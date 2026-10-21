Trump-Gesandter Witkoff zu Ukraine-Gesprächen bei Putin

Moskau - In St. Petersburg haben die Gespräche von US-Unterhändler Steve Witkoff mit Kremlchef Wladimir Putin über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Zum Auftakt gab Putin die Freilassung eines US-Amerikaners bekannt, der 2024 zu langer Haft verurteilt worden war, weil er als Söldner an der Seite der ukrainischen Streitkräfte gegen russische Truppen gekämpft haben soll.

Pilnacek-U-Ausschuss wird für drei Monate verlängert

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek wird um drei Monate verlängert. Das hat die FPÖ am Mittwoch bei einer Pressekonferenz angekündigt. Begründet wurde die Verlängerung unter anderem mit den jüngsten prominenten Absagen von Auskunftspersonen. Indes gingen im Parlament die Befragungen weiter mit zwei weiteren Polizeibeamten. Am Nachmittag ist dann Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) als Auskunftsperson geladen.

Netzgebühren für Gas steigen in Kärnten und NÖ um 20 Prozent

Wien - Die Netzentgelte für das Gasnetz steigen auch 2027 deutlich, am stärksten in Kärnten und Niederösterreich. Österreichweit erhöhen sich die Netzgebühren laut Verordnungsentwurf der E-Control um 7,2 Prozent, in Kärnten jedoch um 20,7 Prozent und in NÖ um 19,3 Prozent. In Niederösterreich ist es nach 30,6 Prozent 2026 und 19,4 Prozent 2025 bereits das dritte Jahr in Folge mit zweistelligem Kostenplus. Gründe für den Anstieg sind der rückläufige Transit und Verbrauch von Erdgas.

Macron: Keine ausländische Einmischung bei Unruhen

Doha/Paris - Bei den massiven Ausschreitungen während Sozialprotesten in Frankreich hat es nach Einschätzung von Präsident Emmanuel Macron keine Einmischung aus dem Ausland gegeben. "Meiner Meinung nach gibt es keine erkennbare ausländische Einmischung in die Geschehnisse", sagte Macron am Mittwoch während einer Nahostreise in der katarischen Hauptstadt Doha.

Händler suchen alternative Bezugsquellen für Ardo-Produkte

Groß-Enzersdorf - Im Zusammenhang mit der geplanten Werksschließung von Ardo in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich versuchen die heimischen Supermarktketten nun, alternative Bezugsquellen auszubauen. Spar will kein ausländisches Tiefkühlgemüse des belgischen Unternehmens für seine Eigenmarken verwenden, hieß es auf APA-Anfrage. Am Mittwoch gab es informelle Gespräche mit dem Betriebsrat, am Freitag soll die nächste Verhandlungsrunde über den Sozialplan stattfinden, sagte ein Ardo-Sprecher.

Klimaticket - Haushalte mit Jahreskarte stark gestiegen

Wien - Anlässlich der Einführung des Klimatickets am 26. Oktober vor fünf Jahren hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) den Anteil an Haushalten mit Öffi-Jahreskarte erhoben. Ganz vorne ist dabei Wien mit 75 Prozent vor Salzburg und Tirol mit jeweils 36 Prozent. Zuletzt hatten laut Statistik Austria bereits 1,67 Millionen Haushalte in Österreich mindestens eine Jahreskarte für den Öffentlichen Verkehr, um rund 320.000 mehr als im Zeitraum 2019/20, berichtete der VCÖ am Mittwoch.

Prozess um totes Baby am Grenzübergang Nickelsdorf

Eisenstadt - Am Landesgericht Eisenstadt hat am Mittwoch der Prozess um das tote Neugeborene, das im vergangenen Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, begonnen. Angeklagt sind die damals erst 17-jährige Mutter des Babys wegen Tötung eines Kindes bei der Geburt sowie ihre Schwester, ihr Schwager, ihr Bruder und ihre Mutter wegen Beteiligung an einem Mord. Sie bekannten sich nicht schuldig.

Verteidigungsmonitor zeigt Mängel bei Verteidigungsfähigkeit

Wien - Ein neuer Verteidigungs-Thinktank zeigt kurz vor dem Nationalfeiertag Mängel bei der Verteidigungsfähigkeit Österreichs auf. Gemäß dem vom "Austrian Defence Lab" am Mittwoch veröffentlichten Monitor wird bei 14 von 23 untersuchten Indikatoren der Umfassenden Verteidigungsfähigkeit nicht einmal das Mindestziel erreicht. Nur drei Bereiche schafften in der Analyse das Optimum. Am deutlichsten ist der Rückstand demnach im militärischen Bereich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red