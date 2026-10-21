Trumps Gesandter Witkoff trifft am Mittwoch Putin in Moskau

Moskau - Nach seinen Beratungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Oslo reist der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Russland weiter. Witkoff werde am Mittwoch in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen, sagte ein US-Regierungsvertreter am Dienstag. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, werde per Videoschaltung an dem Gespräch teilnehmen. Selenskyj hatte sich am Dienstag mit Witkoff in Oslo getroffen.

Trump fordert Kiew zu Abkommen mit Moskau auf

Oslo - US-Präsident Donald Trump fordert Kiew auf, einem Deal zur Beilegung des Krieges mit Russland zuzustimmen. "Die Ukraine muss diesen Krieg beenden wollen", sagte Trump am Dienstag im Oval Office. Russland sei im Vorteil, da das Land wie "eine große Maschine" unaufhaltsam vorrücke und bereits "ein sehr großes Stück Land" eingenommen habe, so Trump weiter. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Oslo mit US-Unterhändler Steve Witkoff konferiert.

Kanzler Stocker kommt in den Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wird am Mittwoch im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek als Auskunftsperson befragt. Die Abgeordneten interessieren sich unter anderem für dessen Verbindungen als einstiger Generalsekretär seiner Partei zum verstorbenen Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek. Vor Stocker sind am Mittwoch noch zwei Polizeibeamte an der Reihe.

Laut Netanyahu hat sich Frankreich "aufgegeben"

Paris - Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat Frankreichs Regierung nach den landesweiten Gewaltausbrüchen vom Wochenende Versagen beim Vorgehen gegen "den extremistischen Islam" vorgeworfen. Die Unruhen seien von extremistischen Muslimen angeheizt worden, sagte Netanyahu dem Sender i24News. Die französischen Politiker hätten es versäumt, sich "rechtzeitig" darauf vorzubereiten. "Sie haben einfach aufgegeben. Sie sind der Invasion des extremistischen Islam erlegen."

Iran besteht auf Verbleib von hoch angereichertem Uran

Washington/Teheran - Der Iran besteht nach Angaben seines Sicherheitsratschefs Mohsen Rezaei auf dem Verbleib von hoch angereichertem Uran im Land. Teheran werde nicht zulassen, dass auch nur "ein winziger Teil angereicherten nuklearen Materials" die Islamische Republik verlasse, sagte Rezaei am Dienstag laut iranischem Staats-TV. "Diese Materialien stellen für das iranische Volk einen bedeutenden Vermögenswert und nationalen Reichtum dar und sind für die Nutzung im Inland bestimmt", so Rezaei.

Brasilien: Lula will Annullierung von Bolsonaros Kandidatur

Bras�lia - Kurz vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien will Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva einen Ausschluss seines Herausforderers Fl�vio Bolsonaro erreichen. Lulas Wahlkampfteam werde vor dem Obersten Wahlgericht beantragen, dass Bolsonaros Kandidatur wegen mutmaßlicher Einflussnahme des US-Technologiekonzerns Meta zu seinen Gunsten annulliert wird, hieß es am Dienstag. Dem Mutterkonzern von Facebook und WhatsApp werde "algorithmische Manipulation" vorgeworfen.

Prozess um totes Baby am Grenzübergang Nickelsdorf

Eisenstadt - Fünf Angeklagte müssen sich ab Mittwoch wegen des toten Neugeborenen, das vergangenen Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) aufgefunden worden war, vor dem Landesgericht in Eisenstadt verantworten. Der damals erst 17-jährigen Mutter des Mädchens wird die Tötung eines Kindes bei der Geburt vorgeworfen. Mit der jungen Frau sind ihre Mutter, ihre Schwester, ihr Bruder und ihr Schwager wegen Beteiligung an einem Mord angeklagt.

Pressefoyer nach dem Ministerrat in der Wiener UNO-City

Wien/New York - Der Ministerrat tagt am Mittwoch wie üblich im Bundeskanzleramt, doch das traditionelle Pressefoyer findet erstmals auf internationalem Boden statt: In der Wiener UNO-City stellen Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) die Schwerpunkte der in gut zwei Monaten beginnenden Mitgliedschaft Österreichs im Weltsicherheitsrat vor. Außerdem geht es um Wien als Sitz internationaler Organisationen.

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red