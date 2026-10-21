Trump-Gesandter Witkoff zu Ukraine-Gesprächen bei Putin

Moskau - In St. Petersburg haben Gespräche zwischen US-Unterhändler Steve Witkoff mit Kremlchef Wladimir Putin über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stattgefunden. Das Treffen im Konstantinpalast in St. Petersburg habe etwa drei Stunden gedauert, meldeten Staatsmedien nach Angaben des Kremls. Über Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt.

Stocker wusste in U-Ausschuss nichts von Pilnacek-Beratung

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat laut eigenen Angaben nichts von angeblichen Beratungsleistungen für seine Partei durch Christian Pilnacek gewusst. Er habe den verstorbenen Justiz-Sektionschef lediglich durch dessen Rechtsexpertisen für das Parlament gekannt, sagte der Regierungschef am Mittwoch als Auskunftsperson im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa. Zuvor hatte die FPÖ angekündigt, eine Verlängerung des U-Ausschusses zu beantragen.

Netzgebühren für Gas steigen in Kärnten und NÖ um 20 Prozent

Wien - Die Netzentgelte für das Gasnetz steigen auch 2027 deutlich, am stärksten in Kärnten und Niederösterreich. Österreichweit erhöhen sich die Netzgebühren laut Verordnungsentwurf der E-Control um 7,2 Prozent, in Kärnten jedoch um 20,7 Prozent und in NÖ um 19,3 Prozent. In Niederösterreich ist es nach 30,6 Prozent 2026 und 19,4 Prozent 2025 bereits das dritte Jahr in Folge mit zweistelligem Kostenplus. Gründe für den Anstieg sind der rückläufige Transit und Verbrauch von Erdgas.

Prozess um totes Neugeborenes am Grenzübergang Nickelsdorf

Eisenstadt - Am Landesgericht Eisenstadt hat am Mittwoch der Prozess um das tote Neugeborene, das im vergangenen Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden worden war, begonnen. Angeklagt sind die damals erst 17-jährige Mutter des Babys wegen Tötung eines Kindes bei der Geburt sowie ihre Schwester, ihr Schwager, ihr Bruder und ihre Mutter wegen Beteiligung an einem Mord. Sie bekannten sich nicht schuldig.

Klimaticket - Haushalte mit Jahreskarte stark gestiegen

Wien - Anlässlich der Einführung des Klimatickets am 26. Oktober vor fünf Jahren hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) den Anteil an Haushalten mit Öffi-Jahreskarte erhoben. Ganz vorne ist dabei Wien mit 75 Prozent vor Salzburg und Tirol mit jeweils 36 Prozent. Zuletzt hatten laut Statistik Austria bereits 1,67 Millionen Haushalte in Österreich mindestens eine Jahreskarte für den Öffentlichen Verkehr, um rund 320.000 mehr als im Zeitraum 2019/20, berichtete der VCÖ am Mittwoch.

"Alarmierender Höhepunkt": Krisenzentren völlig überbelegt

Wien - Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien (Kija Wien) hat am Mittwoch ihren Tätigkeitsbericht 2025 präsentiert. Dabei zeigte sich vor allem ein zentrales Thema, nämlich die Überbelegung in der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Die Kija Wien sieht hier bei der Überlastung der Krisenzentren Handlungsbedarf, wie es in dem Bericht heißt. "Das Jahr 2025 brachte einen alarmierenden Höhepunkt." 2012 waren 1.600 Kinder untergebracht, 2025 waren es bereits 2.600.

Menschenwürde im Zentrum von Österreichs Sicherheitsratssitz

Wien/New York - Mit einem klaren Bekenntnis zu Völkerrecht, Dialog und Menschenrechten startet Österreich seine zweijährige Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat. "Wir werden in den Vereinten Nationen den Menschen und seine Würde in den Mittelpunkt stellen", sagte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat. Dieses fand symbolträchtig nicht im Bundeskanzleramt statt, sondern in der Wiener UNO-City.

Macron: Keine ausländische Einmischung bei Unruhen

Doha/Paris - Bei den massiven Ausschreitungen während Sozialprotesten in Frankreich hat es nach Einschätzung von Präsident Emmanuel Macron keine Einmischung aus dem Ausland gegeben. "Meiner Meinung nach gibt es keine erkennbare ausländische Einmischung in die Geschehnisse", sagte Macron am Mittwoch während einer Nahostreise in der katarischen Hauptstadt Doha.

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red