitionen von 250 Millionen Euro jährlich für die zivile Krisenvorsorge ausgesprochen. Das sei keine Forderung für das ÖRK allein, sondern für alle Einrichtungen der kritischen Infrastruktur insgesamt, betonte Generalsekretär Michael Opriesnig. Es seien "nicht nur Ausgaben für das Militär und Vorbereitung für das Militär wichtig". Auch Privatpersonen sollten zudem ein Notpaket für den Krisenfall parat haben.

Elfminütiger Stromausfall in Teil Innsbrucks

Innsbruck - Zu einem elfminütigen Stromausfall ist es am Dienstag um 13.33 Uhr im östlichen Stadtgebiet von Innsbruck gekommen. Betroffen waren rund 19.000 Kundenanlagen. Als Ursache konnte eine automatische Schutzauslösung aufgrund von Abweichungen festgestellt werden, hieß es seitens der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB). Der Grund der Abweichungen war Gegenstand von Untersuchungen. Um 13.44 Uhr war das Problem bereits wieder behoben.

Nehammer nach Drohnenalarm aus ukrainischem Zug evakuiert

Lwiw (Lemberg)/Wien - Der frühere Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist bei einer Zugfahrt in der Ukraine in einen Drohnenalarm gekommen. "Meine Anreise war etwas ruppig, aber ich bin gut angekommen", teilte der EU-Spitzenbeamte am Dienstag auf X mit. Er war laut der "Kronen Zeitung" als Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) auf einer "wichtigen Dienstreise für den Wiederaufbau der Ukraine".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red